"Готові йти по трупах": "Укрзалізниця" потрапила в скандал через дитину з інвалідністю

Пасажирка поїзда №738 сполученням Київ – Запоріжжя поскаржилася на дії працівника "Укрзалізниці", який відмовлявся допомогти дитині з інвалідністю.

Як розповіла Олена Шило на своїй сторінці в Facebook, вона розцінює поведінку провідника як здирництво.

Жінка написала, що купила квитки на поїзд-трансформер на 24 серпня, в якому купе розраховане на 6 осіб.

"При посадці провідник бачив, що Поліна інвалід і їй важко в ортезах підніматися крутими сходами в вагон, а я з двома важкими валізами і, допомоги не запропонував, а зажадав пред'явити не тільки квитки і мій паспорт, але і її паспорт довго вивчав, допомоги при посадці не дочекалися", - йдеться в публікації.

Попереду була шестигодинний поїздка, а дівчинці не можна довго сидіти, тому Олена розмістилася на другій полиці, щоб звільнити для дочки трохи місця.

"Укрзалізниця" потрапила в скандал

"Пасажири в купе принципові, молоді гламурні дівчата, і їм потрібно було зайняти саме свої місця біля віконця і вони заради цього готові були йти по трупах, да ладно, я залізла на другу полицю. Прийшов провідник і почав стягувати мене звідти, пасажири почали його підтримувати, мовляв ви купили сидячі місця і повинні їхати сидячи", - розповіла Шило.

На запитання жінки про належні умови для поїздки для дитини з інвалідністю провідник категорично став наполягати, що сидіти треба на місцях відповідно до придбаних квитків, або ж можна за бажанням перейти у вільне купе при доплаті 200 гривень з людини.

"Це здирництво! Верхню полицю відкинув назад, тим самим усунувши перешкоду від кондиціонера, їдемо і мерзнемо", - написала вона.

Олена зазначила, до цього випадку провідники входили в її з дитиною ситуацію і всіляко допомагали.

"А тут прям ціла проблема або спроба заробити. На кому? На інвалідах? Напевно, провідники забувають, що вони повинні не тільки стежити за порядком, а й допомагати пасажирам комфортно доїхати. Та й купе розраховане на 4 осіб з чотирма валізами і явно замале для 6 осіб з 6 валізами, і в проході стояти не можна", - написала жінка.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі обурюються таким ставленням провідників. Олена додала, що при покупці квитків її не попередили про те, що поїздка буде в трансформірі і вважає, що дії провідника "явно тягнуть на вздирництво".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" попала в новий скандал з пасажирами. У поїзді "Маріуполь – Львів" влаштували бунт, скаржачись на нестерпну спеку, яка стояла в вагонах.

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