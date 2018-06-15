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Гороскоп на 16 червня по картах Таро

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Гороскоп на завтра, 16 червня 2018 року, по картах Таро обіцяє перемогу над собою Козерогам, "день сили" Близнюкам і початок нового шляху Ракам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - П'ятірка Мечів

Незважаючи на вихідний день, він може виявитися для вас досить активним. Схоже, вам доведеться озброїтися "мечем" і вступити в бій за справедливість. Ви можете усвідомити, що у вас занадто багато ворогів і занадто мало друзів. Можливо, ви виграєте в одному "раунді" протистояння з недоброзичливцями, але, швидше за все, програєте "війну", тому що вони, на відміну від вас, гратимуть підло і низько. Таро рекомендують залишатися на стороні світла - свій плюс в карму ви заробите.

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Тілець - Сімка Денаріїв

Сьогодні ви можете зловити себе на думці, що занадто довго очікуєте результату. Ви доклали свої сили для досягнення мети, інвестували в неї кошти або власні таланти, а "врожаю" все немає. Ви можете відчути розчарування і навіть відчай. Таро рекомендують запастися терпінням і почекати ще трохи: "насіння" посіяне, і щедрий "врожай" обов'язково буде. Просто не так швидко, як хочеться вам.

Близнюки - Король Жезлів

Сьогодні ви зможете все! Ця карта символізує силу, енергію, професіоналізм, відповідальність, надійність і харизму. Всі ці якості в цей день вийдуть на передній план. Саме тому Таро рекомендують сьогодні вирішувати проблеми, які здаються вам нерозв'язними, а також давати старт новим проектам. Таро радять тільки одне: навіть заради досягнення мети не ходіть по трупах.

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Рак - Шут

Цей день може стати днем початку довгого шляху до успіху. Карта зображує людину, яка відправляється до мети, сповнена надій і прагнень. Чоловік обов'язково досягне її, але раніше йому доведеться подолати всі перешкоди і уникнути небезпек. Таро запевняють: на вас чекає успіх, але приготуйтеся до того, що для його досягнення вам доведеться попрацювати.

Лев - Дев'ятка Денаріїв

Вам випала дуже хороша карта! Власне, картинка говорить сама за себе. Задоволення, матеріальне благополуччя, достаток тим, що маєте, включаючи відносини з оточуючими - все це Таро обіцяють вам сьогодні. Ви будете впевнені в завтрашньому дні і націлені на майбутні успіхи. До речі, в цей день вас може очікувати приємний сюрприз, наприклад, несподіваний прибуток, виграш в лотерею або сюрприз романтичного сенсу.

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Діва - Повішений

Прямо скажемо, це не найкраща карта колоди. Однак вона дає дуже важливу пораду. Фактично сьогодні ви можете опинитися в підвішеному стані. Так чи інакше, ви можете бути відсторонені від управління процесом. У цей день ви отримаєте можливість лише спостерігати за тим, що відбувається. Використовуйте цю паузу, щоб проаналізувати свої помилки і почати шлях у вірному напрямку.

Терези - Двійка Мечів

Сьогодні ви можете опинитися в ситуації балансування на лезі меча. Все буде дуже хитко і невизначено. Ви будете сумніватися в усіх і в собі самому, ви будете насторожені і напружені. Здатність тверезо оцінювати події може істотно знизитися, а внутрішній голос замовкне. Можливо, доведеться вжити заходів для захисту. Таро рекомендують відкласти важливі рішення до завтра. Сьогодні - не найкращий день для цього.

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Скорпіон - Імператриця

Вам випала чудова карта. Вона символізує родючість, щедрість природи і її дари. У тому числі в переносному сенсі слова. Ваша голова може бути сповнена новими ідеями і планами. Якщо ви - людина творча, можливі осяяння і прилив натхнення. Що б ви не робили сьогодні, все буде дуже вдалим. Таро рекомендують правильно скористатися цим "врожайним" днем і зробити максимум важливих справ. До речі, якщо ви плануєте поповнення в родині, це найкращий день для зачаття.

Стрілець - Смерть

Не бійтеся цієї карти. Насправді вона дуже навіть позитивна - в певному сенсі. Сьогодні Таро рекомендують вам "поховати" щось, що давно потребує "поховання": шкідливі звички, старі речі, колишні зв'язки, які приносять одне лише розчарування. Звільніть місце для чогось нового, і воно обов'язково прийде.

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Козеріг - Сила

Ця карта означає перемогу над собою, над своїми пристрастями, над своєю "тваринною" природою. Сьогодні ви зрозумієте, що стали вільними від якихось залежностей, упереджень, страхів, негативних рис характеру - від усього того, що послаблювало вас. У цей день ви можете отримати перемогу не лише над собою, а й над опонентами. Але зверніть увагу на карту: слабка жінка приборкує лева ласкою. Зробіть для себе висновок.

Водолій - Шістка Денаріїв

Обмін фінансової допомоги на подяку. Ось чому може бути присвячений цей день. Ви можете опинитися в ролі мецената, волонтера або лихваря - того, хто надає безоплатну або оплатну допомогу. Або, навпаки, за допомогою звернетися ви. Відносини того, хто дає, і того, кому дають, будуть будуватися виключно на принципах практичності. Таро рекомендують не відмовляти тим, хто звертається до вас, але і не дозволяти їм зловживати вашою добротою.

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Риби - Туз Мечів

Це карта радикальних рішень - як приємних, так і не дуже. Сьогодні ви будете налаштовані дуже рішуче. Якщо останнім часом вас турбувала якась проблема або мав місце складний конфлікт, ви маєте всі шанси покінчити з цим. Швидше за все, ви вважатимете за краще розрубати гордіїв вузол, ніж його розв'язання. Можлива жорстка розмова з розстановкою крапок над "i",але також раптове прозріння і важлива підказка.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив любовний гороскоп по картах Таро Казанови на червень.

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