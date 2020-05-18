Матеріали інтерв'ю з колишнім ватажком "ДНР" Ігорем Гіркіним та "експрокуроркою" Криму Наталією Поклонською стануть доказами в Гаазі у справі про анексію півострова і розв'язування війни на Донбасі.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон у своєму зверненні, яке опубліковане на його каналі в YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Флешки з матеріалами цих інтерв'ю знаходяться в Гаазі. Показання Наталії Поклонської та Ігоря Гіркіна стануть одними з основних свідків у справі про анексію Криму і розв'язування кривавої бійні на Донбасі", – пояснив він.

Також журналіст запевнив, що інтерв'ю з Поклонською і Гіркіним були зроблені у співпраці з українськими спецслужбами.

"Ці інтерв'ю ніколи до цього не робив ніхто, і ніколи ніхто в Україні не опитував ані Наталію Поклонську, ані Ігоря Гіркіна щодо зради і злочинів, які були скоєні за участю цих людей на території України", – зазначив він.

Також Гордон зажадав вибачень від усіх людей, в тому числі публічних, які "таврували його ганьбою".

"Я звертаюся до всіх, хто в соцмережах або на телеканалах таврував мене ганьбою, у вас є можливість звернутися до спецслужб України і прокуратури... Після того, як вам дадуть вичерпні відповіді на ваші запитання, я вимагаю одного: щоб ви публічно переді мною вибачилися" , – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гордон взяв інтерв'ю у Наталії Поклонської. Журналісти провели його аналіз і прийшли до висновку, що колишня "прокурорка" Криму відзначилася великою кількістю брехливих і маніпулятивних заяв про Україну.