Гороскоп на 30 травня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на 30 травня 2018 року обіцяє важливий вибір Скорпіонам, розчарування Левам і початок нового етапу в житті Стрільцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп насередуза розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Michelangelo",в якій використані сюжети картин відомого італійця епохи Відродження в інтерпретації художника Гвідо Зіборді Маркезі.

Овен - Імператор

Сьогодні вам випала чудова карта поваги і влади. Ви опинитеся в ролі правителя - на своєму рівні. У цей день саме від вас залежатиме рішення якогось важливого питання. Проявіть свої лідерські якості, не бійтеся брати ініціативу в свої руки і вести за собою - перемога вам забезпечена.

Тілець - Вісімка Жезлів

Вас чекає активний день і швидкі дії - в інтелектуальному або в суто фізичному сенсі. Карта віщує несподівані позитивні зміни і швидке вирішення проблем. Можливі хороші новини або довгоочікуваний дзвінок. Сьогодні ви можете добитися успіху набагато простіше і швидше, ніж планували.

Близнюки - Місяць

Це карта ілюзії і обману. Сьогодні ви можете зануритися в світ передчуттів, страхів і побоювань. Вас можуть переслідувати нав'язливі ідеї і занепокоєння, що не мають нічого спільного з реальною небезпекою. Таро рекомендують сьогодні не ухвалювати важливих рішень, а якщо і приймати, то вкрай обережно. Імовірність помилки надто велика.

Рак - Шут

Пере вами людина, що відправляється в довгий шлях. В кінці її чекає перемога і тріумф, але спочатку треба буде пройти чимало випробувань і зустрітися з небезпеками. Сьогодні може початися новий великий етап у вашому житті. Він незмінно приведе до успіху і до зростання - кар'єрного та особистого. Але будьте готові до того, що бажаний результат потребуватиме великих витрат.

Лев - П'ятірка Кубків

Сьогодні ви можете бути чимось розчаровані. Можливо, результат ваших зусиль здасться вам незадовільним, а людина, на яку ви молилися, покаже себе не з кращого боку. "Облом" і жаль обіцяє ця карта. Але придивіться уважніше: два кубки з п'яти все ще повні. Таро рекомендують перемкнути увагу на те, що ви маєте, а не на те, що втратили, і рухатися далі.

Діва - Маг

Сьогодні ви отримаєте можливість проявити себе з кращого боку. Оточуючі зрозуміють, що ви - майстер своєї справи, людина, на яку можна покластися. В цей день для вас не буде завдання, яке ви не могли б виконати. Сміливо беріть ініціативу в свої руки, довіряйте власним відчуттям і не бійтеся ризикувати.

Терези - Лицар Мечів

Це карта конфлікту, якого не уникнути. Обставини можуть складатися так, що ви просто не зможете не діяти. Сьогодні оточуючі геть забудуть всі ваші колишні заслуги і перемоги та зосередять всю увагу на ваших помилках і прорахунках. Вам доведеться відбиватися від нападок. Таро рекомендують тримати голову свіжою і запастися залізними аргументами.

Скорпіон - Закохані

Вам випала карта вибору. На ній зображені Адам і Єва посеред райського саду, а також змій-спокусник. Вам доведеться визначитися, яку сторону ви приймаєте. За великим рахунком, це вибір між світлом і темрявою, але мова також може йти про вибір меншого масштабу - між двома людьми або двома проектами. Карта також вказує на романтичні відносини.

Стрілець - Зірка

Після довгого непростого періоду для вас настає сприятливий час. Це карта початку нового позитивного етапу в житті. Нічні сутінки згустилися напередодні світанку, і ось він уже на порозі. Залишилося почекати ще трохи, але очікування варте того. Вас чекає справжній подарунок долі.

Козеріг - Паж Денаріїв

Вас чекає якась грошова звістка. Ви дізнаєтеся про надбавку до зарплати, спадщину, повернутий борг або щось ще. Карта також може вказувати на хорошу пропозицію про роботу і вигідну угоду. Для досягнення мети ви будете готові освоїти нові знання, працювати старанно і наполегливо. Таро рекомендують сьогодні не відкидати пропозицій.

Водолій - Сімка Кубків

Сьогодні вам буде добре. Ви будете по-справжньому натхненні - новою ідеєю або новою людиною. Здається, у вас виростуть крила - захочеться жити і творити. У кожній пропозиції ви будете бачити неймовірні перспективи. Але, на жаль, все це - лише ілюзія. Таро рекомендують насолодитися цим днем, але не реалізовувати нічого із запланованого сьогодні.

Риби - Іерофант

На карті зображений Папа Римський - духовний лідер мільйонів. Схоже, сьогодні і вам належить узяти на себе роль лідера в тому чи іншому сенсі. До вас будуть приходити за допомогою і порадою, і ви зможете їх дати. Не бійтеся проявити життєвий досвід і мудрість там, де вони дійсно необхідні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив прогноз по картах Таро на тиждень з 28 травня по 3 червня.