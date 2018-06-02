Гороскоп на 4-10 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на тиждень з 4 по 10 червня 2018 року обіцяє приємну несподіванку Терезам, активізацію ворогів Левам і важливий крок на шляху до досконалості Водоліям.

ДаліOBOZREVATELпропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Туз Мечів

На цьому тижні у вас виникне спокуса розрубати одним махом проблему, яка мучить вас досить давно. Ви пробували розрулити ситуацію дипломатичним шляхом, знайти рішення, яке влаштовує всі сторони, врахувати інтереси всіх. Але тепер ви зрозуміли: справа зовсім безнадійна. Не залишилося ані бажання, ані сил займатися нею далі. У вас достатньо сміливості, рішучості і гостроти розуму для радикального рішення. Карта також може вказувати на народження дитини і раптове осяяння.

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Тілець - П'ятірка Жезлів

Тиждень може бути присвячений протистоянню - чи то благородному змаганню рівних, чи то відбиттю атак недоброзичливців. Вам доведеться бути у всеозброєнні, щоб, як мінімум, встояти і, як максимум, перемогти в цій сутичці. Її варіанти різні: сварка, з'ясування відносин, конфлікт. Або сильна залежність від чоловіків, якщо ви - жінка. Незважаючи на всі мінуси, ця ситуація в кінцевому підсумку піде вам на користь: ви станете сильніше і віднайдете віру в себе.

Близнюки - Місяць

Цей тиждень може бути пов'язаний з таким поняттям, як ілюзія. Вас можуть турбувати страхи і сумніви, неясні побоювання і підозри. У місячному світлі звичайні речі набувають зловісні риси. Можливо, ви занадто замкнуті, не хочете або не вмієте проявляти свої почуття. Можливо, схильні до депресивних станів. Не виключено, що ви - песиміст, і не вірите в сприятливий розвиток подій. Все це може актуалізуватися в ці дні. Таро рекомендують отримати користь від цієї ситуації: сміливо подивіться в обличчя своїм страхам і сумнівам, переконайтеся, що для них немає жоднихпідстав, і, звільнившись від цього вантажу, сміливо йдіть вперед.

Рак - Колісниця

Прекрасна карта! На цьому тижні ви можете спробувати себе в ролі направляючої сили якогось процесу. Можливо, ви отримаєте керівну посаду або просто надскладне завдання. Або до вас за допомогою звернуться люди і довірять щось дуже цінне. Так чи інакше, ваш соціальний статус буде рости. Втім, повага і шана будуть цілком заслуженими. Ви дійсно будете на піку своїх можливостей. Таро застерігають від проявів марнославства, а також від неуваги до дрібниць. Вони вкрай важливі.

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Лев - Лицар Мечів

Тиждень може бути пов'язаний з якимось конфліктом. Вам доведеться доводити свою правоту, компетентність і право на існування. Активізуються недруги, недоброзичливці і заздрісники - вони будуть використовувати кожну вашу помилку. Не давайте їм такого шансу. Будьте бездоганні, не допускайте жодних помилок. Озбройтеся сильними аргументами і займіться самопіаром - це якраз той випадок, коли він буде дуже доречний. І все-таки Таро рекомендують не тільки махати шашкою, але використовувати і дипломатичні методи боротьби.

Діва - Двійка Жезлів

На цьому тижні ви будете зайняті прийняттям важливого рішення, можливо, пов'язаного з якимось спільним проектом. І рішення це буде даватися зовсім не легко. Всі варіанти будуть здаватися вам в рівній мірі привабливими. Від вас вимагатимуть відповіді тут і зараз. Не робіть цього. Якщо тиск буде дуже сильним, поділіться своїми міркуваннями, оцінками і сумнівами. І все-таки остаточне рішення краще прийняти пізніше.

Терези - Паж Жезлів

У ці дні з вами може статися щось дуже приємне і дуже несподіване. Наприклад, надійде приваблива пропозиція про нову роботу, про підвищення по службі або з'явиться реальний шанс пройти навчання для підвищення своєї кваліфікації. Важлива подія може відбутися і в особистому житті - можлива зустріч з людиною, яку ви назвете своєю. Таро рекомендують приймати всі подарунки долі цього тижня. Всі вони хороші.

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Скорпіон - Король Денаріїв

На цьому тижні ви можете підвести підсумки виконаної роботи, насолодитися ними (а вони дійсно вражають) і трохи відпочити. Головним завданням цих днів стане збереження заробленого. Якщо у вас виникне нова ідея і ви захочете втілити її в життя - дерзайте! Не виключена і зустріч з великодушною людиною з блискучим розумом. Дотримуйтесь її порад, а якщо вона щось запропонує вам - погоджуйтеся, не замислюючись. Таро застерігають тільки від двох речей: впертості і скопидомства.

Стрілець - Трійка Мечів

У ці дні хтось або щось може поранити ваше серце. Можлива ситуація, в якій ви будете змушені робити те, що повинні, а не те, що хочете. Якийсь неприємний обов'язок або борг. Є речі, які просто необхідно робити. Не виключений конфлікт, жорстке з'ясування відносин, розстановка крапок над "i",розрив якихось зв'язків. Карта також може вказувати на любовний трикутник і зраду. Так чи інакше, переживши цей день, ви станете сильніше і вільніше. А це дуже цінно.

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Козеріг - Маг

Вам випала чудова карта! Вона означає визнання майстерності та лідерських позицій. На цьому тижні ви можете проявити свої кращі якості і довести оточуючим, що ви - справжній професіонал своєї справи. Все буде вдаватися, ви з легкістю вирішите всі завдання. Таро рекомендують не відмовлятися, якщо вам запропонують очолити якийсь процес. Будьте впевнені в собі, дійте на свій страх і ризик, беріть відповідальність - на цьому тижні ви просто не можете програти.

Водолій - Світ

Вам випала не проста карта, а карта досконалості! Вона символізує вихід на принципово новий рівень, перемогу і тріумф. Жінка, зображена тут, тримає в руках дві свічки, які означають мудрість і любов. Карта також говорить про перемогу над своїми слабкостями, які тягнули вас до землі. Ви знайшли гармонію з самим собою і перестали бути рабом пристрастей. Відтепер ви отримали нові можливості для управління власною долею. Причому, успіх в нових починаннях вам уже гарантований.

Риби - Імператриця

Вам випала прекрасна карта плодючості - у всіх сенсах цього слова. Можна сказати, що на карті зображена богиня родючості. На цьому тижні ви не будете відчувати браку ні в чому. Благополуччя, достаток, задоволення життям. А ще - величезне натхнення і здатність народжувати ідеї. Їх буде дуже багато. І кожна з них буде нести в собі потенціал успіху. Карта також може вказувати і на зачаття дитини.

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