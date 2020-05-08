Гості студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять послаблення обмежень та бойкот мерів у країні

Марина Погорілко Суспільство 18:20, 8.05.2020 Оновлено: 18:23, 8.05.2020

У п'ятницю, 8 травня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять пом'якшення карантинних заходів в Україні, річницю закінчення Другої світової війни в Європі та "повстання" мерів великих міст проти центральної влади.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Чи дійсно країна готова до пом'якшення карантину?

  • Як Україна повинна відзначати закінчення Другої світової війни в Європі?

  • Чому мери деяких великих міст бойкотують рішення центральної влади?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);

  • Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України;

  • Українські лікарі, які повернулися з Італії;

  • Давид Арахамія, голова фракції партії "слуги народу";

  • Петро Порошенко, Президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська Солідарність";

  • Святослав Вакарчук, лідер партії "ГОЛОС";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

  • Віталій Кличко, мер Києва;

  • Борис Філатов, мер Дніпра;

  • Андрій Садовий, міський голова Львова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Кабмін опублікував офіційну постанову про пом'якшення обмежувальних заходів через коронавірус з 11 травня і продовження карантину до 22 травня.

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