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22 травня • оновлено в 23:29
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Гордон пояснив "співпрацю" зі спецслужбами щодо інтерв'ю з Гіркіним

3.8т
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Журналіст Дмитро Гордон заперечує, що він є "агентом" Служби безпеки України, або будь-яких інших спецслужб.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він пояснив, у чому полягала його "співпраця" з СБУ, коли він брав інтерв'ю в ексватажка терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"На війні всі засоби гарні": Гордон пояснив "співпрацю" зі спецслужбами

"Я ніколи не був і не є агентом жодних спецслужб, і ніколи не працював із жодними спецслужбами. Але, коли в моїй країні війна, у війні всі засоби гарні. Мені потрібно було отримати важливу інформацію від ветеранів українських спецслужб, які безпосередньо володіють ситуацією, хто такий Гіркін. Можна читати про нього в інтернеті, але, коли мені дали дані (про Гіркіна), це вже була інша історія", – зазначив журналіст.

Гордон додав, що він дружить із представниками різних спецслужб, і українських, і американських, і ізраїльських. "Мені потрібні ці контакти, щоб я був готовий до таких інтерв'ю", – пояснив він.

Також журналіст пояснив, якої мети він хотів домогтися під час інтерв'ю з Гіркіним.

"Я хотів показати, як полковник ФСБ Гіркін із групою людей прийшов на українську територію вбивати людей і захоплювати територію. Він, будучи ворогом, і ворогом чесним, каже: "Так, ми хотіли розчленувати Україну і зробити державу "новоросію", дійти до Києва". Гіркін – це звіриний оскал імперського великодержавного "русского міра", яким потрібно лякати людей", – наголосив Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Гордон заявив, що інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним були зроблені у співпраці з українськими спецслужбами. Він запевнив, що матеріали цих бесід були передані в Гаагу. При цьому в СБУ уточнили, що інтерв'ю ініціював сам журналіст.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Наталя Поклонська Ігор Гиркин (Стрєлков) Дмитро Гордон Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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