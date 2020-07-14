Гордон присвятив пісню топпропагандисту Кремля і назвав його "вечірнім мудозвоном"

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон присвятив російському пропагандисту Володимиру Соловйову пісню, яку назвав "Італійський партизан".

Відповідне відео він опублікував на своєму каналі в YouTube 13 липня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що журналіст заспівав пісню на мотив композиції Ігоря Ніколаєва "На недельку до второго…". У ній розповідається про нелегку роботу пропагандиста РФ і його непоясненну увагу до Гордону.

"Знову з екрану блакитного чути голос Соловйова. Каже, у всьому винні то Зеленський, то Гордон. Від напруження такого у нього на пів на шосту і звуть його в Росії "наш вечірній мудозвон"... Хоч у Росії все х**ово, Україну мочить Вова і, торгуючи "русскім міром", він продасть рідну матір. Соловйов жахливо мутний – це зрозумів навіть Путін, але такого п***обола дуже важко відшукати", – співає український журналіст.

Гордон присвятив пісню кремлівському пропагандисту Соловйову (Скриншот із відео)

На його думку, Соловйову "терміново необхідна невідкладна медична допомога". Як повідомляє видання "Гордон", недавно в одному з телеефірів із російським ведучим "трапилася справжня істерика".

Зокрема, той називав Гордона "нацистським покидьком", "пособником нацистсько-бандерівського режиму", а також пропонував йому змінити прізвище на "Гордоненко" і "не заїкатися про те, що він єврей". Крім цього, кремлівський пропагандист погрожував журналісту "міжнародним трибуналом".

"Щоб привести його до тями, я обіцяю Соловйову невеличкий сюрприз. Настільки невеликий, що він запам'ятає його на все життя. Мені здається, життя Володимира Соловйова розділиться на до і після", – анонсував Гордон свою пісню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олександр Невзоров назвав "солдатом інформаційної війни" кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, відомого різкою критикою України.