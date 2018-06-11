Гороскоп на 12 червня по картах Таро

Гороскоп на завтра, 12 червня 2018 року, по картах Таро обіцяє позбавлення від непотрібних речей Близнюкам, швидкі зміни Ракам і допомогу неба Овнам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Туз Жезлів

Сьогодні Таро обіцяють вам справжній подарунок долі у вигляді реальної і необхідної допомоги в здійсненні планів. Ви можете захопитися новою ідеєю, захочете спробувати себе в чомусь новому, і саме в цей день подібного роду проекти приречені на успіх. Не бійтеся ставити перед собою цілі, які здаються недосяжними. Вони мають всі шанси на успіх, тому що з вами - саме Небо.

Тілець - Королева Денаріїв

Цей день може бути присвячений питанням, пов'язаним з фінансовим ризиком. На карті зображено бізнес-леді, яка знає, як заробляти гроші, і знає, як формувати ефективну команду однодумців. Правильний план і правильні люди - ось що найголовніше для вас сьогодні. Проявіть практичність і мудрість, але і не перетворюйтеся на сухого рахівника. Емоції іноді теж важливі.

Близнюки - Смерть

Карта не найкраща, але вона не настільки погана, як може здатися. Вона не віщує летального результату. Вона всього лише про те, що необхідно "поховати" щось, що заважає вам рухатися вперед, шляхом подальшої особистісної еволюції. Не бійтеся позбутися того, що вже не приносить ніякої користі - від речей, якими ви не користуєтеся, від людей, які демотивують вас, від роботи, яка більше не в радість. Так ви звільните місце для нового і кращого майбутнього.

Рак - Вежа

Вам теж випала аж ніяк не краща карта колоди. Сьогодні вас можуть очікувати швидкі і неприємні зміни - так, як це буває при обваленні будинку. Ви напевно не будете готові до них, але, незважаючи на неприємну обгортку, в своїй основі вони позитивні, оскільки ведуть вас до прогресу. Подумайте над тим, чому долі довелося підштовхувати до них таким радикальним способом, і відкрийтеся їм назустріч.

Лев - Королева Кубків

Сьогодні в якомусь сенсі ви можете стати екстрасенсом. Ваші почуття, ваша інтуїція будуть загострені як ніколи. Можливі осяяння - відповіді на багато питань ви отримаєте без особливих зусиль. Але є у цій суперздатності і зворотна сторона медалі: загострені почуття роблять вас дуже вразливим. Не виключено, що в цей день ви зустрінете витончену мудру жінку, яка дасть вам вкрай важливу пораду.

Діва - Шістка Денаріїв

Цей день може пройти під знаком практичності і обміну. Вас можуть попросити про допомогу, швидше за все, фінансову, або про таку попросите ви самі. На карті зображений меценат або лихвар, який надає допомогу в обмін на подяку або під відсотки. Таро рекомендують, з одного боку, ділитися тим, що маєте, але, з іншого, не дозволяти оточуючим паразитувати на вашій доброті.

Терези - Паж Кубків

Сьогодні на вас чекає звістка, що стосується справ сердечних, нове знайомство, надихаюча ідея, прийнятний компроміс або навіть зачаття дитини. Цей день як ніякий інший найкраще підходить для прояву почуттів. Не бійтеся здатися слабким, кажучи про те, що відчуваєте. Щирість - ключ до налагодження відносин, в тому числі відносин з партнером.

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Скорпіон - П'ятірка Кубків

Цей день може стати днем розчарування і жалю про щось. Можливо, ви розраховували на щось або на когось, але в останній момент все зірвалося. Стара істина - не треба зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися - сьогодні актуальна як ніколи. Завжди допускайте небезпека зриву планів. І, якщо це дійсно станеться, це не буде великим ударом для вас. Але зверніть увагу на карту: два з п'яти кубків як і раніше повні. Це вказівка на те, що ви використали далеко не всі можливості.

Стрілець - Трійка Мечів

Цю карту позитивної не назвеш. Її друга назва - "гірка пігулка". Сьогодні на вас може ччекати непроста розмова, конфлікт, або вам доведеться приймати неприємне, але необхідне рішення. Всі ці речі апріорі не можуть принести радість і задоволення, але вони - необхідні. У тому числі для того щоб позбутися від якогось вантажу або залежності. Сприймайте все, що відбувається в позитивному ключі. Завтра буде новий, кращий день.

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Козеріг - Вісімка Жезлів

Цей день може стати днем змін - змін на краще. Або звісток про такі зміни. Проблема, яка не вирішувалась протягом довгого часу, сьогодні вирішиться легко і просто. Все буде відбуватися швидко. Перед вами виникнуть нові перспективи, можливо, ви отримаєте цікаві пропозиції. Ви захочете бути вільним - у творчості, в діяльності і навіть в русі.

Водолій - Страшний Суд

Незважаючи на похмуру назву, насправді це дуже хороша карта. Просто зверніть увагу на те, що на ній зображено: воскресіння мертвих після Судного Дня. У цей день може "воскреснути" щось, що ви давно "поховали". Раптово новий розвиток може отримати проект, на якому ви давно поставили хрест, або відродиться стара дружба, або станеться щось подібне. Крім того, сьогодні ви можете пробачити тих, на кого тримали образу.

Риби - Колісниця

Прекрасна карта лідерства і перемог! Сьогодні ви можете опинитися біля керма якогось важливого процесу. Від вас залежатиме успіх підприємства, вам можуть довірити щось по-справжньому цінне. Ви будете впевнені в собі, харизматичні і повні сил. Успіх вам практично гарантований. Таро попереджають тільки про одне: не випускайте з уваги дрібниці. Ці "коні" потребують постійного контролю.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив любовний гороскоп по картах Таро Казанови на червень.