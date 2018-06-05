Гороскоп на 6 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 6 червня 2018 року, обіцяє непросту дилему Терезам, романтику Близнюкам і розчарування Скорпіонам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Повішений

Сьогодні Таро обіцяють вам підвішений стан. Може скластися ситуація, в якій від ваших дій не буде залежати нічого. Для вас відведена роль спостерігача, і не більше. Прийміть це як дар небес і унікальну можливість оцінити людей і події з боку, а також адекватно проаналізувати свої власні кроки. Можливо, десь ви помилилися. Виявивши причину "зависання", зробіть корекцію планів.

Тілець - Шут

З цієї карти починається колода Таро. На ній зображений герой, який вирушає в дорогу за мрією. Він сповнений надій і бажання досягти мети. Точно так само і ви сьогодні можете почати свій власний шлях до мети. Він може виявитися не таким легким, як здається на перший погляд, але будьте впевнені: ви подолаєте всі перешкоди і прийдете до своєї мрії.

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Близнюки - Двійка Кубків

Вам випала надзвичайно позитивна карта! Сьогоднішній день може бути присвячений темі відносин з протилежною статтю. Вони будуть складатися дуже успішно. Можливо нове романтичне захоплення або гармонізація старих відносин. Всі конфлікти вирішуватимуться легко і просто, а спілкування буде приносити задоволення. Скористайтеся цим унікальним шансом, щоб оздоровити ваш життєвий простір.

Рак - Помірність

Цей день може бути присвячений визначенню міри чого-небудь або якогось прихованого від сторонніх очей, але важливого внутрішнього процесу трансформації. На "побутовому" плані карта може означати аналіз ваших відносин зі світом, того, скільки ви йому дали і скільки у відповідь він дав вам. У духовному плані мова може йти про перегляд системи цінностей, про дорослішання і надбання мудрості.

Лев - Шістка Кубків

Сьогодні ви можете усвідомити, що в житті можна радіти навіть абсолютно простим речам. Крім того, день може бути пов'язаний з приємними спогадами про минуле. На вас може нахлинути ностальгія по місцях, де вам було добре, ви згадайте людей, які надихали вас. Таро рекомендують отримати свою порцію задоволення від такого стану, але не зациклюватися на ньому. Майбутнє принесе не менше позитиву, ніж принесло минуле.

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Діва - Маг

Цей день може стати днем суспільного визнання ваших заслуг. Оточуючі зрозуміють, що ви - професіонал вищого класу. І це дійсно так - сьогодні ви будете здатні вирішити будь-яке завдання. Крім того, ви проявите не просто вміння щось робити, але будете робити все з легкістю і артистизмом. Використовуйте цю можливість для просування по кар'єрних сходах або надбавки до зарплати.

Терези - Двійка Жезлів

Сьогодні від вас вимагатимуть прийняти якесь рішення, будуть чекати чіткої відповіді на питання. Але для вас це виявиться важким завданням. Всі варіанти будуть здаватися вам рівноцінними, і обирати один буде надзвичайно складно. Таро рекомендують не говорити сьогодні останнього слова, а якщо на цьому наполягатимуть, відверто поділіться своїми сумнівами.

Скорпіон - Четвірка Кубків

Цей день може бути пов'язаний для вас з розчаруванням і апатією. Те, чим ви займалися, що приносило вам радість, що надихало вас, втратило будь-який сенс. Можливо, людина, в яку ви вірили, виявилася дріб'язковим обивателем, який використовував вас. Може пропасти бажання що-небудь робити. Але Таро рекомендують звернути увагу на нові можливості, які підносить доля. Символ - простягнута з кубком рука - дуже красномовний.

Стрілець - Світ

Це карта завершення важливого етапу в житті, карта тріумфу і задоволення. Ви усвідомлюєте, що стали іншою людиною, що останні події не пройшли для вас даром, що вони зробили вас сильнішим і мудрішим. Сьогодні ви будете відчувати глибоку радість від успішно завершеної справи. Таро рекомендують сьогодні дати старт новому етапу.

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Козеріг - Ієрофант

На карті зображено символічного Папу Римського, духовного авторитета мільйонів віруючих. Сьогодні ви можете взяти на себе функцію духовного керівника - хай не мільйонів, але певної групи людей. До вас можуть приходити за порадою і допомогою. Щедро надавайте її, у вас для цього є всі можливості.

Водолій - Десятка Жезлів

Ви - трудоголік, і божевільні навантаження для вас - не новина. Але сьогодні ви можете усвідомити, що ваша ноша дійсно дуже важка. Дедлайни стали нормою для вас, але це не є норма. Таро рекомендують вам зробити щось, щоб змінити ситуацію. Наприклад, переглянути список своїх обов'язків, а також поділитися частиною з них з іншими.

Риби - Туз Кубків

Чудова карта радості і задоволення. День обіцяє бути надзвичайно позитивним і ненапруженим. Ви будете відчувати позитивні емоції, і приводи для них дійсно будуть. Сьогодні всі проблеми будуть вирішувати самі собою. Може статися поворот на краще, а також зародження нових відносин.

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