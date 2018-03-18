Гороскоп на 19-25 березня: бізнес, любов і "поганий" Меркурій

Найважливіші справи і починання на цьому тижні слід зробити до п'ятниці, 23 березня.

Саме в цей день Меркурій почне свій ретроградний рух, що не сприяє старту проектів, - розповів "Обозревателю" астрологВлад Росс.

За його словами, понеділок, 19 березня, прекрасний день для будь-якої спортивної діяльності. Можна організовувати спортивні заходи, а також кидати виклик самому собі - почати новий цикл тренувань, щоденні пробіжки, сісти на дієту або просто поїхати в санаторій і зайнятися чимсь іще, пов'язаним з турботою про своє здоров'я.

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Крім того, "це дуже хороший день для того, щоб зустрічатися з коханими", - продовжив астролог. "Якщо ви хочете призначити побачення, то понеділок - один з кращих днів, оскільки Меркурій буде в з'єднанні з Венерою. Це ідеальний день для освідчення в коханні, для заручин, можливо, навіть для одруження".

Понеділок буде хороший і для вирішення юридичних та спірних питань. "Якщо люди давно не могли домовитися, їм слід зробити ще одну спробу в понеділок - ймовірність того, що все вийде, дуже велика", - пообіцяв Влад Росс.

Вівторок,середа і четвер, 20-22 березня, будуть особливо сприятливі для ділових зустрічей, старту бізнес-проектів та інших починань і важливих фінансових питань.

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У п'ятницю, 23 березня, Меркурій стане ретроградним - планета змінить напрямок свого видимого руху на протилежний, цей період триватиме 80 днів. Таким чином, в контексті поточного тижня, "з п'ятниці по неділю краще не робити великих покупок, оскільки підвищується небезпека повернення товарів, покупки чогось непотрібного або неякісного", а також по можливості утриматися від важливих починань і рішень, - попередив астролог. Ця ж рекомендація актуальна для всього періоду ретроградності планети.

Неділя, 25 березня, може бути травмоопасною через "жорстку опозицію Місяця, Сатурна і Марса". "Цей день буде в чомусь схожий на минулий понеділок, коли все трощилося й падало, коли відбулося кілька авіакатастроф", - попередив Влад Росс.

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Традиційно астролог назвав три знаки Зодіаку, яким на тижні пощастить найбільше, і три Знаки, які можуть зіткнутися з труднощами.

За його словами, "дуже хороша ситуація буде у Овнів". На них чекає "блискучий період, особливо до п'ятниці - різноманітні зустрічі, поїздки, нові домовленості, успішні справи, фінансові ставки. Овнам на цьому тижні можна купувати автомобіль і робити інші великі покупки", - порекомендував він.

Левитакож потрапили в список щасливчиків тижня. Їм буде особливо щастити в "закордонних поїздках і далеких подорожах". Крім того, "це час, коли вони можуть знаходити протекцію. Це дуже хороший час для експансії, для по-справжньому грандіозних проектів. Вони можуть робити життєві ставки".

СтрільцямВлад Росс пообіцяв "везіння в любові і амурні підприємства". "Вони можуть мати успіх в якихось змаганнях. Якщо будуть здавати якісь іспити, то будуть виділятися з загальної маси. На них також чекає вдача, якщо вони будуть подавати заявку на конкурс або брати участь в конкурсах".

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У той же час у Козерогів "триває не дуже гарний період", - попередив астролог. "На цьому тижні їх можуть бити з усіх боків. У них зійшлися чотири жахливі планети: Марс - мале нещастя, Сатурн - велике нещастя, Плутон, символ смерті, і Чорний Місяць. Особливо це стосується грудневих Козерогів, які народилися під Новий рік. Оскільки підвищується травмонебезпека, краще в ці дні нікуди не їздити, справи можуть бути невдалими. Все може відкладатися або гальмуватися. В жодному разі не можна робити ніяких медичних операцій", - розповів він.

"Не дуже хороший період і у Терезів", - продовжив Влад Росс. "Можуть бути труднощі в домовленостях, на них невиправдано можуть подавати в суд, можливі сварки і несподівані рішення не на їхню користь. На цьому тижні їм краще не висовуватися", - порадив він.

І, нарешті, тиждень може бути не дуже хорошим для Риб, "особливо в плані небезпеки пограбування". "Їх можуть кинути на гроші, у них можуть виникати фінансові труднощі. Гасло тижні для них - "Довіряй, але перевіряй". Слід бути особливо обережними на дорозі, краще перестрахуватися, не залишати машину на ніч в незнайомому місці, ставити на сигналізацію", - попередив астролог.

Як писав "Обозреватель", раніше Влад Росс розповів, ким міг бути президент Росії Володимир Путін в минулому житті, а також назвав його найслабше місце.