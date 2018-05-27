Гороскоп на 28 травня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 28 травня 2018 року, обіцяє активний день Тільцям, перехід на новий рівень - Близнюкам, а Терезам - королівські можливості.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп напонеділокза розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Michelangelo",в якій використані сюжети картин відомого італійця епохи Відродження.

Овен - Пустельник

Сьогодні вам захочеться втекти від галасливої компанії, від кричущого натовпу. Ви відчуєте необхідність в самоті. І це правильно, тому що відповідь на питання, яке хвилює вас, можна знайти лише занурившись в себе. У цей день ви добровільно позбавите себе якихось радощів життя і вдастеся до роздумів, молитви або медитації - якщо такі практики звичні для вас. Новий, завтрашній, день ви почнете сповненим сил і нових планів.

Тілець - Колісниця

День обіцяє бути активним і багатим на події. Ви очолите якийсь процес і будете направляти його. Можливо, вам довірять щось цінне - секрет, діамант або щось іще. Ви професійні, честолюбні, зосереджені на меті і рішуче рухаєтеся вперед. Таро попереджають тільки про одне: не випускайте з уваги дрібниці, які можуть все зіпсувати. Ці "коні" потребують контролю.

Близнюки - Трійка Денаріїв

Чудова карта переходу на новий рівень. Перш за все, професійний, а також рівень стосунків. Ви проявили майстерність, виконали завдання на відмінно, і тепер отримаєте належну винагороду - фінансову і моральну. Можливо просування по кар'єрних сходах. Ця карта також вказує на початок союзу, який стане плідним.

Рак - Справедливість

Сьогодні вам доведеться зайнятися питаннями справедливості і балансу. Можливо, вам доведеться винести "вирок" щодо тієї чи іншої людини, або "вирок" винесуть щодо вас. Таро рекомендують в цей день знайти золоту середину між правом і обов'язком, між своїми і чужими інтересами. Так ви прийдете до гармонії і рівноваги - зі світом і з самим собою.

Лев - П'ятірка Денаріїв

Сьогодні вам може не вистачити грошей на щось необхідне. Можливо, останнім часом ви втратили контроль над витратами, які перевищили доходи. Цей день може стати днем відмови від приємного, а також аналізу своїх фінансових справ. Таро рекомендують використовувати його саме так - це дозволить вам відновити порушений баланс і знову отримати можливість насолоджуватися життям.

Діва - Двійка Жезлів

Сьогодні ви опинитеся в ситуації непростого вибору. Від вас вимагатимуть прийняти остаточне рішення, але ви явно не готові до цього. Висловлюйте свою думку, давайте оцінки, але - не кажіть останнього слова і не беріть на себе жодних зобов'язань. Це не найкращий день для подібних речей. Перенесіть важливі рішення на завтра. Карта також вказує на переїзд, новий проект або подорож.

Терези - Імператриця

Вам випала королівська карта. Перед вами імператриця, яка знає толк в справах суто матеріальних. Крім того, вона відповідає і за "плодючість" - у всіх сенсах цього слова. Сьогодні вам можуть особливо вдаватися справи, що вимагають практичності. Крім того, можливо осяяння, прозріння, натхнення, вибух творчих сил і народження нових ідей.

Скорпіон - Вісімка Денаріїв

Сьогодні Таро рекомендують вам стати ковалем свого щастя і матеріального благополуччя. Все у ваших руках. Ви знавець своєї справи і націлені на успіх. Необхідні інструменти (засоби) також є. Тепер - працювати, засукавши рукава. Можливо, мова піде про отримання нових навичок і етап навчання. Таро рекомендують сміливо братися за нову справу, але і не переоцінювати своїх сил.

Стрілець - Сила

Відмінна карта перемоги. Перш за все, перемоги над собою. Сьогодні ви можете усвідомити, що стали сильніше і позбулися залежності, яка перетворювала вас на раба. Ніщо людське вам як і раніше не чуже, але тепер ви не йдете на поводу у своїх пристрастей. Таро рекомендують стати переможцем там, де раніше ви не розраховували на успіх.

Козеріг - Верховна Жриця

Таро рекомендують вам включити інтуїцію. Інтелект, навіть самий блискучий, мало чим допоможе в пошуках істини. Не виключено, що цей день так чи інакше буде пов'язаний з речами духовними, а також з необхідністю наставляти на шлях істинний оточуючих. Сьогодні ви усвідомите, що знаєте, відчуваєте сьомим почуттям відповіді на всі питання всесвіту. Не пропустіть цей унікальний шанс.

Водолій - Лицар Кубків

Сьогодні вами заволодіють нові почуття. Вам захочеться захопитися, закохатися, зав'язати нові стосунки, а також сподобатися оточуючим. Ви будете по-справжньому натхненні чимось або кимось. З'явиться відчуття, що у вас виросли крила. Нові ідеї, плани, надії і фантазії повністю візьмуть над вами владу. І це зовсім не погано, адже ви - жива людина. Таро рекомендують бути легким і доброзичливим. Сьогодні ви можете собі це дозволити.

Риби - Вісімка Кубків

Сьогодні ви можете захотіти піти від того, що маєте - з сім'ї, з роботи, від колишніх стосунків. Ви наїлися досхочу, і ця їжа вас більше не приваблює. Ви йдете в ніч посеред галасливого бенкету і багатого застілля на пошуки нової долі. Таро рекомендують відмовитися від звичного способу життя, але не спалювати мости, якщо ви ще прив'язані до минулого.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATELозвучив прогноз по картах Таро на тиждень з 28 травня по 3 червня.