Туристи не полетять на відпочинок до Туреччини та Єгипту: що може запропонувати Україна й за скільки

Закриті кордони більшості країн світу через пандемію коронавірусу стимулюватимуть українців провести літні відпустки в Україні. На зміну турецьким готелям зі шведськими столами прийдуть не лише традиційні Карпати та чорноморські регіони Одещини та Херсонщини. У лідери вибивається Приазов'я та звичайне українське село.

OBOZREVATEL дізнався, яким буде сезон та скільки коштуватиме відпустка в Україні.

Україна – це не курорти з all inclusive

З 1 червня вже відновлює свою роботу багато українських курортних готелів. Причім деякі відкрилися ще з 15 травня, а інші взагалі не закривалися. Однак, за словами економістів, через епідемію коронавірусу падіння українського туристичного та готельного бізнесу за останні 2,5 місяці досягло 90%. Це одна з найбільш постраждалих галузей, що навіть попри прогнозоване збільшення внутрішнього туризму відновиться не раніше як влітку наступного року, та й те якщо епідемія піде на спад.

Відпочинок в Україні

Курортні готелі та санаторії цьогоріч не зможуть працювати так, як раніше. А гостели й зовсім опиняться під забороною, бо не зможуть забезпечити виконання епідеміологічних норм, сказав OBOZREVATEL голова Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв.

"Колись у гостелі в одному номері могло мешкати по вісім осіб. Зараз це неможливо, тому вони, найімовірніше, банкрутуватимуть або підвищуватимуть ціни. Решта готелів та санаторіїв готові працювати на завантаженість 70%. Будуть додаткові вимоги щодо прибирання номерів і дезінфекцій, персонал працюватиме в масках, захисних окулярах, ресепшен має бути захищений склом. Найімовірніше, доведеться відмовитися від шведської лінії, бо це абсолютно контактний спосіб спілкування. Дотримуватися соціальної дистанції та карантину в такому разі неможливо", – запевнив він.

"Гостели, найімовірніше, банкрутуватимуть або підвищуватимуть ціни. Решту готелів та санаторіїв готові працювати на завантаженість 70%"

Загалом, за його словами, українські курорти не можна відносити до системи "все включено", і це їхня велика відмінність від турецьких. Україна – це передусім пізнавальний та екологічний туризм.

"Українцям слід змінювати культуру споживання. Лежати на пляжі, як тюлені, та, не знаючи міри, їсти шкідливу їжу – наслідок радянського дефіциту, голоду та приниження. Молоде покоління Y і Z хоче бути більш рухомими, відвідувати різні цікаві місця, а не лежати пузом доверху на сонечку та п’ять разів на день обжиратися. Це не тільки не корисно, а й нецікаво", – додав Лієв.

Скільки коштуватимуть Карпати та Чорномор'я

Більшість експертів погоджується, що попри збитки, яких зазнали українські курорти через введений карантин, ціни на літній сезон не підвищуватимуться. Навіть більше, готелі пропонуватимуть знижки, щоб хоч якось покрити витрати та повернути на роботу персонал. До того ж самі українці, які через кризу заробляють менше грошей, не готові витрачати на відпочинок великі суми.

Із 15 травня вже відновив свою роботу курорт "Буковель", поки що для заїзду туристів і прогулянок територією. Працюють два оглядові витяги. Готелі та інші сервіси там ще зачинені до закінчення карантину. Але забронювати проживання можна вже з 1 червня. Чимало з них пропонує щонайменше 20-відсоткову знижку, дехто знижує ціни навпіл.

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"Усі наші працівники забезпечені масками, рукавичками, дезінфекторами, термометрами. Дезінфікуємо дверні ручки, стільниці, пульти, постійно провітрюємо приміщення, у місцях загального користування повсюди дезінфектори", – уточнили OBOZREVATEL у мережі готелів Reikartz.

"Якщо раніше в Карпати їхали на вихідні чи на кілька діб, то тепер туристи залишатимуться там на 20-30 днів. Окрім традиційних причорноморських курортів, на туристичній карті України з’являється Приазов’я. Тамтештні готелі налаштовані не тільки на відпочинок на морі, а й пропонують недорогий екологічний відпочинок на карантині. Можна й зараз жити в Бердянську чи Кирилівці, що буде значно кориснішим, ніж сидіти в загазованому Києві. А тренд цьогорічного сезону – сільські садиби та санаторії. Останніх у нас в Україні пів тисячі, і це хороша можливість у карантинних умовах під наглядом лікарів оздоровитися й пожити в екологічно чистому місці. Цього літа вона зароблять краще, ніж міські готелі", – вважає Лієв.

Чорноморський регіон налаштований на відкриття сезону із середини червня. Ціни на проживання кардинально не зміняться та залишаться на рівні 2019 року. Наприклад, доба проживання в Одесі в червні коштує від 300 грн, трохи дорожче буде в липні-серпні – від 500. Приблизно такі ж самі ціни й в області. За оренду будинку зі всіма зручностями та меблями просять від 800 грн на добу. Чимало будинків на липень-серпень на Одещині поблизу моря вже заброньовано.

Ще один тренд сезону – винаймати дачі або літні будинки у передмісті мегаполісів. Через попит ціни на оренду під Києвом злетіли на 20%. Більшість пристойних варіантів забронювали ще з квітня, розповіла OBOZREVATEL рієлторка Олена.

Відпочинок в Україні zeleniyturizm.com.ua

"Основні клієнти – середній клас, хто може працювати віддалено на карантині та не прив'язаний до офісу. Бронюють на все літо, включно з вереснем. Дачі за 10-20 тисяч гривень розлетілися досить швидко, чимало господарів підвищило ціни. Попит є не лише на оренду, а й на купівлю. Клієнти зізнаються, що дачі та заміські будинки – найкращий варіант інвестиції у світі з вірусами. Мовляв, всі вже зрозуміли, що дітися від них нікуди, тому карантинити за містом буде набагато корисніше", – зазначила вона.

Що буде з відпочинком в Туреччині та Єгипті

2020 року українці вже не полетять на відпочинок до Туреччини, а Єгипет, Європа та Азія відкриються не раніше як восени. Про це на умовах анонімності OBOZREVATEL розповів директор одного з найбільших українських туроператорів. А ось країни Азії, на його думку, для України можуть відкритися вже з глибокої осені.

"Туреччина наприкінці липня може відкрити певні аеропорти на узбережжі, але наші туроператори цього року туди вже не полетять. Це буде дуже дорого. Європа для іноземних туристів почне відкриватися з липня, а Єгипет – наприкінці серпня-перших числах вересня. Ціни на Єгипет залишаться на колишньому рівні. Шведські столи теж скасовувати ніхто не буде, бо ніхто туди не поїде", – запевнив він.

МОЗ офіційно дозволило пляжі та готелі

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на брифінгу, що Міністерство здоров'я провело консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України та дозволило відкрити пляжний сезон.

"Спеціалісти підтвердили, що сіль у морській воді разом із сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудник коронавірусної хвороби. У прісній воді збудник має можливість виживати, а в річках із проточною водою інфікуватися досить складно. Це можливо тільки в разі близького контакту", – наголосив він.

У МОЗ також оприлюднили рекомендації для роботи готелів, які відкриватимуть в під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину – тобто з 22 травня та початку червня. Біля входу в готель мають стояти антисептики, в приміщення допускають по одному відвідувачу на 10 м² в масці або респіраторі. Робота конференц-залів, фітнес- і спа-центрів поки під забороною. Їжу можуть доставляти в номер або ж на літні майданчики за умови дотримання відстані щонайменше півтора метра між столами. За ними дозволяється сидіти не більш ніж чотирьом особам, не враховуючи дітей віком до 14 років.

Людям із групи ризику радять поки утриматися і від відпочинків у готелях, і від відвідування пляжів.