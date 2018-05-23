Гороскоп на 24 травня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 24 травня 2018 року, показав, що у Близнюків непосильна ноша.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися більш детально з гороскопом на четвер.

Овен - Лицар Денаріїв

Цей день пройде для вас під знаком практичності. Ви будете займатися серйозними справами і підбиттям проміжних підсумків. Сьогодні вас ніхто не в змозі обдурити. Скористайтеся цією можливістю, щоб прийняти важливі фінансові рішення, а також провести якийсь "аудит". Головне - не перетворюватися на сухого рахівника. Емоції теж мають право на існування.

Тілець - Пустельник

Ця карта - про якийсь тимчасовий відхід від світу, занурення в себе. Перебуваючи в постійному потоці людей і подій, у вас не було можливості знайти відповідь на найголовніше питання. Ви вирішите зробити паузу. Можливо, помолитися або помедитувати. Або просто побути наодинці з собою. Ця пауза піде вам на користь.

Близнюки - Десятка Жезлів

Схоже, ви взяли на себе непосильну ношу. Роботи дуже багато, дуже. Ви впевнені, що всі завдання необхідно виконувати самостійно? Таро рекомендують сьогодні проаналізувати свої цілі і спробувати, по-перше, відмовитися від тих, які насправді вам не потрібні, а по-друге, делегувати повноваження. Напевно знайдуться ті, хто готовий розділити з вами вантаж.

Рак - Дев'ятка Денаріїв

Дуже позитивна карта! Гармонія, задоволення, краса, спокій - все це чекає на вас сьогодні. Крім того, ви можете зловити себе на думці, що маєте все, чого потребуєте. Вас буде супроводжувати успіх у грошових справах. Таро рекомендують присвятити час по-справжньому важливим для вас починанням - вони обов'язково будуть успішними.

Лев - Трійка Кубків

Нарешті видався гармонійний день. Ви будете отримувати задоволення від спілкування, від співпраці, від взаємодії з тими, хто поруч. Радість, упевненість в завтрашньому дні, насолода життям. Сьогодні ви можете налагодити відносини, які похитнулися. Таро рекомендують ділитися своїми позитивом з іншими.

Діва - Трійка Мечів

Сьогодні, на жаль, вам випала не найкраща карта колоди.Три мечі, три проблеми. Вам доведеться пережити не кращі хвилини, але не забувайте, що будь-які випробування роблять нас сильнішими. Якщо ви давно відкладали якусь важку розмову або щось ще - покінчіть з цим сьогодні. Сьогодні сил для цього вистачить.

Терези - Дев'ятка Мечів

Сьогодні ви можете опинитися в полоні страхів і побоювань - за себе і за своє майбутнє. Вам буде здаватися, що весь світ налаштований проти вас, що ви - дитина, не здатна протистояти небезпеці. Але подивіться на карту: на ній зображена дівчина, що прокинулася від нічного кошмару. Саме так і слід сприймати всі ваші страхи. Вони не мають під собою жодних підстав.

Скорпіон - Дев'ятка Кубків

Сьогодні вас може чекати вечірка або застілля. Ви можете виступити в ролі гостинного господаря, який влаштовує банкет. Веселощі, розмови, релакс, приємне проведення часу - саме це обіцяють вам Таро. Але Таро попереджають: не забувайте, що в житті є не лише відпочинок, а й робота.

Стрілець - Трійка Жезлів

Довгий час ви йшли до своєї мети, і ось - вона зовсім близько. Всі перешкоди подолані, всі можливості надані. У вас є хороша команда і вітер в вітрилах. Кращий день для початку реалізації ваших планів. Таро рекомендують сміливо дивитися в майбутнє, але також оцінювати міцність грунту під ногами.

Козеріг - Шут

Ні, сьогодні ви не станете посміховиськом. Це карта має інше значення. На ній зображена людина, що відправляється в дорогу. Попереду - багато подій, приємних і небезпечних, але мета буде досягнута, і вона - прекрасна. Сьогодні ви почнете новий етап свого життя і зробите перший крок. Таро рекомендують не тягнути за собою вантаж минулих проблем і не забувати дивитися під ноги.

Водолій - Паж Мечів

Вас можуть нещадно критикувати. Всі ваші заслуги і досягнення забудуть і сконцентруються виключно на ваших проколах і упущеннях. Ніякі доводи, навіть найпереконливіші, сьогодні не зможуть нікого переконати. Це - один із днів, які потрібно просто пережити. Але Таро рекомендують все ж отримати користь - постарайтеся дистанціюватися і знайти раціональне зерно, загорнуте в непривабливу обгортку критики.

Риби - Шістка Мечів

Схоже, і вам, як Водоліям, сьогодні доведеться зіткнутися з недоброзичливим оточенням. Люди, з якими ви зіткнетеся, проявлять найгірші людські якості. Заздрість, злість, образа, гнів, ненависть, зрада тощо. У цій п'єсі для вас відведена роль воїна світла. Виконайте її на відмінно, не зраджуйте своїм принципам, і перемога буде вашою.

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