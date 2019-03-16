Дев’ятьох учнів школи № 112 у Дніпрі виписали додому

На ранок 16 березня більшість учнів дніпровської школи № 112, які були госпіталізовані з діагнозом "гостра кишкова інфекція", виписані додому. Всього до лікарень потрапило 14 дітей.

"Станом на сьогодні 9 учнів 112-ї середньої школи виписані зі стаціонару та повернулися додому. П'ятеро діток і надалі перебувають у лікувальних закладах міста. Діти одужують!" – повідомив на своїй сторінці у Facebook 16 березня заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення мерії Дніпра Андрій Бабський.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ з посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області поширили неправдиву інформацію про нібито отруєння понад півтисячі дітей у школі № 112, де тимчасово навчається також частина учнів школи № 126. Мер Дніпра Борис Філатов пригрозив журналістам і правоохоронцям судом – за непрофесіоналізм, який дискредитує інститути влади в Україні.

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