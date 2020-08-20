На улицах народ в хорошем настроении и наслаждается тёплыми деньками. В госпитале все, как обычно, операции, боль, бессонные ночи. Воин, за которого я просила молиться в очень тяжелом состоянии и к сожалению ему все хуже и хуже. Ранение слишком тяжёлое. Видела его мать, на неё больно смотреть, это ужас..

В травме ребята с последнего борта потихоньку выкарабкиваются, один лежит на растяжке кости, другой с ампутацией ноги, третий с ранением в руку и полностью разрезан живот и четвёртого только сняли с растяжки, ранение в ногу. Это только одна палата. Мальчишка 21 год, без носа и с ранением по всему телу немного приходит в себя и даже стал улыбаться.

Ребята лежат и те, кто ранее был ранен и вот только недавно. В нейрохирургии ребята, кто учится заново ходить, а кто ещё лежит.

Мы с Верой сегодня вновь закупились, соки, питьевые йогурты, колбаса сыр, тостевый хлеб, фрукты. Это только на травму. В пятницу снова на закупки. Так и ещё по фронту. Вчера оплатила ремонт боевой машины 10900 грн, 3800 на лекарства, 12 544 купили футболки, шорты, тапки это в госпиталь , оплатила ребятам 8450 камеру и уже она на нулевке. Это за неделю, публикую ещё чеки за прошлую неделю там оплата за химию 15тис, лекарства, продукты, датчики на фронт и другое, более 40 тис.

Кто сильно возмущается помощью фронту и раненым, сходите сами в госпиталь и поговорите с бойцами. Учителей много, а помогают одни и те же. Да и сейчас, когда запретили на передовой дроны, бойцы просят оптику, а ещё лекарства от простуды и обезболивающее. Сетки просят очень. Спасибо всем, кто не устал. Сами видите какая напряженная обстановка в стране и на наших границах. Успокаивает только знание того, что нас защищают настоящие патриоты и профессионалы. Скоро День Независимости, кто хочет поздравить воинов, пишите. Все отчеты всегда есть у меня на стр.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4141 0204 7676 Монобанк

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же Facebook Натальи Юсуповой

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