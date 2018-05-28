Гороскоп на 29 травня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 29 травня 2018 року, обіцяє Овнам "підвішений стан", Близнюкам - вибух натхнення, а Левам - несподівані фінансові надходження.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Повішений

Сьогодні ви ризикуєте опинитися в підвішеному стані. Ваші дії будуть вкрай обмежені. Фактично ви ніяк не зможете впливати на ситуацію. Спостереження за тим, що відбувається і аналіз власних помилок -день слід присвятити саме цьому. Постарайтеся відмотати події назад, визначитися з тим, на якому етапі ви зробили помилку і почати рухатися в правильному напрямку.

Тілець - Дев'ятка Мечів

Сьогодні вас можуть переслідувати страхи і переживання. Ви будете турбуватися щодо власного здоров'я, кар'єри, відносин з близькими або про щось іще. З'явиться неприємне відчуття, що ви виявилися абсолютно беззахисним перед небезпеками. Але насправі це не так. Таро попереджають: це всього лише сон. Не вірте сновидінням.

Близнюки - Імператриця

Чудова карта матеріального благополуччя і плодючості. Сьогодні у вас буде все, що необхідно не лише для матеріального задоволення, але також для творчості. Ваша голова буде народжувати нові ідеї в неймовірній кількості. Карта також може вказувати на жінку, навчену досвідом, яка може надати вам допомогу.

Рак - Дев'ятка Жезлів

Ви можете зіткнутися з необхідністю зведення "забору" - захисту від недоброзичливців. І це, схоже, дійсно може стати в нагоді.

Вам необхідно бути напоготові, не довіряти і не відкриватися нікому, навіть близьким людям. Сьогодні не наполягайте на своєму, коли потрібно вирішити якесь питання. Зачекайте з цим до завтра.

Лев - Туз Жезлів

Це карта дій і допомоги ззовні. Вас може осяяти блискуча ідея, і ви захочете негайно приступити до її реалізації. Йтиметься про щось абсолютно нове для вас, що дасть поштовх до особистісного зростання. Можливі несподівані грошові надходження, а також цілком очікуваний розрив старих зв'язків. Таро рекомендують вірити в свої сили і сміливо рухатися вперед - до нових вершин.

Діва - Світ

Ця карта означає тріумфальне закінчення подорожі (в прямому і в переносному сенсі слова) або якогось тривалого процесу. Сьогодні на вас чекає тріумф, визнання заслуг, задоволення плодами своєї праці. Ви раптом усвідомлюєте, що стали іншою людиною і вийшли на новий рівень. Таро рекомендують насолодитися моментом, але не зупинятися на досягнутому.

Терези - Зірка

Якщо останнім часом у вас був складний період, будьте впевнені: він добігає кінця. Нічні тіні згущуються перед світанком, але він - вже на порозі. Це карта ковтка свіжого повітря після виснажливої подорожі. Сьогодні ви зрозумієте, що ваші зусилля не були марними, а попереду на вас чекають нові блискучі перспективи.

Скорпіон - Вісімка Денаріїв

Сьогодні ваш успіх і ваш добробут цілком залежать від ваших власних зусиль. Не бійтеся братися за нову справу, не бійтеся вчитися новому і здобувати знання і навички. Швидше за все, така можливість у вас буде. Головне - не сидіти, склавши руки, але і не брати на себе занадто велику ношу.

Стрілець - Сімка Жезлів

Сьогодні вам варто жорстко відстоювати свої інтереси. На ваш життєвий простір будуть зазіхати, не виключено, що вас будуть зраджувати і вставляти палиці в колеса. Дія у відповідь - єдине, що вам залишається. Вплутуйтеся в цю бійку сміливо, вірте в свої сили, і перемога буде за вами.

Козеріг - Десятка Кубків

Чудова карта задоволення і гармонії! Сьогодні ви можете відчути справжню насолоду від плодів своєї праці, від спілкування з близькими людьми і просто від факту власного існування. Можливо, сьогодні ви зустрінете любов усього життя або нового вірного друга.

Водолій - Маг

На карті зображено людину, яка зрозуміла таємниці Всесвіту, яка вміє керувати світом. В якійсь мірі сьогодні для оточуючих ви зможете стати таким магом. Ви отримаєте можливість проявити свій професіоналізм і лідерські якості. За вами будуть слідувати люди, і ви не розчаруєте їх. Впевненість в собі, цілеспрямованість і особливий "драйв" будуть супроводжувати вас на цьому шляху.

Риби - Трійка Мечів

Не найкраща карта колоди. Вона може означати якусь душевну рану, а також "гірку пігулку", яку вам доведеться прийняти. Можливо, ви опинитеся перед необхідністю прийняти важливе, але неприємне рішення, або зробити щось, чого зовсім не хочете робити. Так чи інакше, цей день принесе свої позитивні плоди. Завтра буде легше.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATELозвучив прогноз по картах Таро на тиждень з 28 травня по 3 червня.