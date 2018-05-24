УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Гороскоп на 25 травня по картах Таро

13.2тЧитати новину російською

Гороскоп по картах Таро на завтра, 25 травня 2018 року, показав Стрільцям хорошу звістку.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро.

Овен - Лицар Денаріїв

Сьогодні ви присвятите день фінансовим питанням і підведенню проміжних підсумків своєї діяльності. Проведений "аудит" в цілому задовольнить вас. Ви намітили шляхи для подальшого зростання добробуту. Таро рекомендують діяти повільно, але вірно, а також закладати фундамент на майбутнє. Але не перетворюйтеся на сухого рахівника. Почуття також важливі.

Тілець - Четвірка Жезлів

Ця карта означає гармонію і задоволення в партнерських відносинах. Сьогодні ви можете насолодитися плодами виконаної роботи і трохи перепочити. Оточуючі будуть налаштовані до вас прихильно. Не бійтеся говорити про свої почуття і робити перший крок назустріч. Використовуючи свій шарм, ви можете вирішити безліч давніх проблем.

Близнюки - Лицар Кубків

Прекрасна карта емоційної насолоди. Натхнення і нові почуття накриють вас з головою. Ви відчуєте прилив сил - фізичних і духовних. Не виключено, що хтось, фігурально висловлюючись, піднесе вас на небеса, і у відповідь ви захочете перевернути гори. Особливо добре вам будуть даватися завдання, що вимагають не стільки інтелектуальних, скільки творчих зусиль.

Рак - Помірність

Правильна міра у всьому. Сьогодні ви так чи інакше зіткнетеся з цим поняттям. Ви будете намагатися встановити певний баланс - у відносинах з оточуючими і з самим собою, в почуттях, в думках, в планах та інше. Карта також може вказувати на зцілення, стриманість і примирення. Правильно використовуйте цей день.

Лев - Трійка Мечів

Не найкраща карта колоди. Вона вказує на проблеми, які потребують невідкладного вирішення. Карта може вказувати на"очищаючі страждання", на неприємну новину, але також і на речі простіші - наприклад, докір від начальства. Але не впадайте у відчай. Подібні дні бувають у кожного. За ніччю завжди слідує ранок і новий день.

Діва - Четвірка Мечів

Сьогодні ви можете опинитися в ситуації застою - застою творчого, застою особистісного або застою професійного. Вам може здатися, що ви опинилися в глухому куті, що життя скінчилося і немає більше ніяких цілей. Але ця криза зіграє позитивну роль. Переглянувши свої цілі і ідеали, ви відродитися з попелу, знайшовши нові цілі і ідеали.

Терези - Четвірка Кубків

Сьогодні ви можете зіткнутися з тугою і пересичення. Все, що радувало і надихало вас, більше не радує і не надихає. Можливо, ви розчарувалися в справі, якою займаєтеся, або в людині, яка знаходиться поруч. Але подивіться на карту: доля пропонує вам нові дари. Таро рекомендують не зациклюватися на негативних думках і відкрити для себе нове джерело натхнення.

Скорпіон - Вісімка Денаріїв

Схоже, сьогодні вам доведеться зіграти роль коваля свого щастя і свого добробуту. У вас є можливість для досягнення успіху, є необхідна кваліфікація. Тепер, засукавши рукава, приступайте до роботи. Однак Таро рекомендують не переоцінювати свої сили і починати з чогось не надто глобального.

Стрілець - Паж Денаріїв

Сьогодні на вас чекає гарна звістка, що стосується фінансів. Може надійти пропозиція про роботу або про вигідну угоду. Можливі невеликі грошові надходження. Ви задумаєтеся про шляхи збереження заощаджень і захочете навчитися чомусь новому. Таро рекомендують швидко відповідати на хороші пропозиції, не замислюючись, а також не забувати, що матеріальна вигода - не самоціль.

Козеріг - Трійка Кубків

Чудова, гармонійна карта! Ви будете отримувати задоволення від спілкування, від співпраці, від взаємодії з тими, хто поруч. Радість, упевненість в завтрашньому дні, насолода життям. Сьогодні ви можете налагодити стосунки, які похитнулися. Таро рекомендують ділитися своїм позитивом з іншими.

Водолій - Імператор

Картою, яка визначаєцей день,для вас буде Імператор - символ влади, заступництва і сили. Таро рекомендують проявляти лідерські якості, а також мудрість і справедливість. Імператор також може вказувати або на підвищення по службі, або на зміцнення ваших позицій в суспільстві. Головне - не сумніватися у власних силах і не боятися брати на себе відповідальність. Вас може підвести тільки одне: сп'яніння владою. Не дайте йому зіпсувати вашу справжню велич.

Риби - Шістка Мечів

Сьогодні перед вамиз'являтьсяновіможливості, і ви повинні будете вирішити, чи варто ризикувати. У вас є прагнення почати новий етап в житті, але зупиняє невпевненість у власних силах і неприємне відчуття, що ви залишилися одні. Таро запевняє: сил у вас достатньо - як і однодумців. Сміливо приймайте правильне рішення.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" озвучив прогноз по картах Таро на травень місяць.

Об'єкти
Таропередбаченнягороскоп 2018
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги