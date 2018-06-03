Гороскоп на 4-10 червня: пастка і агресивні вихідні

Тиждень з 4 по 10 червня, з одного боку, надасть прекрасні можливості, а з іншого, буде пов'язаний з низкою небезпек.

Про це в традиційному гороскопі OBOZREVATEL на тиждень розповів астрологВлад Росс.

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Початок тижня буде дуже хорошим.

У понеділок і вівторок, 4 і 5 червня, Місяць буде в дуже рухливому повітряному знаку Водолія. Це поєднання обіцяє нові зустрічі, нові можливості.

Одночасно Меркурій в Близнюках в з'єднанні з сонцем сприяє вдалим комерційним справам і творчим поривам. Меркурій в аурі сонця завжди приносить геніальні думки і осяяння.

Ці дні також ідеально підходять для дружнього неформального спілкування "без краваток". На дачі, на шашликах, в сауні, в басейні тощо.

У цей час для багатьох людей може відбуватися новий поворот. Можливо звільнення від старого мотлоху і всього непотрібного. Можна відірватися від минулого, порвати з ним і прийти до нового.

У понеділок і вівторок також дуже сприятливі комерційні поїздки і подорожі. Дуже вдалою буде покупка автомобіля.

Єдиний негативний аспект цих днів полягає в тому, що можуть руйнуватися старі зв'язки, в тому числі любовні. Причина - жорсткий аспект між Венерою і Плутоном. Венера - це любов і стосунки, а Плутон - це смерть і руйнування.

Тому, якщо відносини зжили себе, це найкращий час, щоб поставити на них крапку.

Середаі четвер, 6 і 7 червня, особливо середа, пройдуть під знаком ілюзії. Буде дуже виражена планета обману, перешкод і всякого роду "кидалово" - Нептун. Крім того, четвер - критичний місячний день.

Але для людей, що займаються комерцією, це найсприятливіші дні.

Ця ситуація небезпечна тим, що дуже легко можна потрапити в пастку - в пастку якоїсь спокуси.

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Зате цей час прекрасний для відпочинку, розслаблення, медитації. Можна відправитися в море, відмовитися від світу, зробити "перезавантаження". Також сприятливими можуть стати звернення до психотерапевтів, парапсихологів, астрологів.

Ці дні можна присвятити очищенню, водним процедурам, відпочинку біля води.

П'ятницяі субота, 8 і 9 червня, будуть досить агресивними. Місяць буде в Овні, а Меркурій буде швидким, але досить організованим.

Можливе прийняття поспішних спонтанних рішень, що добре для комерції. Тому ділові зустрічі я планую призначати на ці дні. Крім того, сприятлива зміна діяльності і місця роботи.

Але це найгірший час для здійснення великих покупок, оскільки Місяць буде робити жорсткий квадрат до Венери. Ви ризикуєте купити зовсім не те, що ви хочете.

У неділю, 10 червня, на жаль, буде проявлятися Уран. Краще на цей день нічого не планувати, тому що все може виходити з точністю до навпаки.

Це час несприятливий для всякого роду фінансових справ. Правильними можуть бути тільки спонтанні рішення.

Через жорсткий аспект між Марсом і Сонцем можливі проблеми в дорозі, тому я раджу утриматися від поїздок.

Для Овнів цей тиждень буде дуже сприятливим. Особливо вдалою буде комерція, угоди, рішення фінансових питань. До успіху будуть приводити спонтанні рішення. Сприятливі поїздки та зустрічі, а також покупка автомобіля. На цьому тижні їм можна за багато братися.

Левиможуть успішно вирішувати питання спільно з компаньйонами. Вони можуть заводити важливі знайомства і знаходити протекцію. Нові плани мають шанс успішно реалізовуватися.

Для Стрільців складеться хороша ситуація в плані вкладень і інвестицій. Вдалими будуть ділові зустрічі з іноземцями, а також вирішення юридичних питань. Їм може везти в переговорах. Вони можуть знаходити точки дотику навіть з людьми, з якими давно посварилися.

Досить напруженим тиждень може виявитися для Риб. Їх можуть обманювати, особливо в середині тижня. Вони ризикують стати жертвою шахраїв і аферистів, особливо любовних аферистів. Не рекомендую в цей час знайомитися по інтернету.

Складна ситуація може скластися і для Рака. Їх можуть зраджувати. Крім того, Раки можуть приймати помилкові рішення. Рекомендую їм на цьому тижні відпочити і не вживати активних дій у фінансовому плані. Краще приділити час дому та сім'ї.

Терезиможуть страждати від зради близьких друзів. Їм можуть неправильно поставити діагноз або дати невірну медичну пораду. Не раджу Терезам на цьому тижні робити операції - їх краще перенести. Можливі негативні наслідки наркозу. Не рекомендую також зловживати алкоголем.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Влад Росс озвучив місячнийкалендар стрижок на червень2018 року, а такожмісячний календар городникана той же місяць.