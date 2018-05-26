Гороскоп на 28 травня - 3 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро натиждень з28 травня по 3 червня 2018 року обіцяє приємні ілюзії Овнам, розчарування - Близнюкам, а Левам - бажання кинути все і піти.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп натижденьза розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Сімка Кубків

На цьому тижні вам буде по-справжньому добре. Позитивні емоції накриють вас з головою. Натхнення, наснага, захоплення новими ідеями, цілями і партнерами. Здається, весь світ відкривається вам назустріч, пропонуючи найкраще, що в ньому є. У вас виростуть крила. Але, на жаль, нічого з того, що буде заплановано або вирішено в ці дні, не принесе реального результату. Ви в полоні ілюзій. Таро рекомендують пам'ятати: не все те золото, що блищить. Проведіть цей тиждень в радості, але коли він закінчиться, забудьте про все.

Тілець - Лицар Мечів

Тиждень буде для вас дуже насиченим, перш за все, в плані кар'єри і починань. Від вас буде вимагатися діяти швидко і рішуче, а також не забувати про те, що оточуючі можуть вас підтримати. Один чоловік, пов'язаний з юриспруденцією чи з медичною сферою, може надати вам послугу і сприяти у вирішенні ваших проблем. У той же час Таро рекомендують звернути увагу на стан ваших особистих фінансів. Бійтеся перевищення витрат над доходами.

Близнюки - Четвірка Мечів

Схоже, на вас може очікувати непростий період в емоційному плані. Вам може здатися, що все, до чого ви прагнули, насправді не заслуговувало уваги. Людина, якій ви довіряли і якою захоплювалися, виявилася зрадником і недалеким обивателем. Ідей більше немає, інтересів і прагнень - теж. Ви ніби опинилися на нульовій точці. Але Таро пропонують поглянути на ситуацію з іншого боку: нуль - точка відліку для чогось нового. "Поховайте" минуле і гіркі спогади, пов'язані з ним, і будьте готові до нових перемог.

Рак - Четвірка Жезлів

Чудова карта партнерства, яке приносить задоволення. Причому, мова може йти як про ділових партнерів, так і романтичних. На цьому тижні ви будете отримувати справжню насолоду від спілкування з оточуючими. Злагоджені дії принесуть хороший результат. Конфлікти будуть благополучно улагоджені, навколо вас запанує спокій і гармонія. Таро рекомендують скористатися можливістю і привести свій внутрішній стан і оточення в рівновагу.

Лев - Вісімка Кубків

На цьому тижні у вас може виникнути бажання кинути все і піти. Залишити обридлу роботу, остогидлий побут, вічно незадоволену дружину або чоловіка і навіть власних дітей, які відбилися від рук. Це карта кризи і несподіваного вольового рішення. Ви відчуваєте, що опинилися чужим на цьому святі життя. Бажання вирватися із замкнутого кола може бути таким великим, що ви пожертвуєте чимось. Людина, зображена тут, залишає кубки, наповнені вином, і йде в ніч, взявши з собою лише посох. Таро рекомендують не боятися змін, але не поспішати спалювати мости, якщо тяга до минулого все ще сильна.

Діва - Трійка Мечів

На цьому тижні щось або хтось може поранити вас в серце. Людина, до якої ви відчували ніжні почуття, раптом може повести себе по-хамськи. Справа, якій ви присвятили багато сил і часу, може виявитися марною. Вас може захлеснути почуття образи. За що мені це? - можете запитати ви. Але цю "гірку пігулку" доведеться проковтнути. Як би там не було, але, переживши ці дні, ви станете сильніше і мудріше. Тимчасові труднощі нагадають вам про істинні цінності і вкажуть вірний шлях.

Терези - Шістка Кубків

На цьому тижні ви будете вчитися радіти малому, а також жити приємними спогадами. Фокус вашої уваги зміститься в минуле. Вам буде тепло на душі від спогадів про старого друга, про будинок, де ви провели найкращі роки, про подорож, що перевернула ваше життя. Спогади, спогади, спогади... Їх може бути так багато, що ви забудете про насущні справи. Таро рекомендують вдосталь насолодитися ностальгією, але все-таки не залипати в цьому стані. Минулого вже немає, його не повернути, але в майбутньому на вас чекають не менш яскраві і приємні події.

Скорпіон - Трійка Жезлів

Ви пройшли великий шлях до вершини, і на цьому тижні вийдете на "плато". Ваші зусилля не пропали даром, ваш успіх незаперечний - прийшов час порадіти проміжними результатами і починати новий етап шляху. Покладіться на команду однодумців, власні таланти та вміння. І пам'ятайте: якою б недосяжною не здавалася мета, важливо йти до неї, незважаючи ні на що. Тоді ваша перемога - лише питання часу.

Стрілець - Паж Мечів

На цьому тижні хтось із найближчого оточення спробує "заразити" вас новою ідеєю. Аргументи на її користь будуть по-справжньому переконливими, і ви майже зважитеся піти на цю авантюру. Але Таро застерігають: будьте обережні. Зверніть увагу на екіпіровку Пажа - він одягнений в кольчугу і озброєний мечем, символом інтелекту. Навколо нього - метелики, що символізують порожні обіцянки і нічого не значущі ідеї. Робіть, як він: включіть розум і здатність до аналізу. Відтинайте все пусте, залишайте тільки по-справжньому вартісне.

Козеріг - Колесо Фортуни

Схоже, на цьому тижні ви потрапляєте в розряд улюбленців долі. Мінлива дама - Фортуна - буде грати за вашим столом. Що б ви не робили, все буде складатися на диво добре. На всіх перехрестях для вас буде горіти зелее світло, будуть відкриті всі потрібні вам двері, а оточуючі будуть прихильні до вас. Користуйтеся моментом, поки ви на висоті, не забувайте, що колесо Фортуни не зупиняється ні на хвилину. Встигніть отримати максимум вигоди від вашого сьогоднішнього королівського положення.

Водолій - Місяць

Це карта інтуїції, внутрішніх осяянь, а також ілюзії і неусвідомлюваних страхів. На цьому тижні ви можете опинитися в полоні передчуттів і переживань. Вам може здаватися, що немає нічого, в чому можна бути впевненим, що завтрашній день непередбачуваний, як непередбачувані і дії людей, що оточують вас. Може виникнути неприємне відчуття втрати контролю. Але Таро запевняють: ваші побоювання і погані передчуття - не більше ніж сон. Ніч закінчиться, світло ранку розсіє похмурі тіні, і вас знову відвідає натхнення і бажання вершити великі справи.

Риби - Вісімка Денаріїв

Цю карту умовно можна назвати: "Коваль власного щастя". На ній зображений майстер своєї справи - той, хто знає, як заробляти собі на життя. Він не розраховує на допомогу ззовні, він просто стає біля верстата і, засукавши рукава, приступає до роботи. Подібним чином на цьому тижні Таро рекомендують вчиняти і вам. Приділіть увагу власним професійним якостям, можливо, подумайте про підвищення кваліфікації. Не бійтеся вчитися новому, дійте рішуче, але все ж не беріть на себе занадто велику ношу.