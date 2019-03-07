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"Google – молодець": Цимбалюк збив радість росіян з приводу скандалу з Кримом

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Незважаючи на те, як Google відображає тимчасово анексований Росією Крим, він все одно був і залишається українською територією.

До того ж в Україні на картах пошуковика він позначається саме так. Про це заявив український журналіст Роман Цімалюк в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крим

Крим

"Дзеркало тижня"

"Google — молодець. Тому що в Україні він відображає Крим як український. Тож незалежно від того, як відображає Google, статус Криму від цього не змінюється. Ми як вважали цю територію окупованою з 18 березня 2014 року, так і вважаємо. Тому, якщо яка-небудь людина з паспортом з Євросоюзу говорить про те, що Крим російський, тут з нього роблять національного героя. Але по суті, коли люди в Росії намагаються знайти обгрунтування, що "ми анексували це по-чесному", — це неправда", прокоментував він бурхливу радість росіян з приводу роздутого кремлівською пропагандою інциденту з Google.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
Google
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
..сука проскакали все .теперь им блять то Гугл то Яндекс виноваты ,дыбылы.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Холы Крым поребали как посление опущенные лузеры 5 лет назад Так что скачите и дрочите.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Кроме нацистов бандер больше никто не задается вопросом чей Крым))) Был и будет Россией))) Так что нацисты бандеры грызите друг друга, что твари вы и умеете лучше всего)))
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