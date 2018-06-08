Гороскоп на 9 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 9 червня 2018 року, обіцяє романтичний день Близнюкам, небезпеки - Дівам і початок нового великого шляху Терезам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Шістка Денаріїв

Цей день може бути присвячений питанням обміну - матеріальних благ на подяку. Ви можете попросити про допомогу або допомогу нададуть вам. Сьогодні ви також можете зайнятися оцінкою людей, які вас оточують - колег або коханих. Не виключене повернення боргів та укладання вигідних фінансових угод. Таро рекомендують щедро ділитися тим, що маєте, але не дозволяти сідати собі на голову.

Тілець - П'ятірка Мечів

Сьогодні вам відведено роль воїна світла. Люди, з якими ви зіткнетеся, будуть проявляти найгірші якості, починаючи від егоїзму і закінчуючи відвертою агресією. Ви можете опинитися єдиною людиною, здатною зберігати моральні цінності і захищати їх. Так і чиніть. Це зарахується вам в карму.

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Близнюки - Двійка Кубків

Таро обіцяють вам кращий день для відносин. Вони будуть надзвичайно гармонійними. Можливо, сьогодні ви зустрінете любов усього життя, заведете нове приємне знайомство або налагодите відносини з партнером, які похитнулися. Ви також маєте можливість гармонізувати весь свій життєвий простір і вирішити всі існуючі конфлікти.

Рак - Десятка Денаріїв

Схоже, що цей вихідний день ви проведете в колі сім'ї або в думках і турботах про неї. Карта в цілому дуже позитивна. Вона вказує на сімейні цінності, якими можна пишатися. Благополуччя представників старшого покоління, успіхи - молодшого, фінансова стійкість членів сім'ї середнього віку. Мова також може йти про отримання спадщини або шлюбі за розрахунком.

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Лев - Десятка Жезлів

Незважаючи на вихідний, цей день може стати для вас дуже робочим. Ви звалити на себе непосильну ношу і зрозумієте, що так більше тривати не може. Можливо, хтось безпардонно експлуатує вас чи ви самі хочете комусь щось довести. Таро рекомендують переглянути ці питання, відмовитися від частини завдань, а частину доручити іншим.

Діва - Сімка Мечів

Цей день - день тотальної недовіри. Сьогодні заборонено відкриватися перед кимось, бути відвертими і підставляти себе під удар. Ситуація може бути досить напруженою, і вам слід подбати про необхідний захист - починаючи від сильних аргументів на випадок конфлікту з опонентами і закінчуючи надійними замками від злодіїв.

Терези - Шут

Вам випала чудова карта, яка вказує на початок великого шляху або великої справи. На ній зображений герой, який поставив перед собою мету досягти вершини. Але в торбинці у нього на плечах - вантаж проблем минулого, а попереду - обрив, який він не бачить. Таро рекомендують, по-перше, позбутися від цього вантажу і, по-друге, дивитися під ноги - враховувати всі фактори ризику.

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Скорпіон - Справедливість

День може бути присвячений питанням справедливості, а також залагодженню юридичних справ. Може виникнути необхідність у визначенні, хто правий, а хто винен, чи дотриманий баланс інтересів. Ви будете неупереджені. Старий добрий принцип: "Сократ мені друг, але істина дорожча" стане вашим девізом.

Стрілець - Туз Кубків

Вам випала одна з найкращих карт колоди. Її сенс - подарунок долі і "збича мєчт". Вас чекає приплив натхнення, бажання звернути гори, захоплення новими ідеями. Сьогодні всі проблеми будуть вирішуватися легко і просто, без вашої участі. Можливо, з цього дня зародяться нові романтичні стосунки. Карта також може вказувати на народження дитини.

Козеріг - Шістка Кубків

Сьогодні ви захочете згадати все хороше, що було у вашому житті. Погляд буде спрямований в минуле - на людей, з якими вас звела доля, на позитивні події, які відбулися з вами, на ваші власні успіхи, яких ви досягли колись. Сам по собі цей стан буде дуже приємним, але він несе в собі небезпеку відходу від дійсності. Таро рекомендують не зациклюватися на думках про минуле і вірити, що майбутнє несе не менше позитивних моментів.

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Водолій - Король Кубків

Сьогодні Таро рекомендують вам робити ставку на почуття, а не на холодний розум. У цей день вони допоможуть вам, по-перше, знайти підхід до будь-якої людині, по-друге, стануть інструментом для досягнення мети. Не бійтеся говорити про те, що відчуваєте, не бійтеся здатися слабким. Ніжність, делікатність і навіть чутливість стануть ключем до успіху.

Риби - Вежа

Прямо скажемо, вам випала не найкраща карта. Але в якомусь сенсі дуже позитивна. Вона - про очищення простору для чогось нового. Вас можуть очікувати швидкі зміни, до яких ви не будете готові. Швидше за все, вони вам не сподобаються. Але в кінцевому рахунку вони прискорять ваш зріст - особистісний або професійний. Скажіть "так" цим змінам, не чиніть опір їм і не нарікайте на життя. Вони дадуть вам новий поштовх до розвитку.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив прогноз по картах Таро на червень 2018 року.