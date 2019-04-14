"Горіть ви у пеклі! На фіг!" Ведуча "Права на владу" пояснила свій нервовий вибух у прямому ефірі

Ведуча політичного шоу "Право на владу" Наталія Мосейчук пояснила свою словесну перепалку під час одного з ефірів з колегою Яніною Соколовою, коли вона досить емоційно висловилася про нардепів і війну на Донбасі.

За її словами, вона просто "вибухнула" (щоб подивитися гучне відео ефіру, доскрольте до кінця).

"Коли в джунглях посуха, то біля водопою звірі звірів не їдять. І коли я відчула момент, що зараз буде порушення правил, я відреагувала на це. Тим більше, я не люблю маніпуляцій на крові", – прокоментувала журналістка інцидент у програмі "Світське життя".

При цьому Мосейчук підкреслила, що шкодує про настільки емоційну реакцію. "Коли трапляються такі зриви, я завжди шкодую. Краще було би і для мене, і для країни, щоб цієї сцени не було", – зізналася вона.

Наталія Мосейчук Скріншот із відео

Нагадаємо, під час ефіру телеведуча зірвалася на крик і вимовила:

"Вони повинні бути найбагатшими людьми в цій країні! (Йдеться про воїнів АТО та ООС – Ред. ). Вони повинні бути героями в цій країні! Їх повинні поважати! .. Це повага до них ?! А потім політики почали висловлювати співчуття! Так горіть ви у пеклі зі своїми співчуттями! Вибачте!. . П'ять років війни. Ви до сих пір вітаєте з Днями народження. Дептати! Та на фіг нам потрібні ваші Дні народження!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після цього Мосейчук потрапила у новий скандал. У черговому ефірі "Право на владу" вона також не стримала емоцій і обізвала "ботами" користувачів Facebook.

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