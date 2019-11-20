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20 листопада • оновлено в 10:17
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Господин президент, вы не имеете права отсутствовать на войне. Это позор

3.2т
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В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий. Может президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.

Потому что времени написать слова скорби в день когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев у Верховного Главнокомандующего не нашлось.

Евгений Коростелев погиб при выполнении боевого задания, это командир одного из соединений Вооруженных сил, один из высших военачальников, один из четырех командиров бригад, погибших на фронте за шесть лет Войны за независимость. Коростелев шестой год на войне, был назначен начальником Генштаба Хомчаком на должность комбрига уже после избрания Зеленского. Лично выполнял задачу Главнокомандующего по разведению войск на участке Богдановка-Петровское. Ну не мог же Главнокомандующий на такое не отреагировать, если бы он был на месте?

Командир 128-й бригады Евгений Коростелев

Командир 128-й бригады Евгений Коростелев

Именно благодаря тому, что такие командиры как Коростелев выполняют задачи на фронте, президент имеет возможность руководить страной, именно благодаря украинским командирам Украина многое значит в мире и лидера Украины принимают на высшем уровне.

Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.

Осознаете вы это или нет, но вы президент страны, которая продолжает вести войну, и вы - Верховный Главнокомандующий армии, благодаря стойкости и доверию которой возможны самые разные политические комбинации, в том числе и ваша работа. И вы не имеете права изображать отсутствующее состояние, когда подчиненные вам воины гибнут. Это не опция - это ваш долг, которым вы откровенно пренебрегли.

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Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшему Евгению Коростелеву, поговорить с товарищами и отдать погибшему самые высокие государственные почести. И сегодня трагически погиб на полигоне под Львовом заместитель начальника учебного центра ВСУ - не забудьте также и ему выразить слова соболезнования. Честь, совесть, долг, Родина - вот об этом надо найти время подумать в такой день. Или посмотрите просто на фото человека, который ради этих принципов пошел на смерть, посмотрите...

Если, конечно, Верховный главнокомандующий намерен к нам вернуться и намерен таковым быть.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
війна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
В общем задача президента по Бутусов - это хоронить! А может лучше пусть все останутся живыми? Вот для этого - за жизнь, за Мир президент и борется. И дай бог ему сил и здоровья привести страну в нормальное, цивилизованное состояние - состояние МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ! А желающим повоевать - езжайте в страны третьего-четвёртого Мира - там полно Желающих устроить сафари на людей!
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Луговской Николай
Луговской Николай
Скоро эти ребята,что сегодня в окопах,вернутся в Киев и надают этим "главковерхам" таких люлей,что и потомки их будут помнить,что быть слугою у народа-это не значить быть лизоблюдом у путина!!!
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Как говорят:" Откуда в ...опе бриллианты???" О каком сочувствии " от "цвета нации" зеленского может идти речь?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Гавриш Лариса, Да поц он квэновский. Там жопу Маслякову вылизывал, сдесь тоже продолжает делать с Путлером. Выбрали идиота, я не знаю кем надо быть, что бы за такое убожество голосовать. "Янелох" он, а не Верховный главно командующий. Какой он Верховный главно командующий, если он от армии откосил и не дня там не был.
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