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Пушков розсердився на Фаріон через російськомовних "рабів і окупантів"

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Скандальний російський сенатор Олексій Пушков запропонував помістити колишнього народного депутата від "Свободи" Ірину Фаріон до психіатричної лікарні. Так він відреагував на заяву націоналістки про те, що всі російськомовні українці – "раби або окупанти".

У мікроблозі Twitter політик обізвав Фаріон расисткою і перейшов на образи.

"Расистка Фаріон назвала росіян в Україні рабами й окупантами одночасно. Чиїми рабами, чому окупантами? В очманілої прихильниці "чистоти української раси" в голові давно все перемішалося. Аналізи здавати вже безглуздо, потрібна госпіталізація і гамівна сорочка", – написав він.

Ірина Фаріон та Олексій Пушков

Ірина Фаріон та Олексій Пушков

колаж

У коментарях під його постом знайшлися користувачі, які порадили звернути увагу на висловлювання російських депутатів, "які часом таке ляпають, що Фаріон до них, як до зірки".

Пушков розсердився на Фаріон через російськомовних "рабів і окупантів"
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Фаріон назвала російськомовних українців "розумово відсталими гібридами".

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Особи
Ірина ФаріонОлексій Пушков
Місце
РосіяМосква
Теги
українська моваросійська мова
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Gordon Yury
Gordon Yury
Московиты как всегда передергивают... Фарион ничего не говорила о русских в УКРАИНЕ. Ее выступление касается только русскоговорящих УКРАИНЦЕВ. И в чем то она безусловно права! Ну а московиты традиционно все примеряют на себя - надо же показать, как их обижают в УКРАИНЕ!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Gordon Yury, Напомню, что не так давно русскоговорящие украинцы строили самолёты и ракеты, в то время как не образованным селянам балакающим исключительно на мове доверяли разве что цеха подметать.
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