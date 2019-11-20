В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий. Может президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.

Потому что времени написать слова скорби в день когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев у Верховного Главнокомандующего не нашлось.

Евгений Коростелев погиб при выполнении боевого задания, это командир одного из соединений Вооруженных сил, один из высших военачальников, один из четырех командиров бригад, погибших на фронте за шесть лет Войны за независимость. Коростелев шестой год на войне, был назначен начальником Генштаба Хомчаком на должность комбрига уже после избрания Зеленского. Лично выполнял задачу Главнокомандующего по разведению войск на участке Богдановка-Петровское. Ну не мог же Главнокомандующий на такое не отреагировать, если бы он был на месте?

Командир 128-й бригады Евгений Коростелев

Именно благодаря тому, что такие командиры как Коростелев выполняют задачи на фронте, президент имеет возможность руководить страной, именно благодаря украинским командирам Украина многое значит в мире и лидера Украины принимают на высшем уровне.

Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.

Осознаете вы это или нет, но вы президент страны, которая продолжает вести войну, и вы - Верховный Главнокомандующий армии, благодаря стойкости и доверию которой возможны самые разные политические комбинации, в том числе и ваша работа. И вы не имеете права изображать отсутствующее состояние, когда подчиненные вам воины гибнут. Это не опция - это ваш долг, которым вы откровенно пренебрегли.

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Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшему Евгению Коростелеву, поговорить с товарищами и отдать погибшему самые высокие государственные почести. И сегодня трагически погиб на полигоне под Львовом заместитель начальника учебного центра ВСУ - не забудьте также и ему выразить слова соболезнования. Честь, совесть, долг, Родина - вот об этом надо найти время подумать в такой день. Или посмотрите просто на фото человека, который ради этих принципов пошел на смерть, посмотрите...

Если, конечно, Верховный главнокомандующий намерен к нам вернуться и намерен таковым быть.

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