Гороскоп на 31 травня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 31 травня 2018 року, обіцяє Рибам новий етап в житті, Овнам - усамітнення, а Водоліям - цікаві пропозиції.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на завтра, четвер по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Пустельник

Сьогодні вам захочеться усамітнення. З'явиться бажання піти геть від галасливої юрби і, нарешті, розібратися зі своїми почуттями і думками. Незважаючи на те, що ви людина товариська, саме сьогодні вам дійсно потрібна ця пауза. Можливо, в цей день ви захочете обмежити себе в чомусь і не піддатися якійсь спокусі. Так чи інакше, чекайте прозрінь і осяянь.

Тілець - Справедливість

Сьогодні ви можете зіткнутися з поняттями чесності і обов'язку. Вам належить зробити для себе висновок про те, що є істина, а що - брехня, що чорне, а що - біле. "Сократ мені друг, але істина дорожче" - ваш девіз на цей день. Не виключені також судові розгляди і спори. Таро рекомендують не змінювати собі і залишатися на стороні світла. Перемога буде вашою.

Близнюки - Помірність

Сьогодні для вас може актуалізуватися питання міри. Ви спробуєте проаналізувати свої витрати - енергетичні та матеріальні, щоб зрозуміти, наскільки вони гармонійні. Чи завжди ви отримуєте стільки ж, скільки віддаєте? Чи завжди доходи перевищують витрати? І чи не занадто ви марнотратні - в грошах і почуттях? Скористайтеся цим днем, щоб знайти відповіді на ці питання.

Рак - Імператриця

Сьогодні вас чекає приплив творчих сил і "родючості" - в прямому і переносному сенсі. Нові ідеї, плани, проекти, а також можливості для їх реалізації - все це буде вам надано. Цей день повинен пройти без турбот про матеріальне благополуччя і достаток. Все, що вам необхідно, у вас буде. Скористайтеся днем, щоб народити щось нове.

Лев - Дев'ятка Денаріїв

Це чудова позитивна карта. Досить поглянути на неї, щоб переконатися в цьому. Вас чекає стан матеріального та духовного задоволення. Сьогодні ви будете радіти тому, що маєте, ви будете впевнені в завтрашньому дні і налаштовані оптимістично. Таро обіцяють і приємний сюрприз. Будьте готові до того, щоб прийняти його. А також рекомендують самому порадувати себе чимось приємним.

Діва - Туз Денаріїв

Вам випала головна грошова карта. Вона символізує великі фінансові можливості, удачу і успіх. Сьогодні ви - улюбленець долі, вам буде щастити, куди б ви не йшли і що б не робили, особливо у всьому, пов'язаному з багатством. Таро рекомендують сьогодні закласти фундамент нової великої справи - через якийсь час вона принесе свій плід.

Терези - Двійка Кубків

Сьогодні вас чекає радість і натхнення. Позитивні емоції будуть виливатися через край, ви будете захоплені кимось або чимось. Можливо зародження нових романтичних, дружніх або ділових стосунків, які стануть довговічними. У цей день ви також можете виправити стосунки, що похитнулися. Сьогодні проявляйте душевне тепло, доброзичливість і поблажливість до оточуючих.

Скорпіон - Король Мечів

Сьогоднішній день може стати для вас днем тестування. Складеться ситуація, в якій вам доведеться проявити всю свою майстерність дискусії і діалогу. Ваш розум повинен стати гострим як відточене лезо клинка. Аргументи повинні бути залізобетонними. Не забувайте також про легкість і чарівність - це допоможе вам перемогти.

Стрілець - Король Кубків

Сьогодні Таро рекомендують вам проявляти емоції. Не бійтеся сказати іншим про свої почуття, не бійтеся здатися дурним, не бійтеся зізнатися в самому інтимному. Відвертість стане вашою найсильнішою зброєю. Вона допоможе вирішити проблеми, які давно не вирішувалися. Також не виключено, що в цей день ви зустрінете тонку шляхетну людину, яка відіграє важливу роль у вашому житті.

Козеріг - Повішений

Сьогодні ви можете опинитися в підвішеному стані. Від вас не буде залежати нічого, ви не зможете впливати на те, що буде відбуватися навколо вас. Тільки спостереження. І аналіз того, що ви зробили не так. Відмотайте "плівку" назад, поверніться у вихідну точку і почніть шлях в правильному напрямку. Завтра ситуація вирішиться.

Водолій - Паж Жезлів

Сьогодні ви можете отримати важливе повідомлення щодо кар'єри, навчання або професійного росту. День буде насичений спілкуванням. Таро обіцяють вам цікаві зустрічі - ділові та романтичні, - які можуть вилитися в нові проекти або в нові особисті стосунки. Карти рекомендують вам сміливо відгукуватися на знаки долі і ризикувати, щоб потім не шкодувати про те, що не зробили цього.

Риби - Страшний Суд

Не бійтеся цієї карти. Насправді, цей суд - не страшний, а милосердний. На ньому зображений момент воскресіння з мертвих. Відродження, повстання з попелу, оновлення - ось що обіцяє ця карта. Крім того, сьогодні ви можете отримати прощення за якісь колишні гріхи, помилки або проступки. День може означати початок нового, кращого етапу в житті.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив прогноз по картах Таро на тиждень з 28 травня по 3 червня.