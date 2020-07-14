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Гордон присвятив пісню топпропагандисту Кремля і назвав його "вечірнім мудозвоном"

Марина Ліснічук
Суспільство
1,5 т.
Гордон і Соловйов

Гордон присвятив пісню Соловйову.

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон присвятив російському пропагандисту Володимиру Соловйову пісню, яку назвав "Італійський партизан".

Відповідне відео він опублікував на своєму каналі в YouTube 13 липня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що журналіст заспівав пісню на мотив композиції Ігоря Ніколаєва "На недельку до второго…". У ній розповідається про нелегку роботу пропагандиста РФ і його непоясненну увагу до Гордону.

"Знову з екрану блакитного чути голос Соловйова. Каже, у всьому винні то Зеленський, то Гордон. Від напруження такого у нього на пів на шосту і звуть його в Росії "наш вечірній мудозвон"... Хоч у Росії все х**ово, Україну мочить Вова і, торгуючи "русскім міром", він продасть рідну матір. Соловйов жахливо мутний – це зрозумів навіть Путін, але такого п***обола дуже важко відшукати", – співає український журналіст.

Гордон присвятив пісню кремлівському пропагандисту Соловйову

Гордон присвятив пісню кремлівському пропагандисту Соловйову (Скриншот із відео)

На його думку, Соловйову "терміново необхідна невідкладна медична допомога". Як повідомляє видання "Гордон", недавно в одному з телеефірів із російським ведучим "трапилася справжня істерика".

Зокрема, той називав Гордона "нацистським покидьком", "пособником нацистсько-бандерівського режиму", а також пропонував йому змінити прізвище на "Гордоненко" і "не заїкатися про те, що він єврей". Крім цього, кремлівський пропагандист погрожував журналісту "міжнародним трибуналом".

"Щоб привести його до тями, я обіцяю Соловйову невеличкий сюрприз. Настільки невеликий, що він запам'ятає його на все життя. Мені здається, життя Володимира Соловйова розділиться на до і після", – анонсував Гордон свою пісню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олександр Невзоров назвав "солдатом інформаційної війни" кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, відомого різкою критикою України.

УкраїнаВолодимир СоловйовДмитро Гордон
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