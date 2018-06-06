Гороскоп на 7 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 7 червня 2018 року, обіцяє складний вибір Ракам, тотальну критику Скорпіонам і хорошу звістку Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Десятка Денаріїв

Сімейні цінності і рідні люди - саме ця тема буде визначати порядок вашого сьогоднішнього дня. В цілому він обіцяє бути дуже позитивним. Ви зможете порадіти тому, що маєте літніх батьків, які ні в чому не потребують, дітей, які досягають успіхів у навчанні. Ви також будете задоволені добробутом своєї сім'ї. Карта може вказувати на міцні сімейні узи, отримання спадщини або шлюб за розрахунком.

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Тілець - Трійка Мечів

Сьогодні вам випала не найкраща карта. Можливі непрості ситуації, пов'язані зі сварками, конфліктами, з'ясуванням стосунків. Або виникне необхідність приймати складне, але необхідне рішення. Наприклад, порвати з кимось стосунки. Це день рішучих кроків, які в майбутньому призведуть до позитивного результату.

Близнюки - Король Денаріїв

Цей день буде здебільшого присвячений питанням фінансовим і господарським. Ви робитимете інвентаризацію і аудит, результати яких вас задовольнять. Ви будете задоволені своїми успіхами і можете дозволити собі спочити на лаврах. Якщо сьогодні у вас виникне ідея нового починання або надійде цікава ділова пропозиція - сміливо приймайте її. Все, розпочате сьогодні, принесе успіх і прибуток.

Рак - Закохані

Сьогодні ви можете опинитися перед складним вибором. У лайт-варіанті мова може йти про вибір між одним чоловіком і іншим, між одним напрямком діяльності та іншим. У більш глобальному сенсі проблема може полягати у виборі напрямку для подальшої особистісної еволюції. Але карта також може вказувати і на вибір в суто романтичному сенсі: вибір своєї другої половинки.

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Лев - Дев'ятка Денаріїв

Нарешті вам випала по-справжньому шикарна карта! Вона обіцяє гармонійний день і тотальне задоволення. Від того, що ви маєте, від того, хто оточує вас, від власних досягнень. Ви будете впевнені в завтрашньому дні і самодостатні. Таро обіцяють вам і приємний сюрприз. Якщо ви не готові довго чекати, вирушайте йому назустріч.

Діва - Сімка Денаріїв

Ну чому ж так довго? - можете сьогодні запитати ви, маючи на увазі результати своєї праці. Ви вклали багато сил і коштів в якийсь проект, але плодів досі не видно. Невже всі зусилля були марними? Невже партнери підвели? Не впадайте у відчай. Ваші плоди від вас нікуди не підуть. Просто запасіться терпінням.

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Терези - Вежа

Сьогодні може валитися щось, що стало для вас звичним. Схоже, настав час розчистити місце для чогось нового. І руйнування старих конструкцій - в прямому і переносному сенсі - кращий спосіб зробити це. День може виявитися непростим. Вам здасться, що втрати дуже великі, що події розвиваються занадто швидко і ви не готові до них. Але особливо актуальною для вас буде істина: все, що не робиться - на краще.

Скорпіон - Паж Мечів

Цей день може стати днем тотальної критики. Оточуючі будуть пред'являти до вас претензії і вимоги - обґрунтовані і не дуже. Про ваші заслуги і таланти ніхто сьогодні не згадає. Вся увага буде сконцентрована виключно на промахах. Таро рекомендують озброїтися сильними аргументами, а також постаратися побачити раціональне зерно в кожному критичному зауваженні. Воно там обов'язково є.

Стрілець - Четвірка Мечів

Сьогодні вам може здатися, що ви більше нікому не потрібні в цьому світі. Неприємне відчуття занедбаності і відсутності цілей. Можливо, такий стан має цілком природні причини - розрив з коханою людиною або проблеми на роботі. Таро застерігають: такі думки можуть привести до захворювання. Не зациклюйтеся на них. Краще влаштуйте собі вихідний, постарайтеся розслабитися і набратися сил для нового, кращого, дня.

Козеріг - Шістка Кубків

Цей день може бути присвячений ностальгії і спогадам. Про старих друзів, про міста, де ви провели кращі дні свого життя, про вражаючі досягнення, які були в минулому. Ви прийдете до усвідомлення, що слід цінувати маленькі радощі життя. Таро рекомендують сьогодні отримати задоволення від цього стану, але не зависати в ньому надовго. Майбутнє принесе не менше приємних подій.

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Водолій - Королева Денаріїв

Практичність стане гаслом цього дня. Від вас буде потрібно уміння правильно будувати плани, правильно підбирати команду однодумців і, власне, вміння заробляти. Таро рекомендують сьогодні не слухати нічиїх порад і діяти на свій розсуд, а також запастися терпінням в очікуванні плодів своєї праці.

Риби - Паж Жезлів

Сьогодні вас чекає гарна звістка, що стосується роботи або навчання. Може надійти нова цікава пропозиція або цілком реальною стане приваблива перспектива. Не виключено, що в цей день ви зустрінете людину, яка надихне вас на подвиги. Таро рекомендують сміливо відгукуватися на всі пропозиції, щоб потім ні про що не шкодувати.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив прогноз по картах Таро на червень 2018 року.