Сотни тесно прижавшихся друг к другу многоэтажек, узкие проходы между ними, не знавшие солнечного света, дети, за неимением альтернативы игравшие на крышах зданий, царство тайных триад, опиумные притоны и дома терпимости. В 1987 году здесь на небольшом участке площадью 2,6 гектара жило около 33 тыс. человек. Этот район Гонконга уже стал историей, но при этом остался и образцом того, до какой чудовищной степени может дойти уплотнение.

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Рождение "безумной коммуналки".

Коулун был анклавом Китая, раньше на его месте стояла крепость династии Цинь, а сам город в переводе означал "Девять драконов". Позже город со всех сторон был окружен британской колонией, но продолжал оставаться территорией Китая. По сути, он всегда оставался спорной территорией. В нем не действовали законы Гонконга, а жители не платили налогов, не избирали президента, не принимали законов. От гражданской войны в Китае спасались именно в этом "муравейнике". Так Коулун превратился в сток тех, кто бежал от китайской революции в поисках свободы и нашел ее.

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

В то время, когда Коулун был малозначимым аванпостом, его население было в тысячи раз меньше, и занимал он просто огромную территорию — величиной с целый стадион. Но в 1990-х этот "стадион" стал тесноват. Как нетрудно подсчитать, при площади всего в 0,026 квадратных километра плотность населения достигла двух миллионов (!) человек на квадратный километр. Сравните со средней плотностью населения в Лондоне — примерно пять тысяч человек на квадратный километр — или в том же Гонконге, где она чуть превышает шесть тысяч…

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Фотограф и автор книги о Коулуне "Город тьмы: жизнь в Коулуне, городе-крепости" Грег Жирар (Greg Girard) был поражен необычным феноменом города-монстра, такого беспорядка не было ни в одном месте на Земле. Он рассказывал, что часто дома строили так, что одно здание переходило в другое, даже приходилось делить лестничные пролеты. Чтобы вместить всех желающих, город начал уплотняться и расти вверх.

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

"Во многих домах не было доступа к чистому воздуху и открытому пространству, потому что их зажало окружающими зданиями в самом центре Коулуна", – вспоминает фотограф.

Сами же крыши домов были настолько близко друг к другу, что создавалось впечатление крытого дворика. По городу можно было передвигаться, не касаясь земли, настолько тесно крыши были соединены друг с другом.

Человек привыкает ко всему – это доказали условия жизни в Коулуне. Центрального водоснабжения не было. Для подачи воды были вырыты 70 колодцев, электрическими насосами вода доставлялась на крыши зданий, оттуда запутанный лабиринт труб доставлял воду в квартиры. Электричество удавалось воровать у Гонконга.

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Улиц не было, лишь запутанная сеть переходов – чужак здесь бы не выжил, попросту заблудился бы. Кустарные производства заслоняли солнечный свет. Местами для отдыха выступали крыши зданий.

В 80-х годах Коулун превратился в груду бетона, мусора и смоток электрических проводов, воду элементарно невозможно было пить. Не было никаких норм и правил застройки города. Но люди жили как ни в чем не бывало.

Городом управляла мафия, она основала в Коулуне огромное количество притонов, казино. Наркотики были доступнее свежего воздуха и питьевой воды, а в ресторанах готовили блюда из собачьего мяса. По воспоминаниям Жирара, улицы гудели и шумели, из открытых окон орали телевизоры, шумели бесконечные кустарные мастерские.

"Великое множество борделей. И, конечно, лаборатории по производству наркотиков, опиумные курильни, притоны, в которых за несколько монет можно было получить дозу любого наркотика", – говорится в документальном фильме "Коулун – город-крепость".

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Улицы освещали лишь огни многочисленных вывесок, лавок и врачебных кабинетов. Коулун был раем для дантистов, им не нужно было получать лицензию, а такого понятия, как нелегальный труд, в городе не существовало вообще.

Сотни кустарных производств разрослись на всей территории "крепости". Изготавливали все, что только можно: сумки, зубные протезы, обувь, еду.

"Здесь на одной стороне улицы стоят проститутки, а на другой священник раздает беднякам сухое молоко, пока социальные работники раздают указания, наркоманы сидят с дозой под лестницами в подъездах, а детские игровые площадки ночами превращаются в танцпол для стриптизерш", – пишет в книге "Город Тьмы" Люн Пинь Кван (Leung Ping Kwan).

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Полиция боялась даже заглядывать в город-монстр, это было бесполезным, как и бороться с огромной скоростью роста численности населения.

Уже в 70-х годах власти Гонконга решили, что терпеть больше невозможно, город превратился в груду мусора. Санитарные условия стали непригодными для жизни. Эвакуация из Коулуна началась в 1991 году. "Большую коммуналку" снесли в 1992–1993 гг., предоставив жителям компенсации или квартиры в Гонконге.

Несмотря на все ужасы, чувство определенной свободы руководило людьми, и когда они узнали, что город снесут, то были необычайно расстроены. Жители не хотели лишаться прежнего уклада жизни, поэтому снос сопровождался множественными митингами и акциями протеста. Людям нравилась жизнь в "городе тьмы".

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

На месте разрушенного города-крепости разбили парк и восстановили некоторые исторические постройки, например, ямены — старинные дома давнишних китайских чиновников. В таком обновлённом виде это место снова вернулось во власть Китая в 1997 году, когда Великобритания вернула ему право управления Гонконгом.

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

На месте города-крепости Коулун разбили этот чудесный парк, конечно же, под названием Коулун.

Город тьмы: поразительная судьба города-крепости Коулун Facebook Александра Соколовского

Теперь это любимое место отдыха местных жителей, а о его фантасмагорическом прошлом напоминает лишь мемориал с макетом квартала, ставший очередной достопримечательностью Гонконга.

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