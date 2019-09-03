Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 19:21
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Гори, гори ясно": в "ДНР" спалили будинок ватажка терористів. Відео

4.5т Читати матеріал російською

В окупованій Ясинуватій на Донбасі згорів будинок "глави Міністерства внутрішніх справ ДНР" Олексія Дикого.

Пожежа трапилася в липні ще до початку "хлібного перемир'я". Відповідне відео, зняте дроном, опублікував на своїй сторінці в Facebooк фонд "Повернись живим" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це відео було знято ще до оголошення чергового перемир'я. Прямо посеред тимчасово окупованої Ясинуватої згорів будинок "глави МВС" так званої "ДНР" Дикого Олексія Олександровича. Зазвичай окупанти у всіх своїх бідах звинувачують українські ДРГ, але не цього разу. Такого нахабства вони не очікували, тому вирішили взагалі замовчати цей факт", – написали під відео.

Новини
"Іхтамнєт?" У Росії похоронили терориста "ДНР". Фото окупанта

У "ДНР" спалили будинок ватажка терористів Дикого

У "ДНР" спалили будинок ватажка терористів Дикого

Скріншот з відео

Користувачі бурхливо відреагували на "випадкову" пожежу. "Дивилася б вічно", "Шкода, що не він сам", "Гори, гори ясно", "Згорів сарай, гори і хата", "Яка сумна новина", "Що посієш, те й пожнеш", "Бог дав бог забрав", "Це красиво", – написали в коментарях.

"Гори, гори ясно": в "ДНР" спалили будинок ватажка терористів. Відео
"Гори, гори ясно": в "ДНР" спалили будинок ватажка терористів. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року у Донецьку пожежа знищила будинок голови "компартії ДНР" Бориса Литвинова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ДНР Новини ДНР Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
6
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Что сгорит, то не сгниет. Красть придётся ещё больше.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Карпов Стас
Карпов Стас
Терпящим поражение одно за другим остается только радоваться этому.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel