Гороскоп на 13 червня по картах Таро

Гороскоп на завтра, 13 червня 2018 року, по картах Таро обіцяє боротьбу за незалежність Козерогам, змагання Овнам і швидкі зміни Тільцям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп насередуза розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - П'ятірка Жезлів

Таро обіцяють вам чи то змагання, то чи суперництво. У будь-якому випадку день буде досить активним. Вам доведеться вступити в бій. Спектр можливих комбінацій величезний: від партії в шахи і інтелектуальної дуелі - до бійки не на життя, а на смерть. Можливо, доведеться доводити свою професійну спроможність або позбавлятися від непотрібних зв'язків.

Тілець - Вежа

Як бачите, сюжет карти позитивним ніяк не назвеш. Руйнується будинок. Але не хвилюйтеся. Ні про які страшні події мова тут не йде. Можливі швидкі зміни, до яких ви не готові, але вони ведуть вас в правильному напрямку. Це руйнування старого звільняє місце для нового. Не чиніть опір цим змінам і благословіть їх. Вони дійсно дуже важливі.

Близнюки - Паж Денаріїв

Ця карта обіцяє "грошову звістку". Сьогодні вам може надійти цікава пропозиція, що стосується бізнесу або роботи, вам може надійти невелика сума грошей. Все, що вам запропонують в цей день, обіцяє великі перспективи. Тому Таро рекомендують більше планувати і погоджуватися на все - ви не прогадаєте.

Рак - Паж Жезлів

Теж Паж. На цього разу він обіцяє звістку, що стосується роботи і кар'єри, а також навчання і вдосконалення майстерності. Зрозуміло, позитивну. День може бути наповнений спілкуванням і контактами, в тому числі з кимось із-за кордону. Не виключено, що сьогодні ви серйозно захопитеся кимось. Причому, ця зустріч може мати щасливе продовження.

Лев - Імператриця

Вам випала дуже хороша карта. Жінка, зображена на ній, символізує родючість у всіх її проявах. Сьогодні ви можете бути "плідні" в контексті творчості, ідей, планів або в прямому сенсі - в контексті зачаття дитини. Все, чому ви дасте старт сьогодні, приречене на успіх. Скористайтеся нагодою - заплануйте якомога більше. Тим більше що 13 червня - молодик.

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Діва - Дев'ятка Кубків

Карта обіцяє веселу вечірку в хорошій компанії. Застілля, випивка, розмови по душах і повний релакс. Можливо, ви зіграєте роль гостинного господаря або господині. День обіцяє бути напрочуд позитивним. Але все-таки не забувайте, що крім відпочинку є ще й обов'язки, яким також потрібно присвятити час.

Терези - Десятка Денаріїв

Сьогодні ваші дії або думки так чи інакше будуть пов'язані з сім'єю. Ви можете зустрітися у родинному колі "в реалі" або використовувати інші канали зв'язку, щоб поспілкуватися з близькими людьми. Мова також може йти про турботу про літніх батьків, пенсію чи шлюб за розрахунком. Дружна, матеріально забезпечена, благополучна сім'я. У цей день ви прийдете до висновку, що володієте саме такою.

Скорпіон - Зірка

Якщо останнім часом вам довелося нелегко, знайте: розпочинається світла смуга вашого життя. Вам випала надзвичайно позитивна карта, яка символізує "світанок", який настає після довгої "ночі". Зачекайте ще трохи, і події почнуть розвиватися в правильному напрямку. Ваш новий день буде прекрасний.

Стрілець - Сімка Кубків

День буде наповнений натхненням і позитивними емоціями. Ви захопитеся новою ідеєю, виникнуть нові бажання і інтереси. Очі будуть розбігатися від безлічі "цікавинок". Але на жаль, нічого з того, чим ви захопитеся сьогодні, не матиме істинної цінності. Це ілюзія і обман. Отримайте задоволення від цього стану, а завтра забудьте про все.

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Козеріг - Королева Мечів

Сьогодні у вас може виникнути величезне бажання свободи і незалежності. Розум буде відточений як клинок, і, орудуючи ним, ви будете рішуче відсікати усі узи, які сковують вас. День буде активним, і ви дійсно істотно збільшите свою ступінь свободи. Таро рекомендують тільки одне: не випалюйте все поле навколо себе. Пам'ятайте: союзники вам ще стануть у нагоді.

Водолій - Четвірка Жезлів

Вам випала чудова карта гармонійних відносин і плідного співробітництва. Вона може означати перепочинокпісляуспішного завершення справи, флірт, нову любов і заручини. Сьогодні оточуючі будуть налаштовані до вас дуже позитивно, тому не бійтеся говорити їм про те, що відчуваєте.

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Риби - Трійка Мечів

Сьогодні вам належить зробити щось неприємне, але необхідне. Якийсь важлива розмова, невідкладна процедура, розрив відносин, які себе зжили. До речі, якщо важка розмова відбуватиметься з близькою людиною, вам можуть поранити серце - або чиєсь серце раните ви. Як би там не було, але те, що станеться сьогодні, піде на користь.

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