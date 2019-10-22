"Горітиме хата, палатиме": керівнику хору Верьовки почали надходити погрози

Директору хору Верьовки Зеновію Корінцю почали надходити погрози після виступу на "Вечірньому кварталі", де висміяли підпал будинку ексглави Нацбанку України Валерії Гонтаревої.

Про смс Корінець розповів у інтерв'ю "Укрінформу". Він показав текст повідомлень журналістам. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Різні люди дзвонять. Але кажуть здебільшого одне і те саме: або погрожують, або вимагають, щоб заяву про звільнення написав", – сказав Корінець.

"Смс-ки відповідні шлють. Тільки прошу, не робіть з мене жертву. Бо це я винен, це я вчинив неетично", – додав він.

Корінцю шлють погрози Скріншот

Корінцю шлють погрози Скріншот

Корінцю шлють погрози Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець зробив першу заяву, виправдовуючись за виступ на "Кварталі". Також він озвучив суму гонорару за виступ.

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