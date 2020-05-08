Гості студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять послаблення обмежень та бойкот мерів у країні
У п'ятницю, 8 травня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять пом'якшення карантинних заходів в Україні, річницю закінчення Другої світової війни в Європі та "повстання" мерів великих міст проти центральної влади.
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.
У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Чи дійсно країна готова до пом'якшення карантину?
Як Україна повинна відзначати закінчення Другої світової війни в Європі?
Чому мери деяких великих міст бойкотують рішення центральної влади?
Участь в обговоренні візьмуть:
Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України;
Українські лікарі, які повернулися з Італії;
Давид Арахамія, голова фракції партії "слуги народу";
Петро Порошенко, Президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська Солідарність";
Святослав Вакарчук, лідер партії "ГОЛОС";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
Віталій Кличко, мер Києва;
Борис Філатов, мер Дніпра;
Андрій Садовий, міський голова Львова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Кабмін опублікував офіційну постанову про пом'якшення обмежувальних заходів через коронавірус з 11 травня і продовження карантину до 22 травня.