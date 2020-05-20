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20 травня • оновлено в 13:42
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Гордон заговорив про інтерв'ю з Януковичем

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Скандальний український журналіст Дмитро Гордон заявив, що експрезидент-утікач Віктор Янукович "дуже хоче дати йому інтерв'ю".

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи свої недавні гучні розмови з "експрокуроркою Криму" Наталією Поклонською і російським терористом Ігорем Гіркіним (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я думаю, що Віктор Янукович – жертва. У мене є стійка вже думка, що він жертва розіграної навколо нього комбінації. Ххотів би з ним про це поговорити", – анонсував він.

Гордон і Янукович

Гордон і Янукович

Зокрема, журналіст сказав, нібито у нього є "непрямі підтвердження і докази" того, що Янукович "дуже хоче" поговорити з ним. Водночас сам він вважає, що таке інтерв'ю буде цікавим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Гордон заявив, що матеріали інтерв'ю з колишнім ватажком "ДНР" Ігорем Гіркіним і "експрокуроркою" Криму Наталією Поклонською стануть доказами в Гаазі у справі про анексію півострова і розв'язуванні війни на Донбасі.

  • На його слова одразу відреагувала Поклонська. Спільниця окупантів уїдливо закликала журналіста не поспішати з передачею носіїв із показаннями, оскільки вона ще не все розповіла.

  • Служба безпеки України заявила, що ці два інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона є його особистою ініціативою.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Дмитро Гордон Віктор Янукович
Місце
Україна
Тег
інтерв`ю
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