У п'ятницю, 8 травня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять пом'якшення карантинних заходів в Україні, річницю закінчення Другої світової війни в Європі та "повстання" мерів великих міст проти центральної влади.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Чи дійсно країна готова до пом'якшення карантину?

Як Україна повинна відзначати закінчення Другої світової війни в Європі?

Чому мери деяких великих міст бойкотують рішення центральної влади?

Участь в обговоренні візьмуть:

Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України;

Українські лікарі, які повернулися з Італії;

Давид Арахамія, голова фракції партії "слуги народу";

Петро Порошенко, Президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська Солідарність";

Святослав Вакарчук, лідер партії "ГОЛОС";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

Віталій Кличко, мер Києва;

Борис Філатов, мер Дніпра;

Андрій Садовий, міський голова Львова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Кабмін опублікував офіційну постанову про пом'якшення обмежувальних заходів через коронавірус з 11 травня і продовження карантину до 22 травня.