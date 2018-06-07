Гороскоп на 8 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 8 червня 2018 року, обіцяє кар'єрні успіхи Водоліям і Рибам, зміну настрою Близнюкам і позбавлення від чогось непотрібного Козерогам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Michelangelo", в якій використані сюжети картин відомого італійця епохи Відродження в інтерпретації художника Гвідо Зіборді Маркезі.

Овен - Паж Денаріїв

Сьогодні вас чекає гарна звістка, що стосується фінансів. Можливо надходження невеликої суми, цікава пропозиція нової роботи, вигідний бізнес-проект або початок навчання на курсах підвищення кваліфікації. Пропозиція може стосуватися також і сфери особистих відносин. Таро рекомендують приймати їх всі - в цей день небо на вашому боці.

Тілець - Двійка Мечів

Сьогодні ви можете втратити орієнтацію в просторі і віру в себе. Може здатися, що вас залишили на самоті наодинці з небезпеками і страхами. Карта також може вказувати на необхідність знаходження складного компромісу, балансування на лезі бритви, а також на "збройне перемир'я". Таро рекомендують не довіряти нікому і довіритися інтуїції.

Близнюки - Четвірка Кубків

Вам не звикати до змін настрою, але сьогодні вона може мати вагомі причини. Ви можете зіткнутися з розчаруванням. Чи то тому, що справа, якій ви присвятили себе, не принесла очікуваного результату, чи то людина, яку ви боготворили, виявилася дріб'язковим обивателем. Як би там не було, Таро рекомендують швидше вибиратися з цього стану. Візьміть себе в руки і озирніться: навколо безліч нових можливостей і нових об'єктів для натхнення.

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Рак - Повішений

У цей день може скластися ситуація, коли ви втратите можливість впливати на події. Ви зможете тільки спостерігати. Можливо, на якомусь етапі ви зробили помилку, вибрали невірний шлях, і все пішло шкереберть. Вас підвісили саме для того, щоб ви розібралися, де були неправі. Знайшовши відповідь, ви знову опинитеся в грі.

Лев - П'ятірка Мечів

Можливо, сьогодні вам доведеться зіткнутися з не найкращими людськими якостями. Люди, які оточують вас, будуть проявляти заздрість, злість, ворожість і інші негідні речі. Не виключено, що ви опинитеся єдиною адекватною людиною в своєму оточенні. Таро рекомендують вам стати воїном світла і вступити в бій. Плюс в карму буде зарахований.

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Діва - Двійка Кубків

Це любов. Вам випала одна з найромантичніших карт колоди. День може бути присвячений відносинам з коханою людиною, дійсним або майбутнім обранцем. Можливо відновлення зіпсованих відносин з колишнім партнером, а також з усім оточенням. Сьогодні ви зможете вміло залагодити будь-який конфлікт. Користуйтеся нагодою.

Терези - Королева Мечів

Сьогодні у вас може виникнути сильне бажання стати незалежним, і ви почнете діяти. Ви будете користуватися своїм гострим розумом, щоб розрубати всі кайдани, щоб вийти на новий рівень і вдихнути повітря свободи. Не виключено, що в цей день ви зустрінете мудру жінку, чия порада вам буде по-справжньому корисною. Таро рекомендують не вести війну проти всього світу і іноді користуватися чарівністю і почуттям гумору.

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Скорпіон - Сонце

Вам випала одна з кращих карт колоди! Сонце символізує вище досягнення, успіх, визнання заслуг і навіть славу. Карта каже про істинне щастя, яке можливе, тільки якщо сприймати світ чистою, дитячою свідомістю, що не затьмарена амбіціями, владолюбством та егоїзмом. Сьогодні ви можете усвідомити щось дуже важливе і навіть в якомусь сенсі заново народитися.

Стрілець - Королева Денаріїв

На карті зображено бізнес-леді, яка вміє заробляти гроші. Вона також знає, як підібрати команду однодумців. Сьогодні ви можете опинитися в ситуації вирішення якоїсь проблеми практичного гатунку, і ви успішно впораєтеся з нею. Таро рекомендують не забувати про те, що крім ділових якостей цінуються і якості суто людські, а також проявити терпіння в досягненні результату.

Козеріг - Смерть

Не бійтеся, ця карта не віщує нічиєї смерті. Вона - про смерть старого і віджилого в вашому житті. Сьогодні ви можете прийняти рішення про рішучу відмову від чогось, що становило частину вашої реальності. Ви зрозумієте, що вам необхідно звільнити місце для чогось нового. Проявіть рішучість, і вона буде винагороджена новими можливостями і перспективами.

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Водолій - Трійка Денаріїв

Сьогодні вас чекає підвищення по кар'єрних сходах. Останнім часом ви довели керівництву і співробітникам, що є справжнім майстром своєї справи. Тепер вам належить винагорода. Карта також може означати стійкі відносини з партнером або початок нового союзу. Таро рекомендують, з одного боку, не зазнаватися, а з іншого, сміливо погоджуватися на хороші пропозиції.

Риби - Імператор

Сьогодні ви можете стати імператором. Вас чекають успіх, повага і визнання заслуг. Вам можуть запропонувати керівну посаду або просто роль лідера в якомусь процесі. До вас можуть приходити за порадою. І ви дійсно можете виявитися найбільш професійним і досвідченим членом команди. Сміливо беріть все в свої руки - сьогодні ви здатні перевернути гори.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив прогноз по картах Таро на червень 2018 року.