"Готова на колінах благати вас про допомогу": українка поділилася криком душі заради порятунку сина

Українка Анна Заводаєва звернулася до небайдужих людей з криком про допомогу її важкохворому синові.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що їй потрібно терміново встигнути зібрати 31 600 грн для того, щоб малюк, який страждає на ДЦП та аутизм, почав курс реабілітації.

"Мені ніяк не можна зробити хибний крок. Я обіцяла... Я повинна врятувати свою дитину. Я йому обіцяла! Син. Мишко. М'яке світле волосся сторчма. Запах меду, ванілі й море любові. Море, в якому я тону кожен раз під час зборів. Море, з якого неможливо вибратися з дня появи мого малюка на світ. У Мишка найприголомшливіший запах у світі. Запах свого малюка", – написала мама хлопчика.

Сума, необхідна для порятунку хлопчика Facebook Анни Заводаєвої

Мишко, який потребує допомоги Facebook Анни Заводаєвої

Однак, додала вона, його життя безпосередньо залежить від того, скільки людей зможуть пожертвувати гроші на його порятунок. І кожен раз це питання ставить під ризик шанс на те, щоб малюк почав жити, як звичайна дитина.

"Мене завжди морозить, коли я підглядаю залишок суми до кінця збору. Так страшно. І знову клубок до горла... Страшно мені фактично завжди. Але деколи буває ще й соромно. Соромно просити. Соромно, що не можу все сама. Соромно, що не змогла вберегти свою дитину від усіх бід. Соромно, що життя сина залежить від рішення читача, а не від можливостей його матері. Соромно, що держава, в якій ми живемо, не надає належної допомоги таким дітям", – поділилася жінка криком душі.

Мишко, який потребує допомоги Facebook Анни Заводаєвої

Сума, необхідна для порятунку хлопчика Facebook Анни Заводаєвої

"Від скількох людей залежить життя мого сина, я не знаю. Воно залежить від кожного. Від усіх, хто допоміг і допоможе. Я готова стоячи на колінах благати вас про допомогу. Я обіцяла синові... Мені ніяк не можна сьогодні здатися! Я молю вас про кілька гривень. Я молю вас ухвалити рішення на користь мого Мишка. Адже він дійсно прекрасний малий і має право на повноцінне життя без болю і сліз. Я молю про можливість для моєї дитини жити і дякую вам за все. Бережи вас Бог!" – додала мама хлопчика і поділилася реквізитами для надання йому допомоги.

Карта для допомоги:

4731 2191 2104 7009

Заводаєва Анна Олександрівна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі повідомили про страшну хворобу заступника командира Української добровольчої армії (УДА), командира 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрія (Червня) Гергерта: чоловік з раком шлунка опинився на операційному столі. Його підлеглі закликали українців допомогти зібрати кошти на лікування.

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