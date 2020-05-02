Українські курорти таємно приймають туристів на карантині. Наслідки можуть бути катастрофічними – ексклюзив

В Україні почалися травневі свята – на довгі вихідні багато людей любить виїжджати за місто, а то й до моря. У період карантину це не тільки небезпечно для здоров'я, але й незаконно. Та й різні готелі й турбази повинні бути закриті, згідно з рішенням Кабміну. Однак деякі зони відпочинку вирішили "забити" на букву закону й підзаробити грошей – для приманки клієнтів навіть використовують знижки.

Які готелі порушують заборону та коли можна очікувати спалаху COVID-19 через туристів, що рвонули до моря – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Номери зі знижкою та "карантинні" будинки

Згідно з карантинними заходами, готелі й бази відпочинку мають бути закриті. Однак далеко не всі власники дотримуються закону, дехто продовжує приймати гостей. Звісно, це призводить до величезних ризиків – до них може приїхати людина з COVID-19, заразити персонал, інших відпочивальників, ті повернуться додому й передадуть хворобу ще комусь. З одного-єдиного закладу епідемія може поширитися на величезну кількість осіб.

Навіть більше, бажаючи залучити клієнтів, зараз у деяких місцях відпочинку пропонують знижки. Наприклад, у готельно-ресторанному комплексі BiruzaClub, що під Києвом, спокійно можна забронювати номер на "травневі" та навіть отримати бонус у вигляді 30% знижки. Там є SPA, басейн, дитячий майданчик і відкрита тераса.

У готелі BiruzaClub заманюють знижками Скриншот

Аналогічна ситуація в популярних курортних точках України. Наприклад, у готелі Grazia, що в Затоці, теж можна зупинитися – адміністраторка навіть пообіцяла знижку "від себе" розміром 5%. Оселитися можна і в одеському Boomerang Boutique Hotel.

На тому ж Booking можливостей для броні – хоч греблю гати. Щоправда, не всі зазначені там готелі працюють в умовах карантину, але в деяких прямо зараз можна побачити попередження про останні вільні кімнати.

Ще одним способом заробити на туристах стала оренда будинків і квартир біля моря за "карантинними" цінами. На OLX власники саме так і приваблюють гостей. Втім, система в багатьох така, що винаймати потрібно відразу весь будинок, а не окрему кімнату.

Люди здають в оренду будинки біля моря під час карантину OLX

На весь період карантину ціна оренди трохи вища, ніж за один місяць у звичайний час OLX

"Туризму користі жодної"

Водночас деякі курорти вирішили не тільки не заробляти під час травневих свят, а й посилити карантинні заходи упродовж цього періоду. Наприклад, жителі Кирилівки, що на Азовському морі, самі просили владу обмежити в'їзд до селища – боялися, що занесуть заразу.

У підсумку так і вчинили – 30 квітня на в'їзді до населеного пункту встановили блокпост, а пускати на територію селища будуть тільки тутешніх жителів. Така ж ситуація і в сусідньому Лиманському. Заступник сільського голови Ігор Коробка розповів OBOZREVATEL, що за порядком стежать патрулі Національної гвардії.

"Наші місцеві, якщо захочуть провести час у колі сім'ї та друзів, то проведуть його за своїм місцем проживання. Зараз виставлений блокпост, патрулі Нацгвардії ходять по населеному пункті, по косі – перевіряють", – розповів він.

До Кирилівки під час травневих свят не впускатимуть туристів

Також Коробка заявив, що в їхньому регіоні досі не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19 і подібні заходи допоможуть зберегти цю статистику.

У Миколаївській області ухвалили подібне рішення. З 30 квітня до 3 травня курортні Коблево, Рибаківка, Морське та узбережжя Тилігульського лиману недоступні для туристів. На в'їздах теж стоять поліцейські пости, а за ситуацією на території наглядають патрулі. Керівниця Миколаївського регіонального представництва НТОУ Тетяна Чичкалюк розповіла OBOZREVATEL, що місцевий бізнес вітав таке рішення з двох причин – гарантія безпеки та мінімізація проблем.

За її словами, на Великдень в ці регіони з'їхалося безліч людей, які залишили після себе сміття тощо. Тоді як прибутку з них тутешнім підприємцям не було жодного, оскільки все було закрито.

"В Одесі нікуди не пускали, вони вирішили приїхати в Коблево. Прибули зі своєю їжею, напоями, залишали сміття, але хто його прибирати буде, якщо нічого не працює? Точнісінько так само вийшло і на устричній фермі. Потім із фотографіями цими всі написали, мовляв, яке Коблево погане. Що отримав від цього туризм? Нічого, крім негативу. Працювати ми хочемо, але такі ситуації – це "крок вперед і два кроки назад", – розповіла вона.

Відпочивальники в Коблево напередодні Великодня koblevo.org.ua

Спалах вже за тиждень

Травневі свята, імовірно, стануть таким же випробуванням на міцність, як Великдень або Вербна неділю. Багато людей може знехтувати карантинними заходами й наразити на небезпеку решту населення країни. Інфекціоніст Дмитро Дудар у коментарі OBOZREVATEL навіть назвав дати, коли може трапитися спалах, якщо українці масово рвонуть до моря.

"Якщо поїдуть люди, то в нас за п'ять-сім днів буде багато хворих", – заявив він.

Звісно, такий сценарій спричинить і продовження карантину, оскільки для пом'якшення заходів потрібно зменшення відсотка нових випадків, а не те, що може відбутися після "травневих".

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