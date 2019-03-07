"Google – молодець": Цимбалюк збив радість росіян з приводу скандалу з Кримом

Незважаючи на те, як Google відображає тимчасово анексований Росією Крим, він все одно був і залишається українською територією.

До того ж в Україні на картах пошуковика він позначається саме так. Про це заявив український журналіст Роман Цімалюк в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крим "Дзеркало тижня"

"Google — молодець. Тому що в Україні він відображає Крим як український. Тож незалежно від того, як відображає Google, статус Криму від цього не змінюється. Ми як вважали цю територію окупованою з 18 березня 2014 року, так і вважаємо. Тому, якщо яка-небудь людина з паспортом з Євросоюзу говорить про те, що Крим — російський, тут з нього роблять національного героя. Але по суті, коли люди в Росії намагаються знайти обгрунтування, що "ми анексували це по-чесному", — це неправда", — прокоментував він бурхливу радість росіян з приводу роздутого кремлівською пропагандою інциденту з Google.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зажадав запросити представника компанії Google у зв'язку з позначенням вкраденого Криму українським.

У відповідь на нападки Кремля офіційний представник Google назвав Крим одним з російських регіонів.

Компанія додала в Maps Керченський міст, яким окупанти з'єднали анексуватний Крим і Краснодарський край.

На початку лютого в Держдумі РФ вибухнули погрозами через Крим, назвавши позначення півострова українським технічними негараздами.

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