Гороскоп на 4 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 4 червня 2018 року, обіцяє приємний сюрприз Рибам, небезпечну ситуацію Тільцям і проблему вибору Левам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Пустельник

Цей день вам захочеться провести на самоті. Компанії та вечірки сьогодні не цікавитимуть вас. Виникне необхідність залишитися наодинці з собою, привести свої думки і почуття до ладу, розібратися з якимось дуже важливим для вас питанням. Наприклад, спробувати зрозуміти справжній сенс слів, дій і подій. Ви на правильному шляху. Занурившись всередину себе, ви знайдете відповіді на всі питання.

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Тілець - Десятка Мечів

Сьогодні ви можете зіткнутися з небезпечною ситуацією. Людина, якій не подобається сам факт вашого існування, може проявити себе і спробувати знищити вас. Боротьба за місце під сонцем і за право мати власну думку - цьому може бути присвячений день. Він також може бути пов'язаний з рішучою відмовою від чогось, що було вам дорого.

Близнюки - Королева Жезлів

Ця карта обіцяє прояв ділових якостей і активні дії. Ви можете стати людиною, яка буде задавати тон якогось процесу. Ваше натхнення і впевненість у власних силах залучать послідовників і однодумців. Таро застерігають тільки від одного: самореалізації за будь-яку ціну.

Рак - Десятка Жезлів

Сьогодні ви можете усвідомити, що звалили на себе непосильну ношу. Роботи дуже багато! Стан дедлайну для вас став звичайним. Можливо, ви хочете довести оточуючим, що здатні на багато що і що вас рано списувати з рахунків. Проте, є більш ефективні способи підвищити свій соціальний статус. Продемонструйте вміння розставляти пріоритети, а також делегувати частину повноважень.

Лев - Двійка Жезлів

Від вас вимагатимуть негайного ухвалення рішення, але ви будете перебувати в нерішучості. Зробити вибір для вас сьогодні буде вкрай складно. Якщо вимога сказати своє слово буде дуже жорсткою, відверто поділіться своїми сумнівами і побоюваннями. Карта також може вказувати на подорож, переїзд або відносини з коханою людиною, які будуються на холодному розрахунку.

Діва - Вісімка Мечів

Сьогодні може скластися ситуація, в якій ви відчуєте себе зв'язаним по руках і ногах. Ви ніби втратили орієнтацію в просторі і часі, ваші вороги ополчилися, а друзі зникли в невідомому напрямку. Ви можете втратити віру в свої сили і піддасться страхам і фобіям. Не виключено, що мова йде про кризу у тосунках з партнером. Таро рекомендують не впадати у відчай і взяти себе в руки - ця пустеля не нескінченна.

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Терези - Десятка Денаріїв

Цей день буде присвячений сімейним цінностям. Не виключено, що вся ваша родина збереться разом на якесь свято. Якщо ні, ви будете перебувати в думках зі своїми рідними. З'явиться привід порадіти за благополуччя літніх батьків, за успіхи дітей і за власні досягнення. Таро рекомендують сьогодні зробити крок в напрямку підвищення свого фінансового добробуту.

Скорпіон - Лицар Жезлів

День обіцяє бути дуже активним. Ви потрапите у вир пристрастей. Діяти доведеться дуже швидко і рішуче, часу на роздуми не буде. Сьогодні в ваше життя може увірватися нова людина, в тому числі кохана, або несподівана подія. Вам захочеться зануритися з головою в якусь авантюру. Але до відповідальних рішень, в тому числі в питанні відносин, ви явно не готові.

Стрілець - Колесо Фортуни

Вам випала краща карта везіння! Як відомо, Фортуна - дама примхлива, але сьогодні вона буде вашою супутницею. Що б ви не робили, все вдаватиметься найкращим чином. Використовуйте цей день правильно. І поспішайте! Пам'ятайте - це колесо не зупиняється ні на хвилину. Зробіть максимально багато, допоки ви на вершині.

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Козеріг - Король Жезлів

Сьогодні ви можете відчути небувалий приплив сил. З'явиться відчуття, що вам під силу будь-яке завдання. І це дійсно так. Сьогодні ви здатні на все. Скористайтеся цим днем, щоб поставити перед собою найвищу мету. Зробіть перший крок до її реалізації. Не дозволяйте заниженій самооцінці послаблювати вас.

Водолій - Трійка Жезлів

Чудова карта нових можливостей! Вона говорить про те, що довгий час ви працювали над вирішенням якогось завдання. Мета здавалася дуже далекою, майже невидимою. І ось, нарешті, ви досягли вершини і вийшли на "плато", звідки відкривається чудовий краєвид. І ваша мета - як на долоні. До неї - рукою подати. Дозвольте собі невеликий перепочинок і сміливо продовжуйте цей шлях перемог.

Риби - Дев'ятка Денаріїв

Сьогодні на вас чекає прекрасний гармонійний день. Ви будете задоволені тим, що маєте - матеріальним благополуччям, відносинами з оточуючими, своїми досягненнями. Ви відчуєте впевненість в завтрашньому дні, зрозумієте, що ви незалежні і зрілі. Карта також обіцяє приємний сюрприз.

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