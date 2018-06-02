Гороскоп на 3 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 3 червня 2018 року, обіцяє насолоду і сімейну ідилію Тільцям, активний день Левам і небезпеку пасток для Стрільців.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на неділю по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Сімка Мечів

Сьогодні Таро рекомендують вам подбати про захист. Можливо, хтось захоче зазіхнути на вашу свободу, ваші заощадження або ваш авторитет. У цей день забудьте про те, що така довіра і відкритість. Озброюйтеся залізними аргументами для боротьби з опонентами, надійною фінансовою подушкою на випадок форс-мажору, а також хорошими замками від злодіїв. Свої плани також тримайте при собі.

Тілець - Десятка Кубків

Сьогодні вам випала одна з кращих карт колоди! Вона обіцяє велику насолоду, перш за все, емоційну. Ви будете щиро радіти спілкуванню з близькими людьми, з колегами і з однодумцями. День обіцяє бути надзвичайно легким. Сімейна ідилія, вірні друзі, матеріальне благополуччя визначатимуть його тональність.

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Близнюки - Королева Денаріїв

На карті зображено бізнес-леді. Вона знає собі ціну, вміє заробляти і ретельно підбирати команду. Щось подібне сьогодні може бути актуальним і для вас. Ви зможете серйозно просунутися в фінансовому питанні - особистому або бізнесовому, ваша практичність вийде наперед. Таро рекомендують запастися терпінням, а також не перетворюватися на скнару.

Рак - Вісімка Денаріїв

Ваш успіх сьогодні повністю залежить від вас. Ви маєте в своєму розпорядженні усе необхідне для досягнення мети - майстерність, досвід, бажанням професійно зростати. Можливо, в цей день вам запропонують спробувати себе в новому виді діяльності. Сміливо відгукуйтеся на всі пропозиції, не бійтеся експериментувати. Таро рекомендують тільки одне: не звалювати на себе одразу занадто важкий тягар відповідальності. Спочатку потренуйтеся на чимось невеликому.

Лев - П'ятірка Жезлів

День обіцяє бути активним. Подивіться на карту - на ній зображений момент протистояння. Причому, воно може бути як ігровим, так і реальним. Сьогодні хтось атакує вас - словом або дією. Будьте готові до відбиття цієї атаки. Не виключена сварка, суперництво, конфлікт. Вам доведеться відстояти своє право на місце під сонцем. Але не бійтеся цього протистояння - ви переможете.

Діва - Маг

Чудова карта майстерності і визнання! Сьогодні ви можете проявити свої кращі якості і довести оточуючим, що ви - професіонал і лідер. Будь-яка справа буде вдаватися, ви з легкістю вирішите всі завдання. Таро рекомендують не відмовлятися, якщо вам запропонують очолити процес. Не виключено, що ви - єдина людина, що здатна розрулити ситуацію.

Терези - Двійка Мечів

Сьогодні ви можете опинитися в непростій ситуації. Зовні ви будете виглядати абсолютно спокійним, але всередині вам будуть розривати сумніви і страхи. Ви можете втратити впевненість в собі, в своїх партнерах і в завтрашньому дні. Це день вимушеного перемир'я і очікування якогось знака небес. Таро рекомендують відкласти прийняття важливого рішення і покластися на власну інтуїцію.

Скорпіон - Шут

На карті зображено людину, яка починає свій шлях до нових вершин. Цей шлях буде непростий, але закінчиться він повною перемогою і повним задоволенням. Можливо, сьогодні ви почнете новий етап свого життя або новий проект. Таро рекомендують запастися терпінням, оскільки результат ви побачите нескоро. Але не сумнівайтеся: цей результат стане справжнім подарунком.

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Стрілець - Сімка Кубків

Цей день принесе вам натхнення та устремління до чогось нового. У вас буде кружитися голова від перспектив, що відкриються, ідей і планів. Бажання негайно діяти буде дуже сильним. Але Таро попереджають: все, що ви бачите - не більше ніж замки на піску. Нічому із запланованого сьогодні не судилося збутися. Насолоджуйтеся цим днем, але забудьте про все завтра.

Козеріг - Страшний Суд

Насправді це не страшна карта, а дуже позитивна. На ній зображено воскресіння мертвих, момент тотального прощення і відродження. Сьогодні вам можуть пробачити всі ваші минулі помилки і прорахунки, і ви отримаєте імпульс до зростання. Таро рекомендують не зациклюватися на минулому і сміливо йти вперед, до майбутнього. Воно обіцяє багато перемог.

Водолій - Двійка Кубків

Вам випала прекрасна карта гармонійних відносин. Сьогодні ви зможете насолодитися спілкуванням з коханими людьми, з друзями і з тими, хто вам дорогий. Можливо, в цей день ви зустрінете любов усього життя або людину, дружба з якою змінить вас на краще. Ви також отримаєте шанс налагодити відносини, що похитнулися, і вирішити всі конфлікти. Таро рекомендують не боятися проявляти своїх почуттів.

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Риби - Пустельник

Сьогодні у вас може з'явитися прагнення до усамітнення, молитви або медитації. Галасливий натовп, застілля і веселощі не притягатимуть вас. Необхідна пауза, щоб розібратися в своїх почуттях і думках, а також знайти відповідь на дуже важливе питання. Ви на правильному шляху. Ніхто не знає вас краще, ніж ви самі, і всі відповіді вже дані. Знайти їх можна, заглянувши всередину себе.

Нагадаємо, ранішеOBOZREVATELозвучувавпрогноз по картах Таро на червень2018 року.