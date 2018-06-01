Гороскоп на 2 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 2 червня, обіцяє вищу мудрість і прозріння Тільцям, домашні турботи Ракам і справжню битву - Дівам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на завтра, суботу, по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Michelangelo", в якій використані сюжети картин відомого італійця епохи Відродження в інтерпретації художника Гвідо Зіборді Маркезі.

Овен - Шістка Кубків

Сьогодні ви можете знову відчути себе дитиною і поринути у приємні спогади. Ностальгія за минулим буде головною темою цього дня. Можливо, ви будете жалкувати про людей, яких вже немає поруч, про міста і країни, де ви були щасливі, і роботу, яка приносила вам справжнє задоволення. Таро рекомендують в повній мірі насолодитися цим станом, але не зависати в ньому занадто довго. Будьте впевнені: майбутнє принесе чимало прекрасних подій.

Тілець - Верховна Жриця

Вам випала карта найвищої мудрості - духовної мудрості. Не виключено, що сьогодні на вас чекає прозріння, осяяння або спалах натхнення і прояв дару ясновидіння. Інтуїція буде давати більше відповідей, ніж логічний розум, навіть самий блискучий. Але, швидше за все, цей вихідний ви захочете провести наодинці або у вузькому колі близьких друзів, а не в галасливій компанії.

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Близнюки - Король Кубків

Сьогодні Таро рекомендують вам більше проявляти свої почуття. Згадайте про те, що ви вмієте бути м'яким, добрим, ніжним, вишуканим, сприйнятливим і навіть вразливим - іноді ви можете собі це дозволити. Якщо в інші дні оточуючі вважатимуть це за слабкість, то сьогодні саме ці якості будуть вашим головним козирем. Саме завдяки їм ви зможете відкрити будь-які двері. Не виключено також, що сьогодні ви зустрінете таку чуйну людину.

Рак - Король Денаріїв

Цей вихідний ви захочете присвятити справам суто матеріальним. Турботи, пов'язані з будинком, з ремонтом, з дачею, квітником або городом можуть зайняти весь ваш час. Можливо, ви займетеся аудитом власних фінансових коштів і переконаєтеся: у вас все стабільно і благополучно. Таро застерігають тільки від одного: не ставайте впертим скнарою.

Лев - Пустельник

Сьогодні прийшов час для переосмислення. Ви будете потребувати самоти, щоб знайти відповідь на своє головне питання - можливо, навіть питання про сенс власного існування. Веселі компанії і плотські втіхи сьогодні не для вас. Не виключено, що ви свідомо захочете обмежити себе в чомусь. Таро рекомендують використовувати день для занурення в себе. Вам необхідна ця пауза.

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Діва - Сімка Жезлів

Цей вихідний день навряд чи стане для вас днем відпочинку. Готуйтеся до битви. Запасіться зброєю - в переносному значенні цього слова. Озбройтеся залізними аргументами, щоб протистояти опонентам. А їх може виявитися чимало. Сприймайте це по-філософськи: наші сили ростуть тільки в боротьбі. Сміливо відстоюйте свої позиції. Завтра буде легше.

Терези - П'ятірка Кубків

Сьогодні для вас виникає небезпека розчарування і депресивного стану. Проаналізувавши події останніх днів, ви можете прийти до висновку, що всі ваші зусилля були марні, що ви не домоглися того, чого хотіли, що люди, які були поруч з вами, не виправдали надій. Таро рекомендують не зациклюватися на таких думках. Подивіться на карту: два кубки з п'яти й досі повні. Відкрийте очі і зрозумійте, що у вас безліч інших можливостей.

Скорпіон - Королева Кубків

Сьогодні ви станете екстрасенсом. Ваша чутливість зросте в рази. З одного боку, це подарунок долі, адже ви зможете отримати відповіді на всі питання завдяки тонкій інтуїції і п'ятому почуттю. З іншого боку, ви стаєте більш вразливим. Таро рекомендують уважно поставитися до снів, які можуть виявитися пророчими, а також до знаків долі і залишатися вірним собі. Ця карта також може вказувати на зустріч з мудрою жінкою, яка дасть важливу пораду.

Стрілець - Колісниця

Рух, лідерство, успіх. Все це обіцяють Таро сьогодні. Ви опинитеся на передовій важливою битви - битви за симпатії, битви за фінанси або битви за статус. Вам призначена перемога. Це ваш день. Користуйтеся ним, щоб досягти якомога більших успіхів. Підвести можуть тільки дрібниці - неувага до них неприпустима.

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Козеріг - Шістка Денаріїв

Сьогодні питання допомоги і обміну можуть вийти для вас на передній план. Можливо, вас будуть просити про щось, або в ролі прохача опинитеся ви самі. Найімовірніше, мова піде про фінанси. У вас можуть попросити в борг, або зайняти грошей у когось буде потрібно вам. Таро рекомендують дотримуватися балансу і не дозволяти, щоб вами маніпулювали: давайте тільки те, що дійсно необхідно людині, але і не перетворюйтеся на зануду.

Водолій - Король Жезлів

Сьогодні ви відчуєте прилив сил і захочете перевернути гори. І дійсно, будь-яке завдання буде вам під силу. Ви проявите себе як зрілий, відповідальний, харизматичний, оптимістично налаштований майстер своєї справи. Таро рекомендують сміливо братися за будь-яке завдання, але постаратися уникнути проявів егоїзму.

Риби - Десятка Кубків

Це одна з кращих карт колоди, що символізує радість і задоволення. Перш за все, емоційне. Ви отримаєте задоволення від спілкування в колі сім'ї, з друзями. Ви насолодитеся плодами своєї праці. Можливо, сьогодні ви зустрінете свою любов або заведете дружбу з хорошою людиною. Таро рекомендують ділитися своїм щастям з оточуючими - його вистачить на всіх.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучував прогноз по картах Таро на червень 2018 року.