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22 жовтня • оновлено в 09:58
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/ Суспільство

"Горітиме хата, палатиме": керівнику хору Верьовки почали надходити погрози

2.2т Читати матеріал російською

Директору хору Верьовки Зеновію Корінцю почали надходити погрози після виступу на "Вечірньому кварталі", де висміяли підпал будинку ексглави Нацбанку України Валерії Гонтаревої.

Про смс Корінець розповів у інтерв'ю "Укрінформу". Він показав текст повідомлень журналістам. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Різні люди дзвонять. Але кажуть здебільшого одне і те саме: або погрожують, або вимагають, щоб заяву про звільнення написав", – сказав Корінець.

"Смс-ки відповідні шлють. Тільки прошу, не робіть з мене жертву. Бо це я винен, це я вчинив неетично", – додав він.

Корінцю шлють погрози

Корінцю шлють погрози

Скріншот

Корінцю шлють погрози

Корінцю шлють погрози

Скріншот

Корінцю шлють погрози

Корінцю шлють погрози

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець зробив першу заяву, виправдовуючись за виступ на "Кварталі". Також він озвучив суму гонорару за виступ.

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Місце
Україна
Тег
Хор Верьовки
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ну а на шо він розраховував? спаплюжити таку пісню зі свого же репертуатру та й вся Україна співа її. де були мізки у цього "діяча культури" продавшись за 30 т невже його підлеглі під церквою підспівують щоб заробити на кусок хліба?
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Сидушов Николай
Сидушов Николай
Извинятся должен зеля, кошевой и весь квартал, а не только Зиновий!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ссыкун и порошенковский жополиз. Обделался после смс свидомых активистов.
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