Гороскоп на 27 травня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 27 травня 2018 року, обіцяє Левам звільнення від залежності, Дівам і Терезам - "підвішений" стан, а Козерогам - пошук правильної міри.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на неділю по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Michelangelo",в якій використані сюжети картин відомого італійця епохи Відродження.

Овен - Верховна Жриця

Сьогодні Таро рекомендують вам скористатися інтуїцією і внутрішнім почуттям для пошуку відповіді на питання, які вас хвилюють найбільше. Інтелект, навіть самий блискучий, тут мало чим допоможе. Не виключено, що цей день так чи інакше буде пов'язаний з речами духовними, а також з необхідністю наставляти на шлях істинний оточуючих.

Тілець - Королева Кубків

Це карта особливої чутливості, в якомусь сенсі - екстрасенсорних здібностей. Ваші почуття будуть загострені. З одного боку, це добре - сьогодні ви можете відчувати більше, ніж в інші дні. Але, з іншого боку, саме тому ви будете особливо уразливі, бо ваше серце відкрите. Таро рекомендують не боятися йти назустріч людям і подіям, але включити інтуїцію, щоб визначити, хто друг, а хто ворог.

Близнюки - Світ

Чудова карта благополучного завершення довгого шляху. Сьогодні ви відчуєте, що після тривалого підйому вийшли на "плато" і, нарешті, можете насолодитися прекрасним краєвидом, що відкривається з нього - своїми досягненнями. Ви зрозумієте, що стали мудрішими і сильнішими, і що тепер вам під силу більш складні завдання. Таро рекомендують почити на лаврах, але не надто довго - на вас чекають нові великі справи.

Рак - Справедливість

Сьогоднішній день може бути присвячений питанням чесності і порядку - в стосунках і в справах. Не виключено, що вам доведеться винести "вердикт" стосовно тієї чи іншої людини, або такий "вердикт" винесуть щодо вас. Таро рекомендують в цей день знайти золоту середину між правом і обов'язком, між своїми і чужими інтересами. Так ви прийдете до гармонії і рівноваги - зі світом і з самим собою.

Лев - Сила

На карті зображено людину, що підпорядкувала свою нижчу природу. Сьогодні ви можете усвідомити, що стали сильніше і позбулися великої залежності, яка послаблювала вас. Ніщо людське вам не чуже, але відтепер ви не йдете на поводу у своїх пристрастей. Таро рекомендують використовувати цей дар, щоб стати переможцем там, де раніше ви не розраховували на перемогу.

Діва - Вісімка Мечів

Сьогодні ви можете опинитися в ситуації обмеження своїх можливостей. Через когось або чогось ви не зможете зробити те, що планували - у вас будуть зв'язані руки, а перешкоди будуть здаватися непереборними. Почасти це дійсно так. Але подумайте про те, що, можливо, таким чином доля дає вам зрозуміти, що мета, до якої ви прагнете, насправді вам не потрібна? Використовуйте цю паузу для "перезавантаження". Завтра буде новий день і нові можливості.

Терези - Повішений

Не бійтеся цієї карти. Вона говорить лише про те, що сьогодні ситуація, в якій ви опинилися, не може бути вирішена. Ви станете простим спостерігачем, і не зможете втрутитися в процес. Вас поставили на "паузу" - ймовірно, для того, щоб ви усвідомили щось дуже важливе. Подумайте, чи правильний напрямок, яке ви обрали. Відмотайте події назад і проаналізуйте їх. Сьогодні у вас є шанс повернутися на правильний шлях.

Скорпіон - Імператор

Чудова карта мудрості і сили. Сьогодні до вас будуть звертатися за допомогою і за порадою, і ви дійсно зможете їх дати. У вас прокинуться лідерські якості, і в якийсь момент виявиться, що ви - єдина людина, здатна знайти рішення складної проблеми. Можливо, сьогодні ваш авторитет в суспільстві істотно зросте. Таро рекомендують використовувати шанс, проявляти благородство і великодушність.

Стрілець - Імператриця

Ще одна королівська карта. Перед вами дама, яка знає толк в справах суто матеріальних. Крім того, вона відповідає і за "плодючість" - у всіх сенсах цього слова. Сьогодні вам можуть особливо вдаватися справи, що вимагають практичності. Крім того, можливо осяяння, натхнення, творчий злет і народження нових ідей і планів.

Козеріг - Помірність

Сьогодні питання правильної міри може вийти для вас на передній план. Вам буде необхідно встановити певний баланс, золоту середину, гармонію - у відносинах з оточуючими і з самим собою. Не виключено, в цей день вам доведеться відмовитися від якихось надмірностей або задоволень. З іншого боку, ця карта також говорить про зцілення ран - фізичних і духовних. Таро рекомендують пам'ятати про вічний кругообіг енергії в природі і не зациклюватися на підведенні підсумків.

Водолій - Шістка Денаріїв

На карті зображено момент надання допомоги однієї людини іншій. Сьогодні ви можете опинитися в ситуації того, хто надає підтримку або, навпаки, хто просить про неї. У цей день може діяти принцип: "Ти мені - я тобі". Йтиметься про обмін - якогось вчинку на подяку. Таро рекомендують щедро ділитися тим, що маєте, а також сміливо приймати те, що пропонують вам. Так заробляються "плюси" в карму.

Риби - Місяць

Вам, як найбільш чутливого знаку Зодіаку, ця карта близька, як нікому іншому. Сьогодні ваша підсвідомість буде домінувати над свідомістю, інтуїція - над інтелектом. Передчуття будуть на диво тонкими, а сни - віщими. Не виключено, що вони змусять вас якщо і не злякатися, то, принаймні, занепокоїтися. Але "не бійтеся стріли, що летить вночі". Не надавайте великого значення цій ілюзії ночі. Вранці всі страхи розвіються.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATELозвучував прогноз по картах Таро на тиждень з 28 по 3 червня.