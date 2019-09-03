"Гори, гори ясно": в "ДНР" спалили будинок ватажка терористів. Відео

В окупованій Ясинуватій на Донбасі згорів будинок "глави Міністерства внутрішніх справ ДНР" Олексія Дикого.

Пожежа трапилася в липні ще до початку "хлібного перемир'я". Відповідне відео, зняте дроном, опублікував на своїй сторінці в Facebooк фонд "Повернись живим" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це відео було знято ще до оголошення чергового перемир'я. Прямо посеред тимчасово окупованої Ясинуватої згорів будинок "глави МВС" так званої "ДНР" Дикого Олексія Олександровича. Зазвичай окупанти у всіх своїх бідах звинувачують українські ДРГ, але не цього разу. Такого нахабства вони не очікували, тому вирішили взагалі замовчати цей факт", – написали під відео.

У "ДНР" спалили будинок ватажка терористів Дикого Скріншот з відео

Користувачі бурхливо відреагували на "випадкову" пожежу. "Дивилася б вічно", "Шкода, що не він сам", "Гори, гори ясно", "Згорів сарай, гори і хата", "Яка сумна новина", "Що посієш, те й пожнеш", "Бог дав – бог забрав", "Це красиво", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року у Донецьку пожежа знищила будинок голови "компартії ДНР" Бориса Литвинова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!