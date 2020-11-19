Госпіталь ветеранів у Львові отримає кисневе обладнання від Фонду Порошенка

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час поїздки у Львів відвідав обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи. У медичний заклад, який лікує хворих на коронавірус, буде поставлено кисневе обладнання, придбане Фондом Порошенка.

Про це повідомив генеральний директор госпіталю Максим Прикупенко, зазначила пресслужба "ЄС". Він розповів, як застосовуватимуть нове обладнання.

"Кисневу станцію, яка може автономно виробляти кисень, ми будемо використовувати як абсолютно альтернативне джерело кисню для реанімаційних хворих", – говорить Максим Прикупенко. Він подякував Порошенку за підтримку медзакладу.

Фонда Порошенка передасть госпіталю для ветеранів у Львові кисневу станцію Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Ми будемо робити все для того, щоб лікарні отримували кисень. Ми впевнені, що кожен кисневий концентратор, кожна станція буде рятувати десятки, сотні пацієнтів. Ми передаємо їх в надійні руки", – переконаний Порошенко.

П’ятий президент наголосив, що зараз усі зусилля і ресурси держава має спрямувати на боротьбу з коронавірусом, захист медиків та підтримку людей.

П’ятий президент наголосив, що зараз усі зусилля і ресурси держава має спрямувати на боротьбу з коронавірусом Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Ті, хто працює з коронавірусними пацієнтами, мають отримувати 300% заробітної плати. Якщо лікар зараз отримує 8 тисяч, він має отримувати 24. Якщо цього не буде, нехай 5, нехай 10%, але не витримають і поїдуть в Польщу, де так само потрібні, але там платять інші гроші", – говорить Порошенко.

"Лікар має бути застрахований. Він має відчувати, що якщо держава і влада не піклуються, то народ піклуватиметься про них, бо йдеться про те, щоб вижити", – зауважив Порошенко.

"Ми будемо вимагати скликання позачергової сесії парламенту. Ми будемо вимагати забезпечення в державному бюджеті вже цього року видатків на ці напрямки. Ми будемо вимагати зупинення крадіжки коштів через програми "Великого крадівництва". За це перед українським народом має бути відповідь", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, лікарі мають бути застраховані Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Ми намагаємось допомагати лікарням по всій Україні. В лютому-березні, і лікарі можуть підтвердити, була жахлива ситуація із засобами захисту, коли були розпродані маски зі складів. Жахлива ситуація була і залишається з тестами", – нагадав Порошенко.

П’ятий Президент вважає, що вчасне масове тестування та ізоляція виявлених інфікованих дозволили б уникнути локдауну, який загрожує економічним колапсом держави.

"Якби ми протестували всіх, потім обмежили тих, хто отримав позитивний тест, на самоізоляції, то від появи перших тестів до права на виписку, якщо немає негативних симптомів, – 10 днів. Роби витримку 10 днів і – без будь-яких локдаунів вихідного дня, такого дивного винаходу Зеленського, зменшимо темпи зростання епідемії", – говорить Порошенко.

Синютка зазначив, що міська влада нарешті придбала 10 тисяч тестів по ціні 240 гривень Пресслужба "Європейської Солідарності"

Народний депутат із фракції "Європейська Солідарність", кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка зазначив, що міська влада нарешті придбала 10 тисяч тестів по ціні 240 гривень. Однак за його інформацією подібні тести можна було купити за 170 гривень, тобто міський бюджет переплатив 700 тисяч гривень. "Як можна на тестуванні заробляти, красти 700 тисяч гривень, для мене залишається незрозумілим. Ми повинні провадити масове безкоштовне тестування, але на цьому ніхто не має права займатися корупцією і хабарництвом", – наголосив Синютка.

Синютка наголосив на необхідності запровадити масове безкоштовне тестування Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Мені приємно було почути, що Олег Синютка, коли був головою ОДА, питання енергоефективності забезпечення лікарні поставив в перший пріоритет, йому не треба було ні з ким радитись, бо це вже були переваги децентралізації. Я переконаний, що ці питання ми маємо вирішувати протягом днів, навіть не тижнів-місяців. Віддайте гроші громаді – і громада сама і дуже швидко вирішить питання забезпечення фінансової підтримки лікарів, тестів, закупівлі обладнання, оснащення киснем. Я твердо буду за це битися і "Європейська Солідарність" буде підтримувати", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко відповів на заяву президента України Володимира Зеленського про "повернення вкрадених грошей у бюджет". Він написав, що у глави держави, схоже, "агонія"