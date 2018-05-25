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Гороскоп на 26 травня по картах Таро

18.5тЧитати новину російською

Гороскоп по картах Таро на завтра, 26 травня 2018 року, обіцяє задоволення Овнам, позитивний прорив Близнюкам, переломний момент Левам і Ракам, а Водоліям - прекрасний вихідний.

ДаліOBOZREVATELпропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу по розкладу Таро.

Овен - Дев'ятка Денаріїв

Чудова карта задоволення і достатку. Сьогодні вам буде добре. Безтурботність - девіз цього дня. Ви будете задоволеним усім, що маєте, а також сповнені новими планами та ідеями. Перш за все, щодо примноження багатства. Почуття самодостатності і зрілості. Таро рекомендують подумати про способи збереження коштів.

Тілець - Іерофант

Інша назва карти - Папа. На ній зображений духовний лідер, людина, що володіє владою і авторитетом. Сьогодні ви також можете опинитися в подібній ролі. Ваші кращі якості будуть помічені оточуючими, а ви самі відчуєте в собі сили вести за собою. Щоправда, в даному випадку акцент робиться на духовний та інтелектуальний, а не на фізичний провід.

Близнюки - Трійка Жезлів

Це карта початку - початку успіху. Схоже, останнім часом ви добре попрацювали, заклали фундамент великої справи і ось, нарешті, перед вами відкрилася перспектива для початку її реалізації. У вас є все для досягнення успіху: досвід, знання і хороша команда. Проте, Таро рекомендують: перш ніж вирушати в дорогу ще раз переконаєтеся в міцності снастей.

Рак - Четвірка Кубків

Пересичення і розчарування. З ними ви можете стикнутися сьогодні. Вам може видатися, що в житті не залишилося жодного приводу для радості. Можливо, людина, якою ви захоплювалися, показала свої найгірші якості. Або справа, якій ви були віддані, виявилася дурною витівкою. Але подивіться на зображення: герою простягають новий кубок, нові можливості. Таро рекомендують не залипати в цьому стані і прийняти нові дарунки долі.

Лев - Четвірка Мечів

Ця карта чимось нагадує попередню. Тут також йдеться про певну кризу, переломний момент, "нульову" точку, в якій ви можете опинитися. Раптове припинення якоїсь діяльності або тривалих стосунків. Момент самотності. Але не впадайте у відчай. Ніщо не вічне, в тому числі і цей стан. Таро рекомендують скористатися цією паузою, щоб відновити сили для нового, кращого етапу життя.

Діва - Диявол

Не бійтеся цієї карти. Вона всього лише символізує якусь сильну залежність. Настільки сильну, що ви опинилися в становищі раба. Проаналізуйте ситуації, в яких ви невільні, задайте собі питання: що робить мене в'язнем? Можливо, це прихильність до людини, грошей, задоволень, яка стала інволюційною. Провівши цей "тест", ви зможете звільнитися від кайданів.

Терези - Дев'ятка Жезлів

Сьогодні ви можете зіткнутися з необхідністю захисту. Ваша вразливість (реальна чи уявна) зростає. Погані передчуття і неприємне відчуття, що ви опинилися один на один з ворогом - з цим ви можете зіткнутися в цей день. Таро рекомендують не довіряти і не відкриватися нікому, навіть тим, кому ви повністю довіряєте, а також не вплутуватися в сварки і конфлікти. Сьогодні вони не підуть вам на користь.

Скорпіон - Імператор

Це карта влади, зрілості і сили. Сьогодні ви можете опинитися на висоті в будь-якому контексті: особистісному, кар'єрному, матеріальному. Ви відчуєте, що здатні управляти не лише власною долею, а й направляти інших людей. Таро рекомендують вірити у власні сили і не боятися критики: помилок не робить тільки той, хто нічого не робить. Дійте.

Стрілець - Дев'ятка Мечів

Цей день може виявитися не найпростішим для вас, але причина - не реальні проблеми, а ваші власні страхи. Можливо, довгий час вас щось турбує і навіть лякає. Ви прокидаєтеся ночами від кошмарних сновидінь. Або страхи - за своє майбутнє, за свою сім'ю або кар'єру - підстерігають вас посеред дня. Таро рекомендують взяти себе в руки і переконатися: для цього немає жодних причин.

Козеріг - Король Мечів

Сьогодні вам доведеться проявити винахідливість, щоб вийти з непростої ситуації. Активізуйте свій блискучий інтелект, глибокі знання і навіть вроджений шарм, щоб добитися перемоги. І пам'ятайте: ваші аргументи повинні бути залізобетонними. За необхідності не бійтеся звернутися по допомогу до більш досвідчених і мудрих союзників.

Водолій - Трійка Кубків

Схоже, на вас чекає прекрасний вихідний день! Ви насолодитеся радістю від спілкування з друзями, близькими або просто колегами, повним взаєморозумінням і гармонією відносин. Виконана велика частина важливої роботи, і сьогодні вам дозволяється зробити невелику паузу і спочити на лаврах. Адже ви це заслужили! Ще одне значення карти - зцілення. Таро рекомендують радіти тому, що маєте, і дякувати тим, кому ви зобов'язані цим щастям.

Риби - Трійка Мечів

Мечі - найскладніша масть колоди Таро. Досить поглянути на цю карту, щоб зрозуміти: вона говорить про якусь серцеву рану. Не відомо, хто або що можуть її нанести, але в будь-якому випадку слід мобілізуватися і сміливо прийняти все, що станеться. Не виключено, що вам доведеться прийняти неприємне, але необхідне рішення. Так чи інакше, цей день принесе еволюційні, важливі зміни - в вас самих і в вашому оточенні.

Нагадаємо, ранішеOBOZREVATELозвучував прогноз по картах Таро на тиждень з 21 по 27 травня.

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