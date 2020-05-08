"Готові побачити інші трупи?" Комаровський розгромив владу за "зацикленість" на COVID-19

Кирило Лютий Суспільство 22:58, 8.05.2020 Оновлено: 23:20, 8.05.2020

Відомий український педіатр Євген Комаровський звернув увагу на призупинення вкрай важливий медичних послуг через епідемію коронавірусу.

Про це він сказав під час інтерв'ю на "Ехо Москви", опублікованому на YouTube.

"Ми бачимо трупи від коронавірусу. А решту трупів ми готові побачити? Ті ж австрійці дають статистику, що у них від серцевих нападів загинуло більше людей, які не зверталися до лікарні, ніж від коронавірусу. Лікарні були зайняті, люди боялися туди дзвонити і вмирали вдома від серцевих нападів. У них померли на кілька десятків людей із серцевим нападом більше, ніж від коронавірусу.

Я знаю купу місць, де зараз коїться пекло. Тому що припинені планові операції... Хто зараз почне хіміотерапію? Чи ми в таких умовах проведемо операцію з пересадки кісткового мозку? А скільки зараз дітей перестали отримувати планову вакцину. І нам це ще відгукнеться спалахами коклюшу, правця, дифтерії..." – побоюється Комаровський.

Євген Комаровський

Як писав OBOZREVATEL, Комаровський вважає, що насамперед на коронавірусну інфекцію в країні повинні перехворіти діти і молодь.

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