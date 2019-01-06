''Господи, знищ їх!'' У РПЦ вибухнули прокльонами через український Томос

У Російській православній церкві продовжують робити гнівні висловлювання на адресу Православної церкви України через отримання Томосу.

Так, скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін в Facebook побажав покарання для "всіх, хто йшов на компроміси з евромайданцями, марив лукавим миротворством, брехав".

''Є такі кроти і щури в світських конторах, є і в "церковних". Брехуни і зрадники. Господи, вразь їх. Загородити їх уста. Знищ їх з лиця землі", — написав Чаплін, не уточнивши, кого саме має на увазі.

Всеволод Чаплін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня Православна церква України остаточно стала незалежною, отримавши від Константинополя Томос про автокефалію. Документ вже привезли до Києва.

Напередодні колишній президент України поставив на місце пропагандистів РФ, які спробували його спровокувати заявою про незалежність ПЦУ і Томос.