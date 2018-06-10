Гороскоп на 11 червня по картах Таро

Гороскоп на завтра, 11 червня 2018 року, по картах Таро обіцяє прозріння й осяяння Рибам, ілюзію Близнюкам і бійку - Терезам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на понеділок за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Шістка Денаріїв

Цей день може бути присвячений наданню допомоги або її отриманню. Швидше за все, мова піде про допомогу фінансову. Гроші в обмін на вдячність, повагу або авторитет. Відносини того, що дає, і того, що приймає, будуть будуватися на прагматичних засадах. Проте, Таро рекомендують надавати допомогу тільки в необхідному обсязі і не дозволяти зловживати вашою добротою.

Тілець - Туз Жезлів

Сьогодні ви можете дати старт новій справі. Ви можете раптово надихнутися новою ідеєю. Ви зрозумієте, що у вас є бажання, можливості для її здійснення, а також віра в свої сили. Швидше за все, мова піде про щось незвичне для вас, про те, чим ви ніколи не займалися. Карта також може вказувати на подорож або спадок.

Близнюки - Сімка Кубків

"Не все те золото, що блищить". Сьогодні вам доведеться переконатися в цій істині. День буде дуже надихаючим. У вас з'явиться маса ідей і планів, вас будуть вабити пропозиції і перспективи. Але на жаль - все це виявиться лише ілюзією. Практичної вигоди ці ідеї не принесуть і навряд чи будуть реалізовані. Отримайте задоволення від цього стану, а потім забудьте про все.

Рак - Король Жезлів

Сьогодні Таро рекомендують вам діяти рішуче. У вас є всі можливості для того, щоб перевернути гори - скористайтеся ними. Дайте старт новій справі, візьміться за найважчу задачу, поставте перед собою найвищу мету. Це найкращий день для подібних починань.

Лев - Сила

Цікаво, що Левам випала карта, на якій зображений лев. Вона символізує перемогу над своїми пристрастями, страхами та іншими слабкостями. Ви зрозумієте, що вийшли на новий рівень особистісного розвитку, що де-факто стали іншою людиною. Ви відчуєте впевненість в своїх силах. Але зверніть увагу на те, що страшного звіра приборкала слабка жінка. Перемоги можна досягти не тільки тиском, але також ніжністю і м'якістю.

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Діва - Дев'ятка Жезлів

Сьогодні Таро рекомендують вам подбати про захист і нікому не довіряти - навіть якщо для подібних заходів немає ніяких явних причин. Можуть активізуватися ваші вороги, заздрісники і недоброзичливці. Не дайте їм шансу на перемогу. Будьте готові до нападу. Не кидайте розпочату справу на півдорозі, не відступайте і не озирайтеся на думку оточуючих.

Терези - П'ятірка Жезлів

Цей день може бути присвячений бійці - вигаданій або реальній. Буде якесь протистояння, конфлікт, змагання, суперництво, конкуренція або щось іще. Ви не зможете уникнути такого розвитку подій, тому залишається тільки озброюватися і захищатися. Може йтися і про конфлікт з коханою людиною. Таро рекомендують не боятися вступати в бій. Навіть якщо ви програєте, цей досвід буде вам корисний.

Скорпіон - Четвірка Мечів

Сьогодні ви можете потрапити у стан депресії, у вас може пропасти бажання що-небудь робити, можуть опуститися руки. Карта означає "паузу", зупинку в діяльності, втому і самотність. Подібні "посушливі" періоди бувають у кожної людини. Скористайтеся ним, щоб відпочити і відновити сили - фізичні і душевні. Завтра буде новий день і нові можливості.

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Стрілець - Імператриця

Вам випала на диво "плодюча" карта. Сьогодні вас можуть переповнювати ідеї. Ви будете натхненні кимось або чимось, з'явиться бажання негайно втілити задумане. Те, чому ви дасте старт в цей день, буде приречене на успіх, в тому числі фінансовий. Імператриця також вказує і на плодючість в прямому сенсі цього слова - на вагітність.

Козеріг - Двійка Жезлів

Ви можете опинитися перед непростим вибором, в той час як від вас вимагатимуть сказати останнє слово. Вас будуть терзати сумніви, страхи, побоювання. Ви застрягнете в стані нерішучості. Таро попереджає: саме ця нерішучість рятує вас від невірних кроків. Не форсуйте події. Зачекайте трохи.

Водолій - Вісімка Денаріїв

Події цього дня допоможуть вам усвідомити, що ваше благополуччя і ваш успіх знаходяться в ваших руках. З одного боку, ви - майстер своєї справи, а з іншого - готові вчитися чомусь новому. Ви проявите себе хорошим професіоналом і настільки ж гарним студентом. Не відмовляйтеся від нового напряму діяльності, але все-таки спочатку не звалювати на себе занадто великий вантаж - збільшуйте навантаження поступово.

Риби - Верховна Жриця

Вам випала карта вищого духовного знання, інтуїції і осяянь. Схоже, все це вас чекає. Сьогодні ви зрозумієте, що знаєте набагато більше, ніж вам здається. Якесь п'ятого почуття буде давати відповіді на всі питання. Для вас не буде нічого таємного. Можливо, сьогодні ви станете адептом якогось духовного вчення, почнете вивчати стародавні манусткрипти або якось інакше долучатися до мудрості віків. Дерзайте! Прозріння вам забезпечені.

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