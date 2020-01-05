Головна Новини
5 січня • оновлено в 17:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Ілля Кенігштейн
Ілля Кенігштейн
Всі статті автора

Государство не в состоянии убрать за собой своё же г*вно!

1.7т
Читати матеріал російською

Стоим на границе со Словакией. Жестко стоим, 3 часа. Прошли только нашу сторону. И говорят что это ещё нормально, обычно стоят ещё дольше.

Наши работают медленно, объясняя это тем, что мол подстраиваются под словаков - чтобы не накапливать автомобили в нейтральной зоне. Словаки, судя по тому, что говорят мужики в очереди - принципиально проверяют каждое авто по 20 минут. Зверствуют. Не уважают нас.

Скажите, за что нас уважать? Вот так выглядят последние метры нашей страны. Государственная граница Украины, пункт пропуска "Ужгород - Вишнє Нємецьке". Убогая дорога без разметки, слева - три наливайки и магазин, торгующий бухлом, справа - то, что на фото. Мужики ходят по маленькому в район сгоревшего авто, как женщины и дети - даже не представляю. Дальше - сам КПП с ржавыми шлагбаумами, пластиковыми будками с замызганными окошками приема и выдачи документов. Кругом покосившиеся заборы, брошенные как попало бетонные блоки и таможенные шалманы.

Граница со Словакией

Граница со Словакией

Фейсбук Ильи Кенигштейна

Граница со Словакией

Граница со Словакией

Сначала стоишь в очереди в одно окошко, потом в другое. Мимо очереди постоянно проскальзывают какие-то мутные типы, едущие в Словакию явно не кататься на лыжах. Нужно следить за тем, чтобы подошла твоя очередь и за тем, чтобы успеть сесть в авто и подвинуть его на несколько метров вперёд, когда двигается очередь. Никто ничего не объясняет. Где туалет и есть ли он вообще - неизвестно. Если вы с маленькими детьми - это ваши проблемы. Кругом грязь, бардак и традиционная казенная нищета.

Новини
Вот вам и результат позиции "какая разница"

Словацкие пограничники смотрят на всё это и ведут себя соответствующе. Если наше государство так относится к своим гражданам - то почему пограничники соседней страны должны вести себя иначе. Никто не уважает тех, кто не уважает сам себя. Никто не хочет постоянно жалеть тех, кто прикрывается мриями и пустыми гаслами, но при этом предпочитает зарабатывать за счёт челночных схем и контрабанды. Никто не хочет иметь дело с государством, которое не в состоянии убрать за собой своё же г*вно. Привести в порядок хотя бы последние метры своей территории.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Реформи в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ілля Кенігштейн Ілля Кенігштейн
Тема
Реформи в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Ильи Кенигштейна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
22
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Oтнoшение тaкое от cлoвaков не пoтому что у вас тyалeта нет, а потому что вы кричите "Нi Кaпитyляции", у вас бесконечная вoйнa и ежeдневная гpaнaта. Плюс тыcячи cтволoв нa рyкaх. Да и кoнтрабaндa, кoтoрой живёт вcя oблaсть. Вы чyмныe по всем параметрам. А тyалет - это ваше личное, вы же нерaбы, зачем вам гoсударство? Оно же требует подчинения, а вы не такие )) Кстати, я проезжал это КПП несколько раз в начале 1990х, ездил в Братиславу. Ничего не изменилось с тех пор, судя по фото. Помню, едешь по Словакии - у тебя будто Мерседес, дорога идеальная, а переехал границу Украины - под тобой ведро с гвоздями, так стучит на ямах.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
40 tetigistus
40 tetigistus
Автор зрадник и агент Кремля! Слава Украине!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Франко Иван
Франко Иван
А , что тогда творится в глубинке России....(?)... ,вообще средневековье.....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги