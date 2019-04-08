Пушков розсердився на Фаріон через російськомовних "рабів і окупантів"

Скандальний російський сенатор Олексій Пушков запропонував помістити колишнього народного депутата від "Свободи" Ірину Фаріон до психіатричної лікарні. Так він відреагував на заяву націоналістки про те, що всі російськомовні українці – "раби або окупанти".

У мікроблозі Twitter політик обізвав Фаріон расисткою і перейшов на образи.

"Расистка Фаріон назвала росіян в Україні рабами й окупантами одночасно. Чиїми рабами, чому окупантами? В очманілої прихильниці "чистоти української раси" в голові давно все перемішалося. Аналізи здавати вже безглуздо, потрібна госпіталізація і гамівна сорочка", – написав він.

Ірина Фаріон та Олексій Пушков колаж

У коментарях під його постом знайшлися користувачі, які порадили звернути увагу на висловлювання російських депутатів, "які часом таке ляпають, що Фаріон до них, як до зірки".

Расистка Фаріон назвала росіян в Україні рабами і окупантами одночасно. Чиїми рабами, чому окупантами? У очманілий прихильниці "чистоти української раси" в голові давно все перемішалося. Аналізи здавати вже безглуздо, потрібна госпіталізація і гамівна сорочка. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 квітня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Фаріон назвала російськомовних українців "розумово відсталими гібридами".

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