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Гопники і пенсіонери: в "ДНР" розкрили правду про армію терористів

10.4тЧитати матеріал російською

У рядах терористів "Л/ДНР" воюють пенсіонери і гопники,оскільки всі солдати поїхали подалі від "русского міра".

Про це йдеться в матеріалі пропагандистського видання "ПолітНавігатор". Так, автор визначив основні категорії жителів Донбасу, які виступили за бойовиків.

У першу чергу воювати за "ДНР" пішли гопники. "Характерна мова, голені голови, майки, спортивки. "Чуєш? Моя племяшка заїкатися стала після 26 травня. П**дець с*кам. Руками рвати буду", – йдеться в статті.

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Гопники і пенсіонери: в "ДНР" розкрили правду про армію терористів

Часто зустрічаються і пенсіонери. "Особисто знаю трьох 65+, які з перших днів на війні. Зараз-то звільнені за віком, але двоє з них залишаються на службі. Один навіть на Саурці воював. Інший педіатр. Поєднував роботу в педіатрії і першу допомогу на передовій", – пише автор.

Також серед терористів помічені представники "золотої молоді". Наводиться приклад трьох місцевих жителів, які за їхніми словами, починали свою "кар'єру" терористів у рядах "тітушок", коли їм було по 20 з гаком років.

Представники "золотої молоді" в ДНР

Представники "золотої молоді" в ДНР

ПолітНавігатор

Відзначається, що "армію" терористів сформували з тих, хто найменше підходив під опис військового. Всі співробітники поліції і бійці з військових частин, за словами автора, покинули "ДНР", не бажаючи брати участь у війні на боці бойовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня терористка "Л/ДНР", легендарний командир танкового екіпажу Світлана Дрюк із позивним "Вітерець" перейшла на сторону України і тепер співпрацює з українською контррозвідкою.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРНовини Донбасу
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Файбер Моня
Файбер Моня
Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановский каганат страшится самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку бандеровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Конец неминуем. Выжидают,кто будет....А никто им не поможет!
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Донецкие гопники отметелили западэнских гопников. Рагули - вечные терпилы. Они даже с гопниками справиться не могут.
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