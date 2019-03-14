"Готові вбивати і мучити окупантів": Корчинський розповів, як росТБ зіграло на руку Україні

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що кремлівська пропаганда сформувала у росіян образ українця, якого потрібно боятися.

Це є дуже позитивним сигналом, адже країна-агресор перестала сприймати Україну як комічний образ. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Магнолія-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Захисники України "112 Україна"

"Російські медіа показали, що в Україні є якісь люди, які збираються вчиняти по-чоловічому, нормально і раціонально з окупованими територіями. Значно гірше, коли вони нас показують вівцями, сміються над нами. Коли вони нами жахають російського виборця, то це добре. Нехай вони нас бояться. Але нехай вони не сміються над нами. Зараз вже увійшов в обіг пропагандистів в Росії українець з автоматом, українець, який готовий вбивати, готовий мучити окупантів та їхніх прибічників. І це дуже добре", — зазначив Корчинський.

Він згадав, що в радянські часи при слові "бандерівець" у всіх холоділо в грудях. Однак через деякий час і аж до 2013 року цей термін асоціювався у суспільства швидше з кумедним і безглуздим персонажем, ніж з націоналістом, готовим захищати свою країну.

Дмитро Корчинський Скріншот відео

"Це ненормально. Кажу — українців повинні боятися. Зараз українці у них щось середнє між вселенським злом (євреями) і злом місцевого масштабу (чеченцями). Україна займає проміжне зло між євреями і чеченцями. Я думаю, що ми повинні вийти на першу роль в цьому. Ми повинні бути страхом для Російської Федерації. Ми повинні більше стріляти і ми не повинні стримувати себе в словах", — переконаний лідер "Братства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корчинський заявив, що Україна повинна повернути тимчасово окуповані Донбас і Крим тільки силовим шляхом. На його думку, іншого варіанту звільнення цих територій просто не існує.

Також він вважає, що Україна остаточно переможе тоді, коли зруйнує Росію, а не тільки поверне свої окуповані території. За його словами, країна повинна готуватися до такого рішучого кроку, оскільки можливості для нього можуть виникнути в будь-який момент.

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