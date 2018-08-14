Новую неделю августа можно сравнить с генеральной уборкой дома. Когда мы чистим мысли, освобождаемся от ненужных вещей, проводим ревизию отношений, периодически задерживаемся в каком-то месте, чтобы подумать, что здесь можно изменить или исправить. Иногда останавливаемся, чтобы предаться приятным воспоминаниям.

Это будет неделя рутинной работы, ностальгического отдыха, литературного, художественного и музыкального творчества. Еще не пришло время для активного движения вперед — до конца недели шесть планет находятся в попятном движении. Еще действует эффект солнечного затмения — Меркурий под влиянием напряженных отношений с Юпитером пытается объять необъятное, внося сумятицу в нашу жизнь. А Юпитер добавляет чрезмерности и глобальности, упуская важные детали. Но на фоне заторможенности, трудностей в коммуникации и невозможности в полную силу осуществить свои намерения все же начинается выруливание в выбранном направлении.

Новини Что происходит и как долго это продлится с точки зрения астрологии

Уже в первый день недели ретроградный Марс входит в знак Козерога. Это означает изменение сферы приложения сил. В течение целого месяца в ракурсе нашего интереса — карьерные и административные вопросы. Но пока сила активных действий все еще направлена вовнутрь: мы возвращаемся к работе над теми проектами, которыми активно занимались в конце апреля-начале мая. А 10 сентября уже набравшийся немного сил директный Марс выйдет из Козерога, закрепив наработанные результаты.

Начиная с этой недели и до конца месяца будет дейстовать аспект благоприятных возможностей — секстиль ретроградного Меркурия с Венерой (точный — 18 августа), благодаря которому появляются коммерческие возможности, литературные способности, переговорные успехи. В торговой сфере сейчас удачное время для продажи старых вещей. В бизнесе и личных отношениях это время хорошо использовать для гармонизации отношений и проведение ранее начатых переговоров. В творческой сфере проявляется способность красиво говорить, петь, писать, например, вы можете возобновить работу над литературным проектом.

Но все же не стоит ожидать каких-то грандиозных успехов в этих темах, так как ретроградно-стационарный Меркурий до 24 августа не в состоянии полноценно отвечать за свои слова. В этот период обозначенные темы носят ностальгический характер.

Тригон Юпитера с Нептуном — главный подарок года. Тот самый аспект, который поддерживал нас в начале лета, формируется снова с 1 августа по 10 сентября, давая счастливые шансы многим из нас. На этой неделе, 19 августа, произойдет пик их гармоничных отношений.

Это означает не только широкий интерес к творческому развитию, к классическому искусству, музыке, психологии, морским путешествиям, не только активное проявление милосердия, веры, добра в нашей жизни. Гармоничное соединение сверхчувствительных энергий Нептуна с разумными действиями Юпитера способны явить реальное чудо в нашей судьбе. Эти энергии служат поддержкой и защитой в неспокойный марсианско-уранический период.

РЕКОМЕНДАЦИИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Понедельник, 13 августа

Беспричинная тревожность начала дня развеется к обеду, уступив место практичным и трезвым заботам о хлебе насущном. Что сделать, как поступить, когда это должно случиться и почему это нужно сделать — об этом сегодня лучше всех будут знать поздние представители знаков Девы, а также Тельца и Козерога. Представители других знаков тоже попадут под влияние земных стихий, то есть будут настроены на вдумчивый и прагматичный подход к решению своих задач, но со своими нюансами. Марс, перейдя сегодня в знак Козерога, включит внимание этого знака к майским делам, а также добавит активности, энергичности и динамизма Овнам и Весам. Ну, а Львы и Скорпионы по-прежнему в центре внимания.

Вторник, 14 августа

Желание построить гармоничные отношения и переживания по поводу непонимания и размолвок — главная тема сегодняшнего дня. Сегодня и завтра мы озабочены тем, как лучше выглядеть в глазах других людей. Ранние Весы, Близнецы и Водолеи настроены на приятное общение и ожидание финансовых доходов. Впрочем, денежная тема будет волновать и представителей ранних Овнов и Раков, но им нужно быть осторожнее в тратах: есть риски переживать по поводу импульсивных покупок. Козероги тоже будут напряжены неуместным, на их взгляд, выплеском эмоций или денежными растратами.

Среда, 15 августа

Энергии сегодняшнего дня более подвижны и эмоциональны. Тема ценности отношений и доходы по-прежнему нас волнуют, но сегодня они вносят больше душевного напряжения и озабоченности. Особенно сильно это почувствуют Весы, Раки и Овны, у которых появится желание кардинальных изменений в сферах отношений или денежной.

Впрочем, на фоне гармоничных энергий высших планет, эти разрушительные настроения могут трансформироваться в творческие проекты.

Четверг, 16 августа

В полдень Луна переходит в знак Скорпиона. За час до этого наступает время холостой Луны, когда не рекомендуется подписывать важные документы и назначать деловые переговоры. Но уже с 12 часов дня энергии по-прежнему будут активны и результативны. Правда, их характер вряд ли можно назвать спокойным и доброжелательным.

Возбудимость, неуправляемые вспышки агрессии, необдуманные поступки, внезапные перемены в настроении сделают день одним из самых неспокойных на этой неделе. Проще назвать знаки, которые не будут подвержены этим влияниям: Близнецы и Стрельцы могут расслабиться. А те из нас, у кого Солнце или важные точки гороскопа стоят на границе следующих знаков: Весы-Скорпион, Телец-Овен, Козерог-Водолей и Рак-Лев, должны быть особенно внимательными к проявлению эмоций.

Пятница, 17 августа

Сегодня день тоже эмоционально активный, но активный творчески и созидательно. Если вы планируете посвятить его культурным развлечениям — обратите внимание на кино и театр, если в планах процедуры по уходу за собой или лечение — используйте мануальные техники.

Ближайшие три дня только квадратура Урана с Марсом, омраченного влиянием Черной Луны может сгустить тучи над нами. В большей степени это касается поздних Козерогов, Раков и Тельцов. Но несколько гармоничных аспектов не только способны разогнать эти тучи, но и создать прекрасные возможности для духовного развития, творческой реализации и финансового успеха. Скорпионы, Рыбы чувствуют себя прекрасно душевно и финансово. Тельцы и Водолеи могут потратиться на удовольствия сверх нормы. Весы и Львы немного нервозны и болтливы, но при этом довольны жизнью.

Суббота, 18 августа

Начало дня эмоционально напрягает домашними заботами финансового характера — в большей степени это почувствуют Львы, Водолеи, Тельцы. Могут не совпадать наши желания и возможности. Но зато вторая половина субботы предоставит прекрасные шансы для удовольствий творческих и финансовых — Венера и Меркурий сегодня вечером делают точный гармоничный аспект друг другу, который коснется представителей Львов и Весов, в первую очередь, а кроме того — Тельцов, Близнецов и Дев. Луна в 19:45 переходит в знак Стрельца и сразу заряжает нас активностью и оптимизмом, правда, стоит быть посдержаннее, поскольку Луна в это время затрагивает точку соединения Марса с Черной Луной. С 18:06 по 19:45 холостая Луна рекомендует отставить важные дела и передохнуть.

Воскресенье, 19 августа

Кроме того, что сегодня воскресенье — день Солнца, отдыха и радости, два астрологических события делают этот день позитивным и особенным.

Во-первых, Меркурий — планета коммуникаций и интеллекта — сегодня ночью вышел из ретроградного движения. Правда, в течение двух дней, пока он стационарный, на его позитивное влияние не стоит рассчитывать: еще не пришло время делать большие покупки, заключать важные сделки. Но с конца следующей недели, когда Меркурий наберет скорость, мы в полной мере ощутим его активность.

Второе событие — точный гармоничный аспект двух добрых и милосердных планет Юпитера и Нептуна, которые сегодня и еще две недели будут великодушно и милосердно одаривать волшебными энергиями представителей всех знаков, но в особенности — Скорпионов, Рыб, Раков и Козерогов.