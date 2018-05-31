Гороскоп на 1 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро назавтра, 1 червня,обіцяє Тільцям підвішений стан, Рибам - зустріч віч-на-віч зі своїми залежностями, а Скорпіонам - веселу вечірку.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп нап'ятницюза розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Michelangelo",в якій використані сюжети картин відомого італійця епохи Відродження в інтерпретації художника Гвідо Зіборді Маркезі.

Овен - Королева Мечів

Сьогодні ви як ніколи будете бажати незалежності. Перш за все, незалежності у висловлюваннях. Ваш розум буде гострим, як лезо бритви, а аргументи - незаперечні. Ви зможете вийти переможцем з будь-якого спору. Можливо, в цей день ви зустрінете мудру жінку, яка дасть вам дуже цінну пораду. Таро застерігають тільки від одного: не зважаючи на впевненість у власних силах, не вдавайтеся до війни проти всіх.

Тілець - Повішений

На карті зображено алегоричного апостола Петра, розп'ятого догори ногами. Але не бійтеся. Сьогодні вас ніхто не буде розпинати. Ви просто опинитеся в підвішеному стані вимушеної бездіяльності. Ви зможете тільки спостерігати і аналізувати власні помилки. Таро рекомендують прокрутити ситуацію назад, визначитися, в який момент ви зійшли з шляху істинного, і почати рух в правильному напрямку.

Близнюки - Четвірка Жезлів

Чудова карта гармонійної взаємодії, святкування успішного завершення справи. Сьогодні ви можете опинитися в колі приємних людей, однодумців. Можливо, наодинці з коханою людиною. У цей день Таро рекомендують не боятися відкриватися назустріч оточуючим і говорити про свої почуття. Ви також маєте можливість налагодити відносини, що похитнулися.

Рак - Десятка Денаріїв

Сьогодні сімейні цінності вийдуть для вас на передній план. Благополуччя літніх батьків, успіхи дітей, власні досягнення і глобальні плани сім'ї - все це так чи інакше буде заповнювати ваш день. В цілому ви будете задоволені станом справ і дозволите собі спочити на лаврах. Карта також вказує на спадок, подорож або шлюб за розрахунком.

Читайте прогноз по картах Таро на червень.

Лев - Паж Денаріїв

Ця карта вказує на важливу звістку, що стосується фінансів. Гарну звістку. Вам може надійти пропозиція про підвищення по службі, про нову престижну роботу, вам можуть оголосити про надбавку до зарплати або про раптове грошове надходження. Пропозиції можуть стосуватися і особистого життя. Таро рекомендують сміливо приймати їх - сьогодні ви не можете програти.

Діва - Двійка Жезлів

Сьогодні ви опинитеся перед непростим вибором. Від вас вимагатимуть прийняти рішення тут і зараз, але не поспішайте. Це не найкращий день для серйозних кроків. Подивіться на ситуацію з боку, проаналізуйте всі за і проти, висловіть свою думку, але займіть нейтральну позицію. Рішення приймете завтра.

Терези - П'ятірка Кубків

Сьогодні ви можете відчути розчарування. Може з'явитися відчуття, що все, до чого ви прагнули і чим були захоплені, не варто виїденого яйця. Колишні цілі більше не приваблюють вас, а нових ще не з'явилося. Ви поставили себе на "паузу". Але зверніть увагу на зображення: два кубки з трьох - повні. Таро натякають: не зациклюйтеся на своїй депресії, зверніть увагу на нові можливості.

Скорпіон - Дев'ятка Кубків

Схоже, сьогодні на вас чекає веселе проведення часу в хорошій компанії. Випивка та закуска або більш вишуканий відпочинок в оточенні людей. Так чи інакше, про роботу ви думати зовсім не будете. Тотальний релакс, задоволення, спілкування, флірт, веселощі. Таро рекомендують насолодитися цим днем, але не забувати, що і працювати іноді треба.

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Стрілець - Справедливість

Цей день може бути присвячений юридичним справам, судовим розглядам. Не виключено, що ви спробуєте знайти відповіді на питання, пов'язані з поняттям справедливості - в ваших власних діях і в діях оточуючих щодо вас. Сьогодні ваш погляд на речі буде неупереджений, а висновки - вірні. Скористайтеся цим, щоб внести корективи у свої плани і відносини з оточуючими.

Козеріг - Трійка Жезлів

Це карта початку успіху. Зверніть увагу на зображення корабля на задньому плані. Це - символ вашої мети, яка, нарешті, опинилася в зоні досяжності. Ви пройшли великий шлях, доклали чимало сил і коштів, і ось тепер опинилися на відстані витягнутої руки від того, до чого прагнули. Дозвольте собі невеликий перепочинок і сміливо доводите справу до кінця.

Водолій - Трійка Денаріїв

Сьогодні вам випаде шанс перейти на новий професійний рівень. Оточуючі по достоїнству оцінять ваш професіоналізм, компетентність і досвід. Таро рекомендують в цей день розібратися з проблемами, що залишилися в спадок від минулого, і розчистити шлях для нових перемог. Не сумуйте за рутиною і звичним укладом життя - нове принесе набагато більше можливостей. Карта також може означати початок стабільних стосунків з партнером.

Риби - Диявол

Не бійтеся, це не найгірша карта колоди. Просто вона попереджає про надто сильну залежність. Подумайте, рабом кого або чого ви стали. Чи є щось, від чого ви не можете відмовитися за всі гроші світу? Чи є людина, заради якої ви готові відмовитися від найнеобхіднішого? Таро рекомендують чесно відповісти собі на ці запитання і звільнитися від кайданів.

Нагадаємо, раніше Про озвучував прогноз по картах Таро на червень 2018 року.