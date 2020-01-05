Стоим на границе со Словакией. Жестко стоим, 3 часа. Прошли только нашу сторону. И говорят что это ещё нормально, обычно стоят ещё дольше.

Наши работают медленно, объясняя это тем, что мол подстраиваются под словаков - чтобы не накапливать автомобили в нейтральной зоне. Словаки, судя по тому, что говорят мужики в очереди - принципиально проверяют каждое авто по 20 минут. Зверствуют. Не уважают нас.

Скажите, за что нас уважать? Вот так выглядят последние метры нашей страны. Государственная граница Украины, пункт пропуска "Ужгород - Вишнє Нємецьке". Убогая дорога без разметки, слева - три наливайки и магазин, торгующий бухлом, справа - то, что на фото. Мужики ходят по маленькому в район сгоревшего авто, как женщины и дети - даже не представляю. Дальше - сам КПП с ржавыми шлагбаумами, пластиковыми будками с замызганными окошками приема и выдачи документов. Кругом покосившиеся заборы, брошенные как попало бетонные блоки и таможенные шалманы.

Граница со Словакией Фейсбук Ильи Кенигштейна

Граница со Словакией

Сначала стоишь в очереди в одно окошко, потом в другое. Мимо очереди постоянно проскальзывают какие-то мутные типы, едущие в Словакию явно не кататься на лыжах. Нужно следить за тем, чтобы подошла твоя очередь и за тем, чтобы успеть сесть в авто и подвинуть его на несколько метров вперёд, когда двигается очередь. Никто ничего не объясняет. Где туалет и есть ли он вообще - неизвестно. Если вы с маленькими детьми - это ваши проблемы. Кругом грязь, бардак и традиционная казенная нищета.

Словацкие пограничники смотрят на всё это и ведут себя соответствующе. Если наше государство так относится к своим гражданам - то почему пограничники соседней страны должны вести себя иначе. Никто не уважает тех, кто не уважает сам себя. Никто не хочет постоянно жалеть тех, кто прикрывается мриями и пустыми гаслами, но при этом предпочитает зарабатывать за счёт челночных схем и контрабанды. Никто не хочет иметь дело с государством, которое не в состоянии убрать за собой своё же г*вно. Привести в порядок хотя бы последние метры своей территории.

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