Следующий год преподнесет нам много сюрпризов и кардинальных перемен в жизни и карьере.

До Нового года осталось меньше двух недель. Что он нам принесет и как ничего не упустить?

2019-й год — в нескольких строчках, а после — гороскоп для всех знаков зодиака.

Начало и завершение года: динамичное и активное.

Характер года: эмоциональный, чувствительный: много радости и печали.

Зоны резких перемен и обновлений: финансы, природные и личные ресурсы.

Важные, судьбоносные темы: семья, родители, недвижимость, работа, карьера.

Сферы наибольшего интереса и активности: справедливость и законность, высшее и духовное образование, международное сотрудничество, путешествия, религия.

Опасности: вероятность водных стихийных бедствий.

Радости: более стабильные личные отношения, чем в 2018-м году.

Периоды торможения в делах, остановок и переосмысления: март, июль, ноябрь.

ОВЕН

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Вот уже несколько лет, с тех пор как в знак Овна вошел Уран, по судьбе представителей этого знака пронесся ураган новаторских и революционных событий. Кого-то потрясло основательно, кто-то отделался легким испугом, но и те, и другие вооружились новыми идеями, успели перепробовать новые занятия и коренным и неожиданным образом изменили свою жизнь. В 2019-м году наступает период земной реализации своего нового "Я".

Хочется надеяться, что Овны уже знают, как именно они собираются это делать — потому что уже в марте 2019-го года Уран, зайдя в Телец, будет работать с практическим воплощением ваших завоеваний. Овенская жажда активной деятельности сосредоточится на реализации конкретных дел.

Легко или трудно будут продвигаться дела у Овнов? На первый взгляд — активнее и оптимистичнее, чем в прошлом году. Уже в начале года Марс зашел в ваш знак и начал бурную деятельность. Благоприятные возможности в социальном и духовном развитии, расширение международных связей, яркие путешествия, спортивные успехи — эти прекрасные шансы придут от позитивного влияния Юпитера. Но другие астрологические факторы не преминут подбросить досадные нюансы.

В частности, этот год будет тормозить, задерживать, контролировать многие начинания Овнов, родившихся с 1 по 10 апреля — таково желание Сатурна. Для того чтобы его влияние не было разрушительным, есть смысл принять аскезы Сатурна, то есть, смириться с ограничениями, не забывать заботиться о пожилых родителях и настроиться на нескорый результат.

Забег Овнов по 2019-му году напоминает бег с препятствиями. Резкий, стремительный старт — начало года. Неожиданная преграда, возможное падение, снова разбег, торможение и так далее. На пути 2019-го года у Овнов будет достаточно барьеров — чтобы проверить их решимость, оценить силы и указать трудный, но верный путь. К концу дистанции откроется второе дыхание.

А теперь — подробнее о периодах активности, торможения и отдыха.

Горячие периоды, когда Марс энергизирует процессы, дает возможность сделать много и быстро, но в то же время может создавать опасные ситуации, связанные с травмами и болезнями — с 1 января по 14 февраля, с 16 мая по 1 июля, с 4 октября по 18 ноября.

Внимание: вы можете переоценить возможности наград от социума, удач от внешних обстоятельств с 10 апреля по 11 августа. В этот период ретроградности Юпитера ищите радость в своей душе, во внутренних состояниях.

Судьбоносные периоды, которые принесут значимые события — это время солнечных и лунных затмений, которые начнутся за 10 дней от следующих дат: 6 и 21 января, 2-3 июля и 16 июля, 26 декабря. В эти периоды в жизни Овнов могут происходить дискомфортные события, требующие активных действий по вопросам семьи, родителей, карьеры, недвижимости. Также именно Овнам в эти дни следует быть особенно осторожными из-за опасности травматизма. Овны, родившиеся с 1 по 10 апреля, опасайтесь ударов в затмение 2 июля.

Еще несколько важных моментов. Во-первых, это периоды ретро Меркурия: с 5 марта по 28 марта, с 8 июля по 1 августа, с 31 октября по 20 ноября. В эти дни следует быть готовыми к торможению в делах, внимательно относиться к деталям, не быть обманутым и дезориентированным.

Период любви, творчества и гармонии — середина августа.

ТЕЛЕЦ

НЕ ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ

Уран приходит в Телец — всерьез и надолго. Он начинает переворачивать жизнь апрельских Тельцов, родившихся до 27 апреля, с ног на голову: их работу, отношения, ценности, финансы — все, что им дорого и за что они крепко держатся. Но главное, что нужно перестроить апрельским Тельцам — это способ мышление. Это касается всех земных знаков: для вас наступило время, когда опасно делать ставку на стабильность.

Все может измениться в самый неожиданный момент. Впрочем, если вы прочувствовали характер Урана в мае прошлого года и успели обновить часть своей жизни, возможно, вас не шокирует его приход в марте 2019-го. Ну, а в конце следующего года свободные уранические энергии обернутся для вас своей светлой стороной, неожиданно принеся удачу.

В течение года поддерживающим фактором для Тельцов будет влияние Сатурна в Козероге. Каким образом это проявится? Поскольку Сатурн устанавливает принцип ограничения — времени, пространства, любой материальной формы, то для Тельцов в 2019-м году будут полезны все виды аскез, в том числе и изменение принципа питания: меньше ешь — здоровее будешь. Кроме того, Сатурн любит тех, кто трудится. Соответственно, в упорном труде — сила Тельцов.

В течение года поддерживающим фактором для Тельцов будет влияние Сатурна в Козероге.

А теперь занесите в блокнот три периода, когда вам следует быть более внимательными, осторожными и осмысленными, чем обычно. Это март — влияние ретро Меркурия, июль — судьбоносный период затмений, особенно ярко может проявиться у апрельских Тельцов и ноябрь — ретро Меркурий и оппозиция Марса. Немного подробностей об этих месяцах. Период активности для Тельцов, а также время, когда у представителей других знаков обострится интерес к финансовым и материально-хозяйственным вопросам — с 15 февраля по 30 марта. Самый тяжелый временной отрезок — это конец года: с 19 ноября 2019-го по 2 января 2020-го года. Именно в этот промежуток боевая планета Марс бросит вызов Солнцу в Тельце, из-за чего необходимо будет принимать непростые решения по финансовым вопросам, а также могут созреть кризисные ситуации, в результате чего пострадает физическое и психологическое здоровье.

Из трех периодов ретроградности Меркурия в наступающем году для Тельцов самым кризисным станет осенний — с 31 октября по 20 ноября. Будьте особенно внимательными к информации, работе с важными документами и покупками. Лучше не планировать на это время оформление и регистрацию предприятий, официальный запуск проектов. И очень важно воздержаться от кредитов и займов.

А когда же искать счастье постройневшим, поздоровевшим и окрепшим Тельцам?

Конечно, в середине августа, когда ваш управитель Венера создаст творческое, вдохновляющее настроение. И в декабре, когда планета большого счастья Юпитер входит в земную стихию, устанавливая на прочную основу жизненные процессы. А с 3 декабря Юпитер делает к Урану в Тельце замечательный аспект удачи, неожиданной помощи и выигрыша.

БЛИЗНЕЦЫ

ВРЕМЯ АМБИЦИЙ И ПОМОЩИ ДРУГИМ ЛЮДЯМ

Революционный Уран, который входит на территорию вашего соседа, коснется вас, как говорится, боком. Характер строгого Сатурна, который идет по Козерогу уже год, вы можете чувствовать только в определенные периоды, и он никак особенно тяжко не влияет на вашу судьбу, если только это не прописано в личной карте.

А вот авторитетный Юпитер из Стрельца смотрит на вас недавно и пристально. И будет еще в течение года со спортивным интересом бросать в вашу сторону стрелы вызовов судьбы. Собственно, год назад из такой же позиции вышел холодный Сатурн, который сдерживал развитие ваших проектов, в течение двух с половиной лет. И если вы приняли его тяжелый характер, то Юпитер — это как добрый, но справедливый дядюшка с большой папкой домашних заданий.

В течение года Юпитер будет настаивать, чтобы вы максимально подкорректировали свою природу — глубже вникли в суть предмета, который вам интересен, выучили иностранные языки, зауважали закон. Поскольку благодаря своей незаурядной сообразительности многие из вас умеют виртуозно игнорировать закон, находить удобные лазейки и выходить сухим из воды, в этом году вам следует учиться законопослушанию. Юпитер создаст ситуации, благодаря которым закон и порядок плотно войдут в вашу жизнь. Возможно, вас измотают зарубежные командировки или напрягут обстоятельства, вынуждающие эмигрировать если не вас, то близких родственников. Вообще, тема семьи, дома, близких родственников будет занимать ваши мысли и время.

Квадрат Юпитера и Нептуна — один из самых значительных аспектов года, который в течение года трижды проявит себя, напрямую коснется вашей жизни. Энергии этого аспекта выразятся через вынужденные чрезмерные траты, масштабные водные бедствия, а также посредством больших махинаций и крупных игр. От вас, Близнецы, потребуется помощь и участие в судьбе других людей.

Еще один фактор года имеет к вам прямое отношение. Знакомые петли ретро Меркурия всегда влияют на вашу жизнь, поскольку эта планета является вашим управителем. Так вот, Меркурий в 2019-м году будет проходить ретроградное движение трижды, и каждый раз он будет задерживаться в водном знаке. В эти периоды Близнецам будет тяжело договориться, невозможно понять друг друга. А высокий уровень эмоций будет не просто тормозить процессы, но и искажать их суть. С этой точки зрения с 5 марта по 28 марта, когда Меркурий ретроградит в Рыбах, следует остерегаться иллюзий и обманов.

С 8 июля по 1 августа, когда ретро Меркурий будет проходить по Раку, ваше внимание должно быть направлено на детей, семью, дом. И это положение не обещает трудностей. В отличие от ноябрьского периода — с 31 октября по 20 ноября — когда внимания потребуют финансы и здоровье. Напомню, что в это время деловая активность не будет иметь качественного результата. Лучше сделать остановку и сосредоточиться на углубленном изучении интересующего предмета.

А вот с 31 марта по 15 мая начинается время поездок, переговоров, учебы. Это и есть главный период деловой и личной активности для Близнецов, когда стоит побороться за свои позиции.

РАК

СУДЬБОНОСНЫЙ ГОД

Раки переживают судьбоносный период. Восходящий Лунный Узел начал свое движение по вашему знаку, указывая на наступление периода первостепенного внимания к семейным темам. Два из трех периодов затмений создадут ситуации и обстоятельства, которые коренным образом повлияют на расстановку жизненных приоритетов, по достоинству оценивая роль семейных ценностей, возводя их в ранг главных. В это время могут произойти события, которые позволят вспомнить обстоятельства 18 или 9-летней давности. Самыми значимыми в этом смысле для Раков будет январь и июль, когда они должны быть готовы к кардинальным переменам в жизни — это может касаться карьеры или семьи.

Сатурнианские ограничения в этом году более чувствительно отразятся на жизни Раков, которые родились с 1 по 10 июля. Сатурн затянет узлы на профессиональных достижениях, может ударить по здоровью, создать проблемы с пожилыми родственниками и жильем. Июньские Раки, которые прожили аналогичный период Сатурна в прошлом году, сейчас облегченно вздохнут и займутся процессами усовершенствования материальной базы, новыми способами зарабатывания денег, внедрением научно-технических методов работы, обновлением личных или семейных отношений.

Восходящий Лунный Узел начал свое движение по вашему знаку, указывая на наступление периода первостепенного внимания к семейным темам.

Советую обратить внимание на периоды активности и обострения дел и отношений. С начала года до середины февраля Марс проходит по горячему Овну, делая конфликтный аспект к знаку Рака. Причем в начале этого периода резкую нестабильность почувствуют июньские Раки, а в феврале напряженные ситуации проявятся в жизни родившихся с 10 по 22 июля. С 16 мая по 1 июля Раки почувствуют прилив сил, острое желание двигаться вперед.

Это хорошее время можно было бы использовать для деловой активности, но только с учетом особенностей июльского затмения, которое начнет проявляться за 2 недели до 2 июля. Также важно обратить внимание на травматичный аспект — оппозицию Марса с Сатурном, запомнив дату 14 июня. В этот день, а также тремя днями раньше и позже не стоит отправляться в дорогу, важно контролировать свои эмоции и не ввязываться в конфликтные ситуации.

Третий активный период проявится с 4 октября по 18 ноября. Для Раков это время, когда могут претерпеть изменения личные отношения.

Хороший период для Раков: с 27 марта по 19 апреля; с 4 по 27 июля.

ЛЕВ

ГОД БОЛЬШОЙ ОХОТЫ

Этот год подарит вам большие возможности для громких заявлений миру, достижений успехов в своем деле и расширение границ влияния. Эти счастливые возможности вы будете ловить в течение всего года — до начала декабря, пока Юпитер оптимистично идет по огненному знаку. Так что пользуйтесь потенциалом планеты большого счастья. Тем не менее, это выглядит не как чудеса, свалившиеся с неба, а как заслуженная награда за активную творческую работу. Кому, когда и в каком размере придет эта награда?

В январе, во время лунного затмения у вас есть хороший шанс проявить себя креативно, тем самым привнося в будущее новые возможности. Следующие затмения года будут происходить в других знаках и коснутся вас опосредованно.

С начала марта авторитет и самоуверенность июльских Львов начнет подвергаться неожиданным встряскам. Иногда вы будете напоминать себе испуганного котенка со вздыбленной шерстью. Новые ситуации будут требовать нестандартных действий, и вас это может изрядно напрячь и измотать. В самых неприятных случаях это может быть связано со здоровьем и проблемами с детьми. Но вы же Львы! Уверена, что пожарные обстоятельства станут для вас толчком для поиска новых источников радости и нового места под Солнцем.

Может, вы найдете способы оздоровления в путешествиях, крупных международных проектах или откроете в себе педагогические способности. Впрочем, новая реализация может быть связана с теми идеями и знаниями, которые пришли в вашу жизнь в течение последних 7 лет. Теперь самое время облечь их в конкретные земные формы.

Львы, родившиеся с 1 по 10 августа, вынуждены будут настроиться на более аскетичный жизненный сценарий — градус атмосферы снизится, антилопы превратятся в мышей, а львицы будут заботиться не о вас, а о потомстве. Так что Львам придется меньше нежиться, а больше бегать и терять в весе. Но при хорошей игре результат будут значимым. Правда, не сразу - его тоже нужно дождаться и заслужить.

Лучшее время для активности, когда можно поохотиться с удовольствием и с достойным результатом: с 1 января по 14 февраля; со 2 июля по 17 августа и 2 сентября. Энергии будет много, и есть возможность получить желаемые плоды. А в плохие периоды беготни будет много, схватка — жесткой, а результат — сомнительный. Вот эти кризисные даты: с 15 февраля по 30 марта; с 19 ноября по 2 января.

В ряду важных дат мы не можем пропустить периоды, когда всем стоит приостановиться и задуматься, а туда ли движемся? Может, еще не поздно вернуться и пойти другой дорогой? Речь о ретро Меркурии. И хотя в этом году мы проживем 3 периода ретроградности Меркурия, для Львов самым актуальным станет летний период, когда в начале июля Меркурий пройдется по вашему знаку, создаст сбои в работе и планах, чтобы обратить внимание на детей или погрузиться в творческие процессы.

Ваш лучший месяц — август. А именно — 7 августа Солнце из вашего знака сформирует великолепный аспект удачи с Юпитером. А 14 августа Солнце соединится с Венерой. И за неделю до и после этой даты бурно радоваться, получать удовольствия и страстные признания вместе с вами будут и другие знаки Зодиака.

ДЕВА

ЖИЗНЬ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ

ТСН.ua

С марта, когда в Телец войдет любитель неожиданностей Уран, Девы первой декады — а это те из вас, кто родились в августе, начнут получать шокирующие сигналы. Все установки и привычки, которые так упорядочивают и облегчают ваши будни, будут подвергнуты неукоснительной ревизии. Шаг за шагом внезапные обстоятельства перетряхнут аккуратно сложенные кирпичики вашей жизни, особенно те, которые долгое время составляли ее основу.

Возможно, вам придется сменить работу, которую вы считали своим вторым домом. Возможно, придется потормошить неприкосновенные денежные запасы. А может, в вашу устоявшуюся одинокую жизнь ворвется незваное чувство и разрушит холостяцкие привычки. А еще есть шанс, что те вопросы, которые весь 2018-й год сдерживались или были заморожены, теперь начнут решаться очень быстро. Другая хорошая новость в том, что в декабре 2019-го года у вас будут причины порадоваться новым обстоятельствам — планета счастья Юпитер войдет в знак земной стихии и утвердит ваши позиции. Конечно, если они были завоеваны справедливо и законным образом.

Сатурн в Козероге уже год умело расставляет ограничители и маячки, чтобы не дать вам возможности расслабляться, хотя вы - лучший контролёр и ограничитель для самого себя. Но у действий Сатурна другие задачи — он закручивает гайки и использует домкрат, чтобы вывести вас из состояния рутины, в которую вы любите систематически погружаться, и помочь подняться выше, к карьерным и жизненным высотам.

В декабре 2019-го года у вас будут причины порадоваться новым обстоятельствам — планета счастья Юпитер войдет в знак земной стихии и утвердит ваши позиции

Такое же влияние Сатурна будет продолжаться и в этом году, но более предметно его почувствуют Девы, родившиеся с 1 по 10 сентября. А поскольку в этом году все судьбоносные периоды будут тесно связаны с Сатурном, то его принципы основательно и надолго войдут в вашу жизнь. Если описывать это влияние двумя словами, то речь о том, что работа, семья, дом, личные отношения уже не будут такими, как прежде. И это уже так или иначе касается всех Дев.

Тот, кто обычно нас радует, в этом году разочарует. Речь идет о напряженных отношениях сильного Юпитера с сильным Нептуном. В прошлом году они дружили, в этом — конфликтуют друг с другом. Как это отразится на Девах? Так же, как обманы, иллюзии, заблуждения, ложные надежды, болезни, заточения — все эти явления выйдут за пределы условных границ, широко распространятся и направятся строго в сторону знака Дев. Середина января, июня, сентября — вот те периоды болевых точек, когда вам придется много расстраиваться, болеть или заботиться о близких.

Время комфортной активности для Дев — конец февраля и март порадует вас финансово. Период дискомфортной активности - конец августа и сентябрь, когда по вашему знаку будет стремительно продвигаться Марс, заставляя интенсивно заниматься работой и здоровьем. Важно сохранять баланс, чтобы импульсивность Марса вас не травмировала.

Время сбоев в работе и здоровье — период прохождения ретро Меркурия по Рыбам. Это произойдет в марте и может проявиться неприятно: проблемы на работе, с привлечением врачей, больниц, переживаний. Не обязательно неприятные истории коснутся лично вас.

Хороший период — переход Юпитера в земной знак — проявится в декабре. Новые возможности, широкие перспективы, зарубежные поездки больше всего порадуют августовских Дев, особенно если они успели в течение года что-то существенно изменить в своей жизни.

ВЕСЫ

КАК УДЕРЖАТЬ БАЛАНС

ТСН.ua

Смогут ли Весы в новом году удержать баланс в своем стремлении к гармонии и равновесию?

Начало года для Весов не очень приятное: с первого дня вторые половинки будут своим напором и эгоистичными поведением напрягать вас. Возможно, даже проявятся враги. Усталость, слабость помешают разделить с гостями или семьей бурную радость встречи нового года. Может быть, после праздников кривая настроения выровняется?

Действительно, серьезные потрясения, которые испытывали в последние годы Весы, родившиеся с 10 по 23 октября, уйдут прочь. Вы будете чувствовать себя спокойнее уже с начала марта, когда Уран окончательно выйдет из зоны противостояния. С весны происходит стабилизация того, что осталось после семилетних бурь. Возможно, даже покажется, что жизнь тормозит. Это Сатурн в новом году продолжает охлаждать отношения, настраивать на одиночество и создавать кризисы на работе, особенно напряженные у тех Весов, которые родились с 1 по 10 октября.

А что планета счастья Юпитер? Чем она порадует Весы? Юпитер в Стрельце вдохновляет и заряжает оптимизмом. Он приносит новые статусные знакомства, зовет в морские путешествия, устраивает спортивные праздники, стимулирует к получению новых знаний, рисует большие перспективы в сфере отношений, в издательской деятельности и юриспруденции.

И ваша задача — не упустить эти возможности! Потому что в новом году даже в жизнеутверждающих энергиях Юпитера присутствует ложка дегтя. Это — его непростые отношения с Нептуном. Слишком много нереальных обещаний и ложных надежд размывают радость не только вам, но и другим знакам Зодиака.

Но сосредоточимся на хорошем — ведь мы ищем баланс, не так ли? Поэтому вот вам конкретные счастливые даты. Это 29 сентября — когда ваш управитель Венера, находясь в любовных отношениях с Юпитером, дарит то, что вы заслужили. Это 13 октября, когда Солнце из вашего знака обменивается добрыми и счастливыми энергиями с благодетельным Юпитером. И еще одна вдохновляющая дата, уже без участия Юпитера — 14 августа, когда Солнце соединяется с вашим управителем во Льве. Это лучшее время для демонстрации себя и своих творений перед изысканной публикой. А также это прекрасная возможность завязать любовный роман — красивый и пылкий.

Периоды активности для Весов — как страстное танго. Оно настигнет вас одновременно с пробегом по вашему знаку напористого Марса — с 4 октября по 18 ноября. Это время, когда проявится обратная сторона медали — ваша боевитость, сила и даже агрессия. В это время в Весах проснется воин. Главная опасность — не наломать дров, все-таки вас привыкли воспринимать нежным, милым и приятным во всех отношениях созданием.

Еще один период активности — с 31 марта по 15 мая, когда Марс активизирует дружеский знак Близнецы. В это время ловите информацию, организуйте встречи, переговоры и деловые поездки.

Периоды торможения связаны с ретро Меркурием. Меркурий в наступающем году петляет по водным знакам. На первый взгляд, к вам это не имеет непосредственного отношения, кроме летнего периода, когда ретро Меркурий из Рака создаст ситуации, когда вы вопреки своей воле погрузитесь в семейные и жилищные темы. Но вы также можете быть задеты и осенним влиянием ретро Меркурия, который нагрузит информацией о кризисах, болезнях и долгах.

Напоследок — оптимистичная информация для Весов. В 2019-м году ваш управитель Венера будет двигаться только прямо, не тормозя и не зависая. Если такая позиция вам близка, принимайте вывод: при условии личной активности баланс будет соблюден.

СКОРПИОН

ДЕЙСТВУЕМ БЫСТРО И НЕСТАНДАРТНО

В последние два-три года по вашей судьбе прошлись мощные энергии, в результате чего вы получили большие нагрузки и крутые повороты судьбы. Острые ситуации до сих пор вводят вас в стрессовые состояния. Но уверена, что вы не только остались на плаву, но и усилили внутренний и внешний потенциал. Хорошая новость в том, что в наступающем году масштабные перестройки перешли к соседям, а вы в некотором роде сможете передохнуть. Будет легче. Но только местами.

Потому что уже с марта прямо напротив вашего Солнца встанет непредсказуемый Уран. И глядя, как он переворачивает все вверх дном у вашего противника, вам станет не по себе. Вы поймете, что тоже можете лишиться чего угодно и когда угодно. Могут разорваться важные связи и отношения. Могут исчезнуть финансовые источники. В конце концов, в результате таких потрясений может пострадать психика. Вас охватывает настоящий шок, и вы бросаетесь спасать, сохранять, преувеличивать свои ценности. И тут важно — сделать это быстро, нестандартно, без страха и паники. И если вы не захотите или не сможете внедрить в свою жизнь революционные принципы и методы организации дел и отношений, то от шокирующих стрел Урана вам не увернуться. Октябрьские Скорпионы, в основном это касается вас!

У любого действия есть противодействие. Нестабильность Урана вполне позитивно компенсируется Сатурном, который в течение всего года будет действовать позитивно, укрепляя позиции и обучая системному подходу к жизни.

Хорошая новость в том, что в наступающем году масштабные перестройки перешли к соседям, а вы в некотором роде сможете передохнуть

Уроки великодушного Учителя Юпитера, который недавно покинул ваш знак, в новом году вы будете получать через милосердие и помощь другим людям, которая обернется для вас финансовыми и духовными наградами.

Мощные трансформации произойдут в периоды затмений. Особенно ощутимыми для Скорпионов будут летние затмения, когда зажимы и ограничения в важных карьерных делах и в вопросах здоровья окажут судьбоносное влияние на ход жизни — заставят повернуться в сторону семьи, родителей, недвижимости.

Период наибольшей активности для Скорпионов — это конец 2019-го года: с 19 ноября по 2 января 2020-го года. Используйте это время для интенсивной работы — результаты не замедлят ждать. Начало года тоже будет энергичным — до 14 февраля хорошо путешествовать и вести дела с зарубежными партнерами. С 15 февраля по 30 марта стоит сосредоточиться на финансовой сфере — будут битвы и потери. А также в это время больше внимания уделите здоровью. С 16 мая по 1 июля — прекрасное время для решения семейных вопросов. С 2 июля по 17 августа можете получить удар по амбициям.

Самый чувствительный период торможения, который призывает приостановить битву и проверить свой потенциал — ноябрьский период ретроградности Меркурия.

Успешный период стабилизации и уверенного развития важных проектов начинается с декабря 2019-го года.

Любовные или денежные периоды года — с 26 марта по 20 апреля; с 3 по 28 июля.

СТРЕЛЕЦ

ГОД РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

У Стрельца в этом году свои радости и свои поводы для грусти. На первый взгляд, все замечательно и перспективно: расширяемся, осваиваем общественно-значимые проекты, путешествуем и активно сотрудничаем с зарубежными партнерами. Но помним о некоторых нюансах.

Во-первых, вы можете переоценить свои шансы на получение наград от социума или удач от внешних обстоятельств с 10 апреля по 11 августа.

Во-вторых, Сатурн, который еще год назад проходил по вашей территории, напоминает об ограничениях. Сейчас его уроки активизируются в моменты затмений — 30 апреля, 4 июля и 28 сентября. В последний раз такие аспекты проигрывались в октябре 2007 года. Вспомните, от чего именно вы освободились 12 лет назад. Возможно, аналогичные ситуации проявятся в этом году.

В-третьих, ураническая шоковая терапия для вас пройдет стороной: вы увидите, как отбивается от ударов сосед Скорпион и очень ему посочувствуете. Стрелец через огненного Овна в течение последних семи лет прочувствовал встряски и революционные идеи Урана и, конечно, использовал это время, чтобы получить быстрое развитие, новые идеи, обновил все, что возможно. Так что сейчас ваша жизнь модернизирована. Остается лишь двигаться дальше в этом направлении, используя свежие идеи и передовые методы.

Но главная особенность года – это напряженные взаимоотношения вашего управителя Юпитера с Нептуном. В прошлом году Юпитер по своему желанию и в свое удовольствие раздавал и благодетельствовал. В этом году он тоже будет помогать, но теперь уже — вынужденно. Квадрат Юпитера в Стрельце к Нептуну в Рыбах — это история о большой воде, больших эмоциях, больших чувствах, большой религии, большом сострадании и больших бедах. В связи с этим обратите внимание на следующие даты: 13 января, 19 июня и 19 сентября. Напомню, что действие аспекта начинается за 10 дней до обозначенной даты и продолжается как минимум неделю после. Не только вам, но и всем в эти периоды потребуется больше здравого смысла, разума и милосердия.

О периодах активности. Первое января заряжает энергией — хочется веселиться и радовать окружающих приятными сюрпризами. Особенно это прочувствуют Стрельцы, родившиеся в самом начале декабря. Правда, в этом году Марс не проходит по вашему знаку и не дает вам сверхскоростей. Но, во-первых, силен энергичный Юпитер на вашей территории. А во-вторых, боевые марсианские энергии вы почувствуете опосредованно: через Овна — с начала января до середины февраля и из зоны Льва — с начала июля до половины августа.

КОЗЕРОГ

В ОЖИДАНИИ СЧАСТЬЯ

Так же, как и для Рака, этот год для Козерога считается особенным. По вашему знаку проходит Нисходящий Лунный Узел, символизирующий наработанный в прошлом опыт. Поэтому период затмений, который пройдет по оси Рак-Козерог, принесет судьбоносные события в сферах семьи, недвижимости, родителей, работы, карьеры. Обратите внимание на первую половину января и июль. Последний раз события подобного характера происходили в 2010-2011 годах.

Второй год по вашему знаку проходит главный управитель Сатурн. Он призывал к порядку и создавал ограничения и депрессионные состояния декабрьским Козерогам. Поздравляю — сейчас вам станет легче и радостнее жить. Зато в новом году под его строгим недремлющим оком пройдет жизнь тех, кто родился с 1-10 января.

С марта Уран, войдя в Телец, коснется и вашей судьбы. Он захочет что-то усовершенствовать, технически оснастить, привнести передовые технологии в процессы управления, перестроить системы и структуры вашего предприятия. Но сделает это довольно мягко, без применения своих излюбленных шокирующих методов. Так что несмотря на свою приверженность старым проверенным и работающим методам и принципам, в этом году вы захотите экспериментов и увлечетесь модой.

По вашему знаку проходит Нисходящий Лунный Узел, символизирующий наработанный в прошлом опыт

Если все-таки не захотите — именно сейчас на вас могут сваливаться такие дары, что дай Бог вам все собрать и сложить. Дары с неба будут иметь ураническую упаковку — что-то ломающее вашу систему, что-то требующее ремонта и нового строительства, что-то несвоевременное и неуместное, что-то шокирующее своей технической продвинутостью. К сожалению, эти неожиданности могут иметь отношение к делам семейным, связанным с пожилыми родителями. К концу года уранические встряски обернутся радостным событием — тоже неожиданным. Ждем!

На динамичные периоды указывает проход Марса по знакам Зодиака. Но в ваш знак планета активных действий в этом году не зайдет, и поэтому импульс для действий будет исходить от других людей и обстоятельств. Так, с начала года до середины февраля деловая активность будет иметь тяжелый и, возможно, разрушительный характер. Полтора зимних месяца Марс, проходя по противоположному знаку, бросает вам вызов. Стоит быть осторожным и не рисковать, поскольку этот период травмоопасен.

Второй напряженный период — с 16 мая по 1 июля, когда Марс в Раке создаст эмоционально-агрессивную обстановку на работе и дома. И в третий раз вы почувствуете воинственные импульсы с 4 октября по 18 ноября. На этот раз накалятся отношения.

Неясные, размытые ситуации принесет ретроградный Меркурий в марте, июле и ноябре, проходя по водным знакам и создавая хаос в делах.

Из ободряющего — Юпитер в Стрельце весь год будет создавать оптимистичный фон и давать добрые надежды. А в декабре он сделает вам настоящий подарок судьбы, войдя в ваш дом на год, чтобы подарить то, чего вы достойны и заслужили.

ВОДОЛЕЙ

НОВЫЙ ПОВОРОТ

Совсем скоро — за две недели до и после 21 января — наступит судьбоносный шанс, когда в последний раз затмение коснется вашей зоны и подвигнет на поступки или решения, которые могут на многие годы кардинально изменить вашу жизнь.

Но основные перемены начнутся в марте. Ваша планета Уран надолго меняет знак. Значит, вы не будете жить так, как последние 7 лет. Новое в вашей жизни коснётся ее основ и материальной базы. Возможно, у вас проявится талант к тому, что раньше вызывало скуку и пренебрежение, и вы быстро добьетесь таких результатов, которые способны наполнить ваш кошелек. Насколько вы будете смелым в своих желаниях, настолько изменится ваша собственность, жилье, недвижимость и финансы.

В мае 2018-го года январские Водолееи уже могли ощутить свежее дыхание новой жизни. Если в тот период наметились конкретные идеи по модернизации недвижимости, финансовых источников, стоит развивать эти темы.

Поскольку на глубинном уровне вы хорошо чувствуете и принимаете энергии Сатурна, его сдерживающее влияние будет восприниматься как неизбежное внешнее условия обретение внутренней свободы. К активным действиям вас будут стимулировать обстоятельства или другие люди.

Энергично общаться и учиться лучше всего с начала апреля до середины мая.

Повышенное внимания к семье и дому потребуется со второй половины мая и весь июнь.

Самый яркий, творческий и в то же время напряженный период — с июля по середину августа.

Время для напряженной работы, внимания к здоровью — со второй половины августа до конца сентября.

Весь октябрь и первая половина ноября переведут фокус внимания на супружеские проблемы.

В конце года градус активности поднимется, возможны финансовые стрессы, появятся причины чаще обращаться к врачам. Рекомендуется на этот кризисный период не планировать рискованных операций и не предпринимать слишком активных действий.

Хорошее время для Водолеев: со 2 по 26 марта; с 1 по 20 августа; с 15 по 7 октября; с 20 по 31 декабря.

РЫБЫ

ВОССТАВШИЕ ОТ СНА

Уран, планета революций, не так давно проходила по вашему знаку, поэтому если вы почувствуете, как изменятся обстоятельства вашей жизни, вы не удивитесь, не огорчитесь и не обрадуетесь — Уран в Тельце даст некоторые благоприятные возможности, которыми вы можете воспользоваться, а можете и проигнорировать. Потому что в этом году вас будут беспокоить совсем другие темы.

Как бы вы отнеслись к тому, что ваш мирный и безмятежный сон будет нарушен большой компанией толстых весельчаков, которые разбудят, стащат вас с теплой постели и с шутками-прибаутками поведут на многолюдную площадь, чтобы вы разделили со ними всеобщую радость по какому-то поводу, к которому вы более чем равнодушны. Вам хочется сна, одиночества, тишины, глубоких раздумий, а вас втягивают в игры, танцы и прочие забавы. Собственно, в таком положении окажутся Рыбы весь год, с некоторыми спокойными периодами, когда о вас забудут, чтобы потом снова и снова тормошить. Конечно, будет тяжело, некомфортно, это будет вызывать у вас то слезы, то истерики, то агрессию.

Но в результате, возможно, вся эта катавасия закалит ваш характер, и к концу года вы научитесь говорить "нет!" нежелательным ситуациям, людям и отношениям либо почувствуете вкус к активной жизненной позиции, или, наконец, сдвинете с места то, из-за чего вы так долго прятались во сне. На всякий случай, вот даты, когда вас начнут тормошить: 13 января, 19 июня, 19 сентября. Это время точных аспектов квадрата Юпитера в Стрельце к Нептуну в Рыбах.

К концу года вы научитесь говорить "нет!" нежелательным ситуациям, людям и отношениям либо почувствуете вкус к активной жизненной позиции

Кстати, вы можете опереться на созидательные энергии Сатурна. Особенно результативно его поддержку почувствуют Рыбы, родившиеся с 1 по 10 марта. Он поможет справиться с хаосом и разбросанностью идей, структурирует и систематизирует ваши планы и дела.

Периоды активности придут — от Рака — с середины мая и весь июня и от Скорпиона — с 19 ноября по 2 января). В конце августа и сентябре активизируются конкуренты и противники, вы можете получить проблемы с работой и здоровьем.

Сбои и задержки в коммуникациях принесет ретро Меркурий в марте. Будьте готовы к увольнениям и зависаниям в делах.

В декабре 2019-го не упустите счастливые возможности, которые дарит Юпитер, перейдя в земной знак, а также новые шансы к финансовому успеху.